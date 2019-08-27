Перед первым заседанием новой Рады сотрудники СБУ обыскали здание и заблокировали кнопки

По его словам, сотрудники спецслужб пришли за 10 минут до начала общего тестирования в парламенте. Парубий отметил, что следователи ГБР заблокировали компьютерный центр и запретили входить в помещение всем присутствовавшим в здании.

Кроме того, сотрудники спецслужб заблокировали систему сенсорных кнопок, предназначенных для голосования депутатов.

При этом о готовящемся визите сотрудников Госбюро расследований и СБУ никого не предупреждали, отметил спикер. По его словам, всё произошло неожиданно.