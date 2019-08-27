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Перед первым заседанием новой Рады сотрудники СБУ обыскали здание и заблокировали кнопки
27 августа 2019, 17:09 • 74 • В мире
Утром 27 августа в здание Верховной рады Украины ворвались сотрудники Госбюро расследований и Службы безопасности Украины. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.
По его словам, сотрудники спецслужб пришли за 10 минут до начала общего тестирования в парламенте. Парубий отметил, что следователи ГБР заблокировали компьютерный центр и запретили входить в помещение всем присутствовавшим в здании.
Кроме того, сотрудники спецслужб заблокировали систему сенсорных кнопок, предназначенных для голосования депутатов.
При этом о готовящемся визите сотрудников Госбюро расследований и СБУ никого не предупреждали, отметил спикер. По его словам, всё произошло неожиданно.
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