«Перед дедом-фронтовиком не стыдно?» Поклонская разнесла Зеленского за обвинение СССР в Холокосте

Украинский президент Владимир Зеленский решил поиграть в «русофобию». Так отреагировала депутат Госдумы Наталья Поклонская на его «урок истории». В Польше Зеленский обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой и Холокоста.

- При всём моём уважении к Владимиру Зеленскому, но... что-то у него случился сдвиг по фазе... - сказала она. - Да и тем более, Владимир Александрович, ваш дед — командир миномётного взвода — в 1944 году получил два ордена Красной Звезды, войну закончил лейтенантом. Вам перед дедом не стыдно?

Поклонская напомнила Зеленскому, что каждый шестой красноармеец был украинцем. А за годы фашистской оккупации в республике погибли от 8 до 10 миллионов человек.

- Думаю, Петр Порошенко, который лежал перед телевизором и почесывал свое толстое пузо, просто обалдел. Небось, заорал: «А шо, так можно было?» В речи Зеленского меня возмутило просто все, - поделилась с «КП» Поклонская. - Может быть, ему написали выступление, а он его просто прочитал… Когда человек совершает ошибки — мы его ругаем. Когда делает что-то хорошее — хвалим. Но сейчас отряды современных бандеровцев ходят по Украине. Они подняли на знамёна «агентов Гитлера». Тех, кто, как раз и устроил резню евреев, русских в самой Украине. Вся эта кровь нашей истории стекает с флагов нынешних боевиков, гуляющих по Киеву.

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