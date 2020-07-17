Перебросите ракеты под бок России - ждите ответа: ЕС получил жёсткое предупреждение. Пока от МИД

В МИД России рассказали, как наша страна будет реагировать, если американцы перебросят ядерные заряды из Германии в Польшу. Как заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Александр Грушко, тогда наши ракеты средней и меньшей дальности появятся на границах Евросоюза.

Александр Грушко предупредил, что США толкают мир к хаосу из-за потери контроля над вооружениями.

"Мы уже заявили о том, что если в Европе не будет американских ракет средней и меньшей дальности, то и мы не будем ставить. Как только ракеты появятся - разместим и мы… Те страны, которые сегодня буквально борются за американское военное присутствие в каком-либо виде, за статус "прифронтовых" государств, - я имею в виду Польшу и страны Балтии, должны понимать все издержки такого выбора с точки зрения собственной безопасности и своих союзников", - предупредили в МИД России.

России придётся принять меры предосторожности. В том числе и военного характера. Но это произойдёт лишь в случае перебазирования американского ядерного оружия ближе к границам РФ. Это приведёт к отмене основополагающего акта Россия - НАТО. По документу запрещено менять дислокацию размещения ядерного оружия.

"Я думаю, что это будет просто приговор этому документу", - подытожил Грушко.