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Перебросите ракеты под бок России - ждите ответа: ЕС получил жёсткое предупреждение. Пока от МИД

17 июля 2020, 02:00  •  91 • В мире
В МИД России объяснили, что наша страна собирается делать, если американцы всё-таки перебросят ракеты средней и меньшей дальности из Германии в Польшу. Дипломаты подчеркнули, что в этом случае Россия даст симметричный ответ. Наши ракеты средней и меньшей дальности появятся на границах Евросоюза. Пока же страны ЕС борются за статус "прифронтовых государств".
В МИД России рассказали, как наша страна будет реагировать, если американцы перебросят ядерные заряды из Германии в Польшу. Как заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Александр Грушко, тогда наши ракеты средней и меньшей дальности появятся на границах Евросоюза.
Александр Грушко предупредил, что США толкают мир к хаосу из-за потери контроля над вооружениями.
"Мы уже заявили о том, что если в Европе не будет американских ракет средней и меньшей дальности, то и мы не будем ставить. Как только ракеты появятся - разместим и мы… Те страны, которые сегодня буквально борются за американское военное присутствие в каком-либо виде, за статус "прифронтовых" государств, - я имею в виду Польшу и страны Балтии, должны понимать все издержки такого выбора с точки зрения собственной безопасности и своих союзников", - предупредили в МИД России.
России придётся принять меры предосторожности. В том числе и военного характера. Но это произойдёт лишь в случае перебазирования американского ядерного оружия ближе к границам РФ. Это приведёт к отмене основополагающего акта Россия - НАТО. По документу запрещено менять дислокацию размещения ядерного оружия.
"Я думаю, что это будет просто приговор этому документу", - подытожил Грушко.

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