Перед началом саммита в Стамбуле Путин встретился с Эрдоганом и Меркель

Встречи прошли во дворце Вахдеттин перед началом саммита с участием России, Турции, Франции и Германии.

В рамках начавшегося в Стамбуле четырехстороннего саммита России, Турции, Германии и Франции президент Владимир Путин провел встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Беседы российского и турецкого, а затем российского и германского лидеров прошли во дворце Вахдеттин перед началом саммита. Предварительно сообщалось, что их темами станут урегулирование ситуации в Сирии, а также вопросы экономического сотрудничества.

За прошедший год объем товарооборота России и Турции вырос на 40,5 процентов, составив 22,1 миллиарда долларов. В январе-августе текущего года объем взаимной торговли двух стран вырос еще на 30 процентов.

Сообщалось также, что газопровод "Турецкий поток", состоящий из двух ниток мощностью 15,75 миллиардов кубометров газа каждая, должен быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Кроме того, Росатом строит в Турции АЭС "Аккую" из четырех блоков мощностью 1200 мегаватт каждый.

В свою очередь, объем российско-германской торговли в минувшем году вырос на 22,8 процента, несмотря на санкции, и составил 50 миллиардов долларов. В рамках культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран идет согласование проведения в ФРГ в 2019 году масштабной культурной акции "Русские сезоны".