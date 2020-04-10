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Перед Днем Победы Чехия устроила антироссийскую провокацию

10 апреля 2020, 09:35  •  111 • Политика
Фото: pixabay.com
Накануне 75-летия окончания Второй мировой войны Прага выставила ничтожными освобождение Европы от нацизма, за которое Советский Союз заплатил огромную цену
В Чехии 3 апреля снесли памятник маршалу Ивану Коневу и отказываются передавать его России.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к чешскому главе Минобороны Лубомиру Метнару – направил ему письмо с просьбой передать нашей стране памятник. При этом он подчеркнул, что все расходы российская сторона готова взять на себя.
"Господин министр, не могу не выразить свое сожаление действиями органов самоуправления района Прага-6, которые накануне 75-й годовщины победы над немецким нацизмом отстранили памятник герою и освободителю Европы и самой Праги от нацистов, маршала Ивана Степановича Конева", – цитирует письмо РИА "Новости". Шойгу напомнил представителям Чехии, какую цену СССР заплатил за освобождение Европы от нацистов. Во время Пражской стратегической операции были ранены и погибли более 50 тысяч человек.
Однако в Минобороны Чехии отказываются отдавать демонтированный памятник маршалу Коневу. Как заявил руководитель отдела коммуникаций Ян Пейшек, письмо Шойгу они получили и готовят ответ. При этом он добавил, что "пойти навстречу российской стороне" они не могут, ибо памятник не принадлежит Минобороны Чехии. Он является собственностью столичного муниципалитета Прага-6. Об этом пишет издание Parlamentní Listy.
Высказались и в чешском МИД. Памятник планируют переместить в Музей ХХ в., который планируют создать в Праге, напоминает телеканал "360". Снос его не нарушает международных договоров между двумя странами, отрезала пресс-секретарь министерства Зузана Штихова, передает ТАСС.
Провокация, которую устроили чехи накануне празднования Дня Победы, не пройдет бесследно, заявили в российском МИД. Накануне официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала случившееся вандализмом.
"Особенно вопиющим этот акт политического вандализма выглядит потому, что совершен накануне 75-летия окончания Второй мировой войны, точку в которой на европейском театре боевых действий Красная армия поставила в Праге",
– цитирует ее RT.
Ранее в Праге осквернили памятник маршалу Коневу. Российские дипломаты назвали действия чешской стороны, закрывшей монумент, оскорблением памяти павших в боях с фашистами солдат.

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