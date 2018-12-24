Перед обещанной провокацией Порошенко заговорил о "сигнале" России

Глава Украины Петр Порошенко прокомментировал принятие ООН украинской резолюции по Крыму. Он "подякувал" иностранным партнерам за "сигнал России" в преддверии новой провокации в Керченском проливе.

Президент Украины Петр Порошенко считает "сигналом России" принятие украинской резолюции по Крыму в ООН. Об этом украинский лидер написал у себя на странице в социальной сети Facebook.

Порошенко отмечает, что за последнее время в ООН были приняты сразу два важных документа по Крыму. Речь идёт о резолюциях, касающихся якобы нарушенных прав человека на полуострове и его так называемой "милитаризации".

"России чёткий сигнал: международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией полуострова", - пишет Порошенко.

Также украинский лидер "подякувал" международным партнерам Украины за поддержку и пообещал, что украинская борьба за Крым продолжится.

Напомним, что ранее в Киеве обещали новую провокацию с украинскими военными кораблями в Керченском проливе. Предыдущая произошла 25 ноября и окончилась задержанием трёх украинских военных кораблей и их экипажей.