Перед длинными праздниками: последняя рабочая неделя 2018 года будет шестидневной

В конце 2018 года россиян ждёт шестидневная рабочая неделя, напомнил Роструд. Работать придётся на день больше из-за переноса выходного дня с субботы, 29 декабря, на понедельник, 31 декабря. Однако уже с 30 декабря наступят десятидневные новогодние каникулы. Первым рабочим днём в 2019 году для большинства граждан станет 9 января. Всего в следующем году россиян ждут 118 выходных и 247 рабочих дней.

Перед десятидневными новогодними праздниками россиян ждут шесть рабочих дней подряд, напомнил Роструд.

«Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в конце года. Затем наступают десятидневные новогодние каникулы, которые продлятся с 30 декабря по 8 января», — приводит ТАСС слова замглавы Роструда Ивана Шкловца.

В ведомстве пояснили, что работать в последнюю неделю 2018 года придётся на день больше из-за переноса выходного дня с субботы, 29 декабря, на понедельник, 31 декабря. По словам Шкловца, это было сделано, чтобы «не прерывать каникулы».

Первый рабочий день для большинства россиян наступит 9 января, отметили в Роструде. С учётом этого первая рабочая неделя 2019 года продлится лишь три дня — следующие выходные начнутся уже 12 января.

Напомним, что прошлые официальные новогодние выходные у россиян также длились 10 дней — с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

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Премии — на усмотрение работодателя

Ранее Роструд также рассказал о порядке выплаты премий в преддверии Нового года.

«Премия как стимулирующая выплата является одной из составных частей заработной платы, которая направлена исключительно на стимулирование работников к повышению качества труда и производительности», — заявили в Роструде.

Начисление премии, её размер и порядок выплаты — прерогатива работодателя, но если система премирования была изначально введена в организации, то руководитель должен соблюдать утверждённые правила. Нарушители могут быть привлечены к административной ответственности.

В дополнение к этому нет обязательных требований о начислении премии до наступления Нового года. В Роструде пояснили, что поощрительные выплаты должны начисляться после оценки показателей и могут выплачиваться в любые оговорённые сроки.

Если работодателем не выполняются обязательные нормы, то «будут приняты необходимые меры инспекторского реагирования», сказали в Роструде.

247 рабочих дней и 118 выходных

Производственный календарь на 2019 год утвердили в правительстве ещё в октябре. В следующем году россиян ждут 247 рабочих дней (шесть из них — укороченные) и 118 выходных (в том числе 14 праздничных дней).

После новогодних каникул самый продолжительный период отдыха выпадет на майские праздники — с 1 по 5 мая включительно. Вторые длинные выходные придутся на День Победы (9—12 мая включительно).

Примечательно, что в 2019 году 23 февраля выпадает на нерабочий день (субботу), поэтому, в соответствии с принятым постановлением, выходной день будет перенесён на 10 мая, а в феврале россияне будут отдыхать лишь два дня — 23 и 24. 22 февраля будет укороченным днём.

Две пары продолжительных выходных — по три дня каждая — ждут россиян в марте (8—10) и в ноябре (2—4).

Слишком много праздников

Годом ранее депутаты Госдумы в первом чтении отклонили два законопроекта, в которых предлагалось сократить число нерабочих праздничных дней в России. Сразу две аналогичные инициативы на рассмотрение парламента внесли депутаты ЛДПР и КПРФ.

В инициативе КПРФ предлагалось сократить число прописанных в Трудовом кодексе (ТК) нерабочих праздничных дней и перераспределить их. Новогодние праздники рекомендовалось уменьшить до четырёх дней — с 31 декабря по 3 января, а Рождество Христово отмечать отдельно, 7 января.

Парламентарии объяснили, что предложенные ими нововведения позволят «гражданам спокойно подготовиться к празднованию Нового года, без суеты и затрат рабочего времени». Напомним, в текущих нормах ТК 31 декабря не является праздничным днём.

Кроме того, речь зашла об экономических причинах. В КПРФ отметили, что получают жалобы от граждан, которые в начале нового года остаются без зарплаты и предпочли бы работать.

В законопроекте ЛДПР были более жёсткие предложения. Депутаты этой фракции предложили ограничить число нерабочих праздничных дней тремя датами: 1 января — Новый год, 9 мая — День Победы и 12 июня — День России.

Парламентарии пояснили, что продолжительные новогодние праздники не всегда совпадают с желанием работников отдыхать именно зимой и приводят к разным негативным последствиям.

«Такие длинные выходные плохо сказываются на самочувствии граждан, приводят к различным негативным ситуациям: переедание и злоупотребление спиртными напитками чаще всего происходят в эти длительные новогодние праздники», — заявили в ЛДПР.

Обе инициативы одобрения Госдумы не получили.