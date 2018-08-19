Перед отлетом к Меркель Путин перекинулся парой слов с канцлером Австрии

Президент России Владимир Путин провел в субботу небольшую встречу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в аэропорту Грац-Талерхоф. Разговор состоялся перед отлетом российского лидера в ФРГ на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом рассказал австрийский интернет-телеканал OE24. По его данным, после краткой беседы лидеры распрощались, и Путин пошел в свой самолет.

Темы разговора двух лидеров остались нераскрытыми для прессы.

Напомним, ранее президент России сделал небольшую остановку в Австрии перед визитом в ФРГ. Российский лидер сделал это, чтобы посетить свадьбу главы МИД Карин Кнайсль с финансистом Вольфгангом Майлингером.