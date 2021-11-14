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Переброску американских военных на Украину раскрыли случайной фразой
14 ноября 2021, 23:05 • 314 • В мире
Американский конгрессмен Майк Тернер признал, что американский военный контингент находится на территории Украины.
Случайная фраза американского конгрессмена подтвердила догадки журналистов. В своём комментарии для Fox News конгрессмен Майк Тернер заявил, что военные США находятся на территории Украины.
Так он попытался обосновать письмо президенту Джо Байдену, в котором содержался призыв направить корабли в Чёрное море.
"На Украине уже есть наши военные", - проговорился политик, а затем заметил, что Киеву необходимо предоставлять разведданные и летальное вооружение.
Кроме того, ранее сообщалось о наращивании интенсивности манёвров эскадры американской флотилии в Чёрном море. При поддержке союзников силы НАТО создают напряжённость на южных берегах России.
В Минобороны России отмечают, что разведывательная авиация Североатлантического альянса резко нарастила активность у границ. Только в пятницу русские радары засекли и взяли на сопровождение шесть спецбортов западных стран, передаёт "РИА Новости". Впрочем, такое поведение иностранных военных неудивительно: аналогичные манёвры засекали ещё с сентября.
Украина в сомнениях
В Незалежной тем временем не скрывают разочарования в своих партнёрах. О действиях западных друзей высказался экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.
По его мнению, Киев не дождётся от США военной помощи, Штаты не готовы к силовому вмешательству в какие-либо конфликты в ближайшей перспективе.
"Больше, пожалуй, нереально в силу того, что мы имеем дело с Россией - ядерным государством, с которым США имеют особые отношения и интересы в контексте приоритета китайского направления внешней политики", - заявил экс-глава МИД.
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