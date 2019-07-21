Перед перемирием: ВСУ атакует жилые дома в Донбассе

В результате обстрела бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилых домов города Первомайска, что расположен на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), один человек погиб и еще семь пострадали, в том числе и ребенок. Об этом сообщили Генпрокуратуре ЛНР, передает РИА «Новости».

«В результате обстрела Первомайска погибла женщина. Еще семь человек получили ранения, в том числе ребенок 2015 года рождения», — сообщили в ведомстве.

«Раненая девочка в возрасте 3,5 лет доставлена в реанимационное отделение Стахановской больницы с ранением головы», — уточнили в Генпрокуратуре, добавив, что город частично обесточен.

Как рассказал собеседник агентства, обстрел начался в 19:00 мск и по состоянию на 21:08 не прекращается. В результате атаки украинских силовиков несколько домов загорелись, передает «Интерфакс».

Ранее контактной группе по Донбассу удалось согласовать новое перемирие в регионе с 21 июля. Во время встречи, которая прошла в Минске, впервые перемирие было дополнено сопровождающими его документами: опубликованные приказы о прекращении огня, запрет на диверсионную деятельность, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи от них, а также запрет на открытие любого вида огня, передает РИА «Новости».

Режим перемирия вступает в силу с полуночи 21 июля. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР уже издали необходимые приказы.

«Мы выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и ранее, к соблюдению режима прекращения огня», — сказал в субботу, 20 июля, исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. В заявлениях начальников Народной милиции ДНР и ЛНР указывается, что приказы о режиме перемирия доведены до всех подразделений и до каждого военного, передает российское издание.

Однако обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, что указывает на то, что силовики не хотят соблюдать установленный режим, уверен начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Продолжающимися обстрелами украинская сторона наглядно демонстрирует абсолютное нежелание соблюдать предстоящее перемирие. Ярким тому подтверждением является усиление обстрелов украинскими террористами мирных поселков, в результате чего 18 июля погибла женщина», — сообщил он.

Тем не менее он выразил надежду на то, что украинская сторона все-таки будет исполнять принятые на себя обязательства и сделает все для обеспечения прекращения огня. при этом Безсонов отметил, что в ДНР «придерживаются курса мирного урегулирования и готовы к соблюдению обязательств по прекращению огня».

В установления перемирия не верит и высшее руководство республики. Так, глава ДНР Денис Пушилин не верит в то, что украинские силовики прекратят обстрелы.

«На последней встрече контактной группы договорились об очередном перемирии. Я скептически к этому отношусь. Перемирий было очень много. Заканчивалось все однообразно. Эти перемирия длились час, день, максимум неделю длилась относительная тишина», — обратил внимание Пушилин.

За мирное прекращение конфликта выступают и сами жители Донбасса. 16 июля в центре Донецка прошла акция «Зеленский, признай выбор Донбасса», на которой собрались несколько тысяч человек, передает РИА «Новости».

На месте проведения акции был установлен экран, на котором в режиме реального времени отображалось число онлайн-участников мероприятия. Когда цифра перевалила за миллион, митингующие начали скандировать: «Нас миллион! Зеленский, как слышно?»

«Люди требуют, чтобы Зеленский выполнил свои предвыборные обещания прекратить войну в Донбассе и выполнить минские соглашения», — рассказал агентству представитель организаторов мероприятия. Он отметил, что мнение миллиона человек нельзя игнорировать.

По его словам, через интернет зарегистрировались не только жители самопровозглашенных республик, но и граждане, проживающие на подконтрольной Киеву территории. «Также зарегистрировались представители других областей Украины», — приводит издание его слова.

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Акция «Выбор Донбасса» является крупнейшей в истории ДНР и ЛНР, передает ТАСС. Началась она в мае, когда Евгения Тертычная записала видеообращение к новоизбранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Она требовала от главы государства предоставить региону особый статус, прекратить обстрелы, а также вернуть жителям ДНР и ЛНР пенсии и признать право на интеграцию с Россией.

Ее идею подхватили и другие земляки. В результате в сети был запущен хэштег #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, под которым на специально созданном сайте «Выбор Донбасса» можно разместить свое обращение к лидеру страны.

Акция, как считают ее участники, способна помочь решить конфликт на юго-востоке Украины мирным путем.