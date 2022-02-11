Перед Мюнхенской конференцией по безопасности НАТО

Кое-какие карты окажутся под столом

Начиная с 1963 года, Мюнхенская международная конференция по безопасности ежегодно собиралась на двухдневные заседания, и представители России / СССР непременно принимали в ней участие. А на этот раз (конференция должна пройти 18-20 февраля) русские отказались приехать. И даже, откликаясь на официальное сообщение МИД РФ, какой-то блогер выставил в соцсетях пост: портрет С. Лаврова с текстом «Есть такая работа – с дебилами разговаривать». Видно, Москва решила отдохнуть от этих разговоров.

В НАТО недоумевают. Ведь блок ведет себя корректно: предоставляет каждому желающему государству право на вступление, расширяет свое благотворное влияние не только на Северную Атлантику, но и на весь мир. Проводит гуманитарные интервенции, демократизирует недодемократизированные режимы. Разве Брюссель виноват в том, что в блок вступила целая группа соседей России? Пусть России это не нравится, но это ее право. А проводить военные учения на их территории или патрульные облёты российской границы – это право НАТО. Всё по правилам, а тут русские отказываются участвовать в важном форуме.

В Брюсселе догадываются, что всё из-за Украины, где тоже хотят осчастливить себя членством в блоке, да и блок не прочь освоить украинскую территорию.

Так или иначе, в Мюнхене всё равно будут говорить о безопасности Европы. Канцлер Шольц недавно встречался с президентом Байденом и обещал ему поддержку в «суперсанкциях» против России, если та вторгнется на Украину. Понятное дело, Шольц заблокирует газопровод «Северный поток – 2» и оставит Россию без доходов от газа, а Германию без важного источника энергии. Конечно, в Германии ждут американский СПГ, но этот СПГ из США и Омана пойдет туда, где продать его можно дороже – в Юго-Восточную Азию. Не содержать же европейцев задешево!

Этим темы обсуждения в Мюнхене исчерпаны не будут. В бундестаге уже направили запрос канцлеру Шольцу: говорил ли он с Байденом об американских санкциях против РФ, в частности об отказе США импортировать российскую нефть, которую они гонят танкерами из северных акваторий России? Сначала иссякает поток мексиканской нефти, затем стало трудно с канадской, и Россия превратилась в основного поставщика в США импортной части этого энергоносителя. Если же США в порядке «адских санкций» откажутся от российских поставок, с жидким горючим для предприятий отопления и энергоснабжения в Америке начнутся проблемы.

Официального ответа на запросы от Шольца пока нет. Он смущен, ведь главное – это единство союзников. Этим единством, по его мнению, можно напугать Путина. Председатель внешнеполитического комитета бундестага Михаэль Рот прямо ставит вопрос: «Мы имеем право знать, будет ли отказ США от поставок российской нефти частью пакета санкций? Мы договорились с союзниками положить все карты на стол. Но, похоже, кое-какие карты окажутся под столом. Нужно было этот вопрос выяснить в доверительном порядке».

Однако в бундестаге напрасно сотрясают воздух. Американские переговорщики довели Москву до того, что Россия сама может прекратить поставки нефти в США в ответ на «суперпакет». И, наверное, Шольц правильно сделал, что не предложил Байдену обсудить столь тонкий предмет: старик мог и не найти ответа на вопрос, а тогда санкции против России стали бы даже не выстрелом в ногу, а попыткой спровоцировать лавину.

Хуже всего может получиться с потоком украинских беженцев. Польские власти посчитали, что к ним перебегут 5 млн. украинских гастарбайтеров. Неплохо бы и Западной Европе посчитать, сколько украинцев у них окажется. Американцы воплями «завтра война!» оголили финансовый рынок Украины. Зеленский хочет от Вашингтона 5-6 млрд. на выживание. Однако США, если что-то и дадут, то оружием, свободных денег у них на это нет. Короче, жители Украины всё равно подадутся в Европу. И уж коли европейцы обещали взять их в НАТО, то и беженцев по-добрососедски придётся принять. Разместить, взять на свой кошт, предоставить работу. А средства где? Так, может быть, лучше их не пускать? Как Польша не пускает беженцев из недодемократизированного Ирака.

А тут еще Борис Джонсон гадит под настроение. Он мечется по восточным членам блока и, олицетворяя собой лозунг «отвага и безумие», призывает всех «подготовиться к удару». Борис Джонсон давно производит впечатление человека, так и не протрезвевшего после скандальных алкогольных вечеринок во время карантина. Всё равно что в песне у Высоцкого о психбольнице: «Бьётся в пене параноик, как ведьмак на шабаше».

Однако конференцию в Мюнхене нужно провести, только изменить название: конференция по безопасности НАТО. И вывесить над входом слова Путина, сказанные им в 2015 году на Генеральной Ассамблее ООН: «Вы хоть понимаете, что натворили?»