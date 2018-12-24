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Перед обещанной провокацией Порошенко заговорил о "сигнале" России

24 декабря 2018, 01:09  •  55 • Политика
Глава Украины Петр Порошенко прокомментировал принятие ООН украинской резолюции по Крыму. Он "подякувал" иностранным партнерам за "сигнал России" в преддверии новой провокации в Керченском проливе.
Президент Украины Петр Порошенко считает "сигналом России" принятие украинской резолюции по Крыму в ООН. Об этом украинский лидер написал у себя на странице в социальной сети Facebook.
Порошенко отмечает, что за последнее время в ООН были приняты сразу два важных документа по Крыму. Речь идёт о резолюциях, касающихся якобы нарушенных прав человека на полуострове и его так называемой "милитаризации".
"России чёткий сигнал: международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией полуострова", - пишет Порошенко.
Также украинский лидер "подякувал" международным партнерам Украины за поддержку и пообещал, что украинская борьба за Крым продолжится.
Напомним, что ранее в Киеве обещали новую провокацию с украинскими военными кораблями в Керченском проливе. Предыдущая произошла 25 ноября и окончилась задержанием трёх украинских военных кораблей и их экипажей.

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