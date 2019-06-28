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Перед G20 Путин рассказал, что он думает о Трампе, Скрипале и преемнике
28 июня 2019, 10:54 • 70 • Политика
Перед саммитом G20 Владимир Путин обозначил своё отношение к политике США и Китая, рассказал о достижениях в Сирии и Скрипале в интервью изданию Financial Times. Журналисты также поинтересовались, есть ли в России олигархи и кто станет преемником российского президента
Автор:
Гасанов Камран
Накануне саммита «Большой двадцатки» британские журналисты решили освежить свои, а может, и не только свои представления об отношении Владимира Путина к ключевым проблемам внешней и внутренней политики России.
Разговор с редактором Лайонелом Барбером и шефом московского бюро газеты Financial Times Генри Фоем оказался длинным – почти полтора часа они допрашивали Путина о Трампе, Китае, Сирии, олигархах, преемнике и многом другом.
О «талантливом человеке» Трампе
Журналисты начали с самого главного – Дональда Трампа. Хотя в японской Осаке соберутся лидеры двух десятков ведущих государств, в центре внимания по традиции остаётся «свидание» президентов России и США. Тем более что на последнем саммите G20 в Буэнос-Айресе из-за инцидента в Керченском проливе им не дали провести полноценные переговоры.
В ожидании долгожданной встречи FT поинтересовалась о том, как на самом деле Путин относится к Трампу. Президент России ответил прагматично. Он считает американского коллегу «талантливым человеком», то есть не скрывает свою симпатию. Но симпатизировать не значит разделять взгляды.
– заметил Путин.
Говоря о несогласии, Путин имеет в виду целый ряд вопросов, где политика Белого дома диаметрально противоположена российской. Это и выход США из ядерной сделки, торговые войны против Китая и Европы, требование от ЕС заблокировать «Северный поток – 2», шантаж Турции из-за С-400, перенос посольства в Иерусалим и агрессия против поддерживаемых Россией Сирии и Ирана.
Фото: kremlin.ru
Яиц много, корзин мало
Наряду с Россией Китай – главный соперник в доктрине национальной безопасности США. Американские эксперты и журналисты с завидной частотой предупреждают о том, что для Вашингтона может всё плохо кончиться, если эти два врага объединятся. Фой и Барбер спросили, а не много ли яиц Россия складывает в китайскую корзину. На что Путин ответил, что яиц у России много, а вот с корзинами проблемы.
Это образное выражение обозначает, что после Евромайдана Евросоюз и США ввели санкции и не оставили Москве другого выбора, кроме как повернуть на Восток. И не удивительно, что за пять лет КНР стала крупнейшим торговым партнёром России. При этом Путин дал понять, что союз с Китаем строится не против кого-то, то есть США, а является частью стратегии, которой Кремль следует с 2001 года. Сближение с КНР, хоть и ускорилось санкциями Запада, но не обосновано ими. Равнопартнёрские контакты с восточным соседом – неотъемлемое звено по строительству многополярного мира. Даже если Запад снимет санкции, Россия не объединится с ним против Китая, как бы этого ни хотелось Трампу и покойному американскому стратегу Збигневу Бжезинскому.
Россия вернулась в Корею
Из отношений с Китаем журналисты плавно вырулили к теме соседней КНДР. После срыва подписания договора о перемирии между Ким Чен Ыном и Трампом в Ханое и исторического визита первого во Владивосток мировые СМИ начали трубить о возвращении Москвы в корейское урегулирование.
Пользуясь случаем, Путин транслировал Белому дому главную озабоченность Пхеньяна, которую американская сторона почему-то игнорирует при обсуждении мирного соглашения.
– заметил он.
Встреча Владимира Путина с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном. Фото: kremlin.ru
За 18 лет у власти Путин не раз убеждался в том, что ожидает страны, не имеющие ядерного оружия, и поэтому хорошо понимает стремление Кима не оказаться на месте Милошевича, Саддама и Каддафи. КНДР не может уничтожить ядерный арсенал в надежде на снятие санкций, как хочет Госдеп. Санкции нужно снимать сразу, и самое главное – требуются гарантии ненападения на Пхеньян. Вашингтону никто не верит, поэтому в этом должны участвовать и другие сильные мира сего – Москва и Пекин. Российский лидер показывает, что без него проблему Северной Кореи решить невозможно, и зря Трамп тянет одеяло на себя.
ВКС превзошли ожидания Путина в Сирии
Россия вернулась не только в Восточную Азию, но и на Ближний Восток. И британские журналисты хотели узнать, а стоила ли сирийская игра свеч. Стоила. Россия добилась «даже большего, чем я ожидал», ответил Путин. Уничтожив террористов, российские ВКС спасли Сирию от распада, стабилизировали регион, помешали боевикам проникнуть внутрь России и помогли установить контакты со всеми региональными игроками.
В отличие от Белого дома, Кремль может без посредников говорить с Турцией и Ираном, Египтом и Саудовской Аравией и даже с Израилем. Это при том, что саудиты и израильтяне ненавидят иранцев, а турки конфликтуют с саудитами из-за Катара и имеют расхождения с Тель-Авивом из-за Палестины.
Российских военных нет в Венесуэле
Если на Ближнем Востоке Запад смирился с конкуренцией, то Латинскую Америку Трамп и Ко считают «задним двором» США. Путин сказал FT, что в Венесуэле нет российских войск, как бы намекая на то, что Россия уважает жизненно важные интересы США. Но российские самолёты «иногда туда летают», и поэтому, если Пентагон готовит военную операцию, пусть не ждёт лёгкой прогулки. Россия будет всячески препятствовать силовому свержению Николаса Мадуро.
Фото: kremlin.ru
У Мэй есть все карты
Британские журналисты, завершая внешнеполитический блок, не могли обойти вниманием испорченные из-за отравления Скрипаля отношения Кремля с Даунинг-стрит. Путин считает, что у уходящей Терезы Мэй есть хорошая возможность начать восстанавливать отношения. Ведь ей уже не надо переживать за внутриполитические последствия и доставать каждый раз из кармана тему Скрипалей и санкций. Но здесь чувствуется больше ирония, нежели реальная надежда на нормализацию.
После серии конфликтов с Лондоном из-за дела Литвинова, Березовского и теперь Скрипалей доверие к Британии окончательно подорвано, и уже никто не вспоминает о том, как в начале 2000-х Тони Блэр пытался стать окном Кремля в западный мир. Относительно Скрипаля Путин повторил свой старый тезис – «предатели должны быть наказаны», но в то же время напомнил, что бывший гэрэушник никакой опасности для России не представлял. Иначе зачем его выпускать из тюрьмы.
В России нет олигархов
Из внутренней повестки журналистам FT не дают спать три вопроса. Есть ли в России олигархат, как на Украине? Кто преемник? И каково будущее либерализма в России?
– парировал президент.
Те, кого Запад считает олигархами, являются крупными компаниями – либо частными, либо с государственным участием, и среди них нет компаний, которые «используют какие-то преференции от близости к власти», пояснил Путин.
Слова об отсутствии олигархов будут наверняка долго обсуждать на Западе, но уже сейчас можно сказать, что это одно из самых серьёзных и громких заявлений Путина за всю его карьеру.
Фото: kremlin.ru
Кто Ваш преемник?
Британцы спросили Путина о его отношении в либеральной идее, давшей сбои в Европе и США после миграционного кризиса и прихода Трампа в Белый дом. Российский лидер ответил, что поддерживает многообразие идей и уважает существование, в том числе, либерализма. Но последний не должен становиться «священной коровой», навязываемой всем и вся.
– заметил президент.
Финальным аккордом интервью стал «вопрос вопросов». Кого Путин оставит после себя? Эта задача преследует его ещё со дня инаугурации, но это, пожалуй, единственный вопрос, на который у президента пока нет ответа. «Ситуация меняется, меняются определённые требования к людям», – ответил глава государства. Вероятно, Путин намекает на то, что за 18 лет у него всегда были несколько фаворитов и из-за тех или иных ситуаций выбор преемника постоянно менялся. До конца срока ещё пять лет – за это время многое может измениться.
Если отталкиваться от того, что интервью дано в канун G20, внимание журналисты сконцентрировали на внешнеполитических вопросах. Ответив на них, Путин дал понять участникам саммита две простые истины. Несмотря на уважение и симпатию к Трампу, интересы США и России всё ещё диаметрально противоположные. А сближение с Китаем не является местью Западу, но будет продолжено.
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