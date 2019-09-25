Перед Кадыровым струсил дважды? Как Зеленский "улаживал" конфликт с главой Чечни - СМИ

История началась в 2014 году и напрямую связана с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским и "неудачной шуткой" его студии "Квартал 95", пишут Nation News.

Речь идёт о ролике про снос памятника Ленину, показанном в передаче ЧистоNews". В качестве реакции на акт вандализма был показан ролик с Рамзаном Кадыровым, плачущим после поминальной молитвы по его отцу, погибшему в результате теракта на стадионе. При этом поверх был наложен звуковой ряд со словами пенсионера из крымского посёлка Зуи Белогорского района, негодующего по поводу сноса памятника.

Вскоре после показа этой "пародии" к тогдашнему первому замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову пришел Владимир Зеленский и попросил помочь уладить "неловкую ситуацию", из-за которой комик стал очень опасаться за собственную жизнь, а проще говоря - струсил, что "шутка" выйдет для него боком.

Конечно, Зеленский тогда утверждал, что ролик записывали без его ведома, о содержании пародии он якобы ничего не знал. Эту же версию Зеленский повторил уже после своего избрания президентом: не знал, не ведал, мусульман обидеть не хотел, но все равно - извините.

Но тогда, в 2014 году, Зеленский был только шоуменом и за свою жизнь после "пародии" стал опасаться всерьез, поэтому и попросил Евдокимова помочь в этой ситуации. И Евдокимов при помощи подчиненных организовал Зеленскому встречу с неким "авторитетом" по имени Юрий Ериняк.

На встречу с ним вместе с Зеленским отравился и Евгений Коваль. Ериняк смог организовать телефонный разговор главы МВД Чеченской Республики с Владимиром Зеленским, во время которого собеседники договорились о том, что шоумен приедет в Грозный на личную встречу с Рамзаном Кадыровым. Однако в последний момент Зеленский, по словам участников этой истории, просто струсил встречаться с лидером Чечни, и в Грозный полетел только Ериняк, который взял с собой в качестве презента экземпляр Корана в дорогом оформлении.

Как пишет "Страна.UA", с тех пор и завязались у нынешнего президента Украины знакомства с некоторыми сотрудниками системы МВД. Возможно, предполагает издание, это сыграло свою немалую роль в недавних кадровых перестановках в системе министерства: Евгений Коваль был не так давно назначен первым заместителем главы Нацполиции.

Напомним, пять лет спустя Зеленский сам вернулся к скандальной истории с "пародией" и извинился из-за нее "перед мусульманским миром".

"Дело вообще было не в Кадырове. Там была какая-то нарезка видео, вообще не связанная с этим. И в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров", - неуклюже оправдался Зеленский в эфире украинского канала "112 Украина".

Комик добавил, что сам не вёл эту передачу и о скандальном ролике узнал уже постфактум. Ему позвонили и попросили прокомментировать инцидент, только тогда он якобы и услышал о случившемся.

"Там такая ситуация, мусульманский мир. Вот что меня остановило. Я сказал, что не знаю, в чём там суть, что пересмотрю эту историю", - отметил Зеленский.

На эти слова только что избранного президента Украины отреагировали в пресс-службе Рамзана Кадырова.

"Рамзан Ахматович не отслеживает этот вопрос. Если кто-то что-то смонтировал, а Зеленский не имеет к этому отношения и извинился, это нормально для любого человека", - сказал в беседе с URA.RU пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов.