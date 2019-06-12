Переброска «ядерного дозорного» ВВС США на Крит в свете развёртывания «Хордадов» и «Баваров». Каков итог? • 83 • Аналитика









Так, помимо развёртывания в северной части Аравийского моря авианосной ударной группировки 5-го оперативного флота ВМС США во главе с атомным авианосцем CVN-72 USS «Abraham Lincoln», располагающей 300—500 стратегическими КР UGM/RGM-109E «Tomahawk Block IV», а также несколькими сотнями многоцелевых тактических ракет AGM-84H SLAM-ER и противорадиолокационных ракет AGM-88E AARGM, Пентагон принял решение передислоцировать на авиабазу Суда-Бэй (остров Крит) главного «ядерного дозорного» ВВС США — самолёт-лабораторию WC-135W «Constant Phoenix».



«Теневое» прибытие на Крит самолёта-лаборатории WC-135W — ключ к проработке эскалационного сценария на переднеазиатском условном театре военных действий

Как известно, спектр задач, выполняемых данной воздушной платформой, ограничивается мониторингом верхних слоёв тропосферы на предмет радиационных загрязнений, вызванных ядерными испытаниями. Стало быть, в ходе очередного искусственно спровоцированного (вспоминаем о недавнем инциденте с атакой на нефтеналивные танкеры) роста градуса военно-политической напряжённости в Персидском заливе высокопоставленные представители Пентагона и постпред США при ООН, ссылаясь на заведомо искаженные (в выгодном Вашингтону русле) отчёты операторов WC-135W, могут продемонстрировать мировому сообществу очередную «пробирку Пауэлла», являющуюся тем самым casus belli, особенно на фоне недавней информации о выходе Тегерана из ядерной сделки и увеличении темпов обогащения урана.



Небезынтересным является и тот факт, что переброска «Constant Phoenix» на АвБ Суда-Бей была осуществлена без лишних шума и пыли со стороны американских и западноевропейских СМИ. Узнать о данном событии удалось лишь благодаря временному включению ADS-B-транспондера во время полёта WC-135W в нейтральном воздушном пространстве над центральной частью Средиземного моря, характеризующемся достаточно плотным воздушным трафиком), в то время как об оперировании данного борта близ воздушных границ КНДР обычно рапортовали все известные азиатские и западные новостные издания.



Очевидно, что наши «коллеги» из Вашингтона в очередной раз хотели ошарашить мир оперативной внезапностью, в кратчайшие сроки «разыграв карту» иранской ядерной угрозы с дальнейшим осуществлением стратегической воздушно-космической наступательной операции на ИРИ. Тем не менее, несмотря на регулярное боевое дежурство над Персидским заливом стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев B-52H, оснащённых десятками СКР AGM-86C ALCM, а также возможность задействования в операции ударных истребителей «Торнадо» Королевских ВВС Саудовской Аравии, оснащённых двумя сотнями противорадиолокационных ракет ALARM, способных атаковать позиции обособленных иранских ЗРК С-300ПМУ-2 и «Тор-М1» в «мёртвые воронки» под углами более 70 градусов, оборонное ведомство США совсем не торопится развязывать региональный конфликт. И факт незамедлительного нанесения ответного массированного ракетного удара по авиабазам ВВС США в Катаре, ОАЭ, СА и Кувейте с использованием нескольких сотен или тысяч ОТБР «Fateh-110/313» является далеко не единственным сдерживающим фактором для «ястребов» из Пентагона и администрации Трампа.



Иранские зенитно-ракетные комплексы «Hordad-15» и «Bavar-373» — главные инструменты для сдерживания США и «аравийской коалиции»

Дело в том, что четырёхзвёздные генералы и адмиралы ВВС и ВМС США в свете последней информации об успешных натурных испытаниях и грядущем запуске серийного производства вполне современного многоканального иранского зенитно-ракетного комплекса «Hordad-15» уже не строят столь оптимистичных прогнозов относительно исключительной эффективности планируемого ракетного удара. И ничего удивительного здесь нет, ведь у комплекса «Hordad-15» имеется «старший брат» — зенитно-ракетный комплекс средней / большой дальности «Bavar-373», о достижении уровня оперативной боевой готовности которого летом 2014 года сообщил командующий базой ПВО «Хатам аль-Анбия» («Печать пророков») бригадный генерал Фарзад Эсмайели.



Нетрудно догадаться, что за 5-летний период из сборочных цехов иранских ракетостроительных предприятий, а также предприятий, специализирующихся на разработке и серийном производстве радиолокационных средств, в войска ПВО были поставлены сотни зенитных управляемых ракет средней дальности SD2M «Sayyad-2», ЗУР большой дальности SD3 «Sayyad-3», а также полтора—два десятка радаров подсвета и наведения с пассивными ФАР, позволяющих сформировать аналогичное количество дивизионов «Bavar-373».



Подобное количество данных комплексов с ног на голову переворачивает оперативно-тактический расклад на переднеазиатском ТВД далеко не в пользу высокоточного оружия, состоящего на вооружении ВМС и ВВС США, а также ОВВС «аравийской коалиции». Почему? Принимая во внимание тот факт, что каждый радар подсвета комплексов «Hordad-15» и «Bavar-373» обладает пропускной способностью в 100 целей (в режиме сопровождения на проходе) и целевой канальностью в 6 целей (сравнимо с отечественным РПН 30Н6Е), зенитно-ракетное подразделение, состоящее из 20 «Баваров/Хордадов», может одновременно перехватывать 120 средств воздушно-космического нападения противника.



Более того, вышеуказанное количество ЗРДН данного типа даст возможность перекрыть все «мертвые воронки», зияющие на дивизионами С-300ПМУ-2, которые прикрывают АЭС в Бушере, командно-штабную инфраструктуру близ Тегерана и другие стратегически важные объекты. Что же касается посредственной маневренности ЗУР «Sayyad-2» и «Sayyad-3», обусловленной отсутствием у последних сопловых модулей с газоструйной системой отклонения вектора тяги, то никаких критических последствий применительно к процессу перехвата американских СКР «Томагавк», тактических ракет AGM-158 JASSM-ER и эмиратских тактических ракет «Black Shaheen» (аналог «Scalp-EG») данный факт не повлечет, поскольку ни одно из вышеуказанных средств высокоточного оружия не способно выполнять противозенитные манёвры с перегрузками, превышающими 7—8 единиц. Крайне непредсказуемая и сложная для экспертного прогнозирования военно-политическая ситуация складывается в центральной части переднеазиатского региона, где Пентагон, заручившись поддержкой оборонных ведомств Израиля и государств-участников «аравийской коалиции», продолжает задействовать самые разнообразные инструменты для поиска аргументов в пользу введения против Исламской Республики Иран дополнительных болезненных санкционных пакетов, а также моделирования наиболее весомого и неопровержимого casus belli, предоставляющего карт-бланш на осуществление массированного ракетного удара по военно-промышленной и ядерной инфраструктуре страны.Так, помимо развёртывания в северной части Аравийского моря авианосной ударной группировки 5-го оперативного флота ВМС США во главе с атомным авианосцем CVN-72 USS «Abraham Lincoln», располагающей 300—500 стратегическими КР UGM/RGM-109E «Tomahawk Block IV», а также несколькими сотнями многоцелевых тактических ракет AGM-84H SLAM-ER и противорадиолокационных ракет AGM-88E AARGM, Пентагон принял решение передислоцировать на авиабазу Суда-Бэй (остров Крит) главного «ядерного дозорного» ВВС США — самолёт-лабораторию WC-135W «Constant Phoenix».Как известно, спектр задач, выполняемых данной воздушной платформой, ограничивается мониторингом верхних слоёв тропосферы на предмет радиационных загрязнений, вызванных ядерными испытаниями. Стало быть, в ходе очередного искусственно спровоцированного (вспоминаем о недавнем инциденте с атакой на нефтеналивные танкеры) роста градуса военно-политической напряжённости в Персидском заливе высокопоставленные представители Пентагона и постпред США при ООН, ссылаясь на заведомо искаженные (в выгодном Вашингтону русле) отчёты операторов WC-135W, могут продемонстрировать мировому сообществу очередную «пробирку Пауэлла», являющуюся тем самым casus belli, особенно на фоне недавней информации о выходе Тегерана из ядерной сделки и увеличении темпов обогащения урана.Небезынтересным является и тот факт, что переброска «Constant Phoenix» на АвБ Суда-Бей была осуществлена без лишних шума и пыли со стороны американских и западноевропейских СМИ. Узнать о данном событии удалось лишь благодаря временному включению ADS-B-транспондера во время полёта WC-135W в нейтральном воздушном пространстве над центральной частью Средиземного моря, характеризующемся достаточно плотным воздушным трафиком), в то время как об оперировании данного борта близ воздушных границ КНДР обычно рапортовали все известные азиатские и западные новостные издания.Очевидно, что наши «коллеги» из Вашингтона в очередной раз хотели ошарашить мир оперативной внезапностью, в кратчайшие сроки «разыграв карту» иранской ядерной угрозы с дальнейшим осуществлением стратегической воздушно-космической наступательной операции на ИРИ. Тем не менее, несмотря на регулярное боевое дежурство над Персидским заливом стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев B-52H, оснащённых десятками СКР AGM-86C ALCM, а также возможность задействования в операции ударных истребителей «Торнадо» Королевских ВВС Саудовской Аравии, оснащённых двумя сотнями противорадиолокационных ракет ALARM, способных атаковать позиции обособленных иранских ЗРК С-300ПМУ-2 и «Тор-М1» в «мёртвые воронки» под углами более 70 градусов, оборонное ведомство США совсем не торопится развязывать региональный конфликт. И факт незамедлительного нанесения ответного массированного ракетного удара по авиабазам ВВС США в Катаре, ОАЭ, СА и Кувейте с использованием нескольких сотен или тысяч ОТБР «Fateh-110/313» является далеко не единственным сдерживающим фактором для «ястребов» из Пентагона и администрации Трампа.Дело в том, что четырёхзвёздные генералы и адмиралы ВВС и ВМС США в свете последней информации об успешных натурных испытаниях и грядущем запуске серийного производства вполне современного многоканального иранского зенитно-ракетного комплекса «Hordad-15» уже не строят столь оптимистичных прогнозов относительно исключительной эффективности планируемого ракетного удара. И ничего удивительного здесь нет, ведь у комплекса «Hordad-15» имеется «старший брат» — зенитно-ракетный комплекс средней / большой дальности «Bavar-373», о достижении уровня оперативной боевой готовности которого летом 2014 года сообщил командующий базой ПВО «Хатам аль-Анбия» («Печать пророков») бригадный генерал Фарзад Эсмайели.Нетрудно догадаться, что за 5-летний период из сборочных цехов иранских ракетостроительных предприятий, а также предприятий, специализирующихся на разработке и серийном производстве радиолокационных средств, в войска ПВО были поставлены сотни зенитных управляемых ракет средней дальности SD2M «Sayyad-2», ЗУР большой дальности SD3 «Sayyad-3», а также полтора—два десятка радаров подсвета и наведения с пассивными ФАР, позволяющих сформировать аналогичное количество дивизионов «Bavar-373».Подобное количество данных комплексов с ног на голову переворачивает оперативно-тактический расклад на переднеазиатском ТВД далеко не в пользу высокоточного оружия, состоящего на вооружении ВМС и ВВС США, а также ОВВС «аравийской коалиции». Почему? Принимая во внимание тот факт, что каждый радар подсвета комплексов «Hordad-15» и «Bavar-373» обладает пропускной способностью в 100 целей (в режиме сопровождения на проходе) и целевой канальностью в 6 целей (сравнимо с отечественным РПН 30Н6Е), зенитно-ракетное подразделение, состоящее из 20 «Баваров/Хордадов», может одновременно перехватывать 120 средств воздушно-космического нападения противника.Более того, вышеуказанное количество ЗРДН данного типа даст возможность перекрыть все «мертвые воронки», зияющие на дивизионами С-300ПМУ-2, которые прикрывают АЭС в Бушере, командно-штабную инфраструктуру близ Тегерана и другие стратегически важные объекты. Что же касается посредственной маневренности ЗУР «Sayyad-2» и «Sayyad-3», обусловленной отсутствием у последних сопловых модулей с газоструйной системой отклонения вектора тяги, то никаких критических последствий применительно к процессу перехвата американских СКР «Томагавк», тактических ракет AGM-158 JASSM-ER и эмиратских тактических ракет «Black Shaheen» (аналог «Scalp-EG») данный факт не повлечет, поскольку ни одно из вышеуказанных средств высокоточного оружия не способно выполнять противозенитные манёвры с перегрузками, превышающими 7—8 единиц. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





83 Источник Похожие новости На стороне закона. Об аресте Ивана Голунова Почему политические силы Юго-востока Украины не объединились и не объединятся Почему от истории рейса МН17 пахнет долларами и ложью одновременно? Записки Колорадского Таракана. Сон в летнюю ночь "Прижился" ли День России как полноценный праздник? Переброска «ядерного дозорного» ВВС США на Крит в свете развёртывания «Хордадов» и «Баваров». Каков итог? Новости партнеров