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Переброска британских военных на Украину? Глава МИД не скрыла сомнения
25 января 2022, 16:55 • 187 • В мире
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что вероятность отправки боевых подразделений на Украину мала.
Великобритания вряд ли направит своих военных для выполнения боевых задач на Украину. Об этом, выступая в Палате общин британского парламента, заявила глава МИД королевства Лиз Трасс.
Отвечая на вопрос коллеги-консерватора по поводу переброски войск, Трасс не скрыла своего сомнения: "Как уже говорил министр обороны, вероятность того, что это произойдёт, мала".
При этом сама министр намерена уже на будущей неделе посетить Украину. Дипломат также повторила уже известную угрозу Запада в адрес России.
"Дальнейшее военное вторжение России в Украину было бы серьёзной стратегической ошибкой и дорого обошлось бы российской экономике, включая скоординированные санкции", - заявила она.
Отметим, что не только Великобритания не готова к войне на Украине, Хорватия также не намерена участвовать в боях. Об этом напрямую заявил президент страны Зоран Миланович. По его словам, в случае конфликта в Незалежной Хорватия отзовёт своих военных из сил НАТО в регионе.
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