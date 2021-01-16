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Переброска военных сил России в Сирии: ВКС доставили подкрепление в район конфликта курдов и турок
16 января 2021, 17:45 • 155 • Политика
Самолёты ВКС России перебрасывают силы в зону конфликта курдов и турок в Сирии. В пятницу в регион прибыл Ил-76 с подкреплением, которое прошло спецподготовку и обеспечит дальнейшее безопасное перемещение гражданских лиц и грузов по трассе.
Россия перебрасывает дополнительные силы в зону конфликта курдов и турок в Сирии. В пятницу, 15 января, военно-транспортная авиация ВКС России доставила в регион усиление для военной полиции.
Речь идёт о сирийских провинциях Ракка и Хасеке, где в конце декабря вспыхнули ожесточённые бои между протурецкими боевиками и курдами. Вмешательство российских военных позволило стабилизировать ситуацию и восстановить нормальное движение между провинциями Хасеке и Алеппо. Сейчас в регион прибыли дополнительные силы.
- сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".
Отмечается, что с начала года по трассе М4 военная полиция ВС России сопроводила свыше 1500 машин и более 3500 гражданских лиц.
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