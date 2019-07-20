«Переброска несёт большие риски»: почему Пентагон направляет военных в Саудовскую Аравию

Пентагон одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию. Как полагают в Вашингтоне, такая мера станет «дополнительным сдерживающим фактором» в регионе. Соединённые Штаты также заявили, что разрабатывают международную операцию «по защите судоходства на Ближнем Востоке в свете недавних событий в регионе Персидского залива». Ранее США дважды заявляли об увеличении военного контингента на Ближнем Востоке, однако тогда не указывалось, в какой стране будут дислоцированы американские военнослужащие. Как отмечали в Белом доме, усиление их присутствия в регионе связано с «враждебными действиями» Ирана. Эксперты указывают, что Вашингтон стремится надавить на Тегеран и использует для этого опасные методы, которые могут спровоцировать конфронтацию.

Пентагон одобрил переброску военных и необходимых для этого ресурсов в Саудовскую Аравию. Соответствующее распоряжение утвердил исполняющий обязанности министра обороны США Ричард Спенсер.

«По согласованию и по приглашению Королевства Саудовская Аравия министр обороны разрешил переброску персонала и ресурсов США для развёртывания (военного контингента. — RT) в Саудовской Аравии», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте командования ВС США.

В Пентагоне уточнили, что такое решение станет «дополнительным сдерживающим фактором» и позволит обеспечить защиту сил и интересов обеих стран в регионе.

По информации саудовского информагентства SPA, король Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд одобрил размещение в стране военного контингента США для укрепления безопасности в регионе. Отмечается, что это решение принято для налаживания сотрудничества двух государств в условиях региональных угроз.

В 2003 году Вашингтон вывел из королевства почти весь свой десятитысячный военный контингент, который находился там со времён войны в Персидском заливе. После 2003 года в Саудовской Аравии остались лишь американские военные инструкторы.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что военное командование США готовит переброску контингента на Ближний Восток. Страна дислокации при этом не указывалась. Журналисты приводили разные цифры, вплоть до 120 тыс. человек.

Позднее президент США Дональд Трамп назвал эту информацию фейком.

Затем стало известно, что усиление военного контингента Соединённых Штатов на Ближнем Востоке состоится. В конце мая глава Белого дома заявил, что Вашингтон дополнительно направит в регион около 1,5 тыс. военных. Отмечалось, что это необходимо для «защиты от иранской угрозы». Затем в июне Пентагон сообщил, что направляет на Ближний Восток 1 тыс. военнослужащих. Соответствующее распоряжение подписал исполнявший в то время обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

В Вашингтоне заявляют, что пошли на такой шаг из-за «враждебного поведения» Ирана и его союзников в регионе, в частности из-за атак на два танкера в Оманском заливе, которые Вашингтон приписал Тегерану.

Действия США становятся похожими на подготовку военной операции, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«На сегодняшний момент, конечно, нет ещё стопроцентной уверенности в том, что это может иметь фатальные последствия, но, собственно, любая такая операция несёт большие риски», — сказал Брутер в беседе с RT.

По его мнению, Вашингтон может стараться надавить на Иран и не рассчитывает при этом начинать конфронтацию. Однако, как полагает Брутер, такая политика может спровоцировать конфликт случайно.

«Одно может плавно (или не очень) перейти в другое. И поэтому мы всегда должны иметь в виду, что, когда слишком много запугивания, это случайно может привести к тому, что курок будет спущен. Но главное — этого в любом случае не надо делать», — заключил эксперт.

«Обеспечить свободу судоходства в свете недавних событий»

В дополнение к усилению военного контингента Центральное командование ВС США планирует международную операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке.

«Центральное командование США разрабатывает международную морскую операцию «Страж», чтобы усилить надзор и безопасность на ключевых водных путях на Ближнем Востоке и обеспечить свободу судоходства в свете недавних событий в регионе Персидского залива», — говорится в заявлении на сайте командования.

В сообщении упоминается охрана судов и обеспечение деэскалации в международных водах в Аравийском заливе, Ормузском проливе, проливе Баб-эль-Мандеб, а также в Оманском заливе. США продолжают координировать свои действия с союзниками и партнёрами в Европе, Азии и на Ближнем Востоке для детальной проработки операции, заявили в Вашингтоне.

Накануне Иран задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе, заявив, что судно «нарушило международные правила судоходства».

В США этот инцидент назвали «эскалацией насилия» со стороны Ирана и заявили, что продолжат работу по противодействию Тегерану.

До этого американская сторона сообщила, что десантный корабль США якобы сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, БПЛА «угрожал безопасности корабля и его экипажу», приблизившись на расстояние порядка 900 м.

В Тегеране эту информацию опровергли и заявили, что все имеющиеся у стороны беспилотники вернулись на свои базы. Отметим, что в июне силы Ирана сбили американский БПЛА, который, по утверждению Тегерана, проник в воздушное пространство исламской республики.

В свою очередь, президент России Владимир Путин подчеркнул, что конфронтация США и Ирана вызывает беспокойство.

«Потому что вблизи наших границ это происходит. Это может дестабилизировать ситуацию вокруг Ирана, затронуть некоторые страны, с которыми у нас очень тесные, близкие отношения, вызвать дополнительные волны беженцев в большом количестве, может нанести существенный ущерб мировой экономике и мировой энергетике», — сказал Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну.