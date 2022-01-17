Переброс армейской группировки в Казахстан обошёлся в миллиард рублей

Операция ОДКБ в Казахстане скорее всего станет одной из самых коротких миротворческих миссий. Уже спустя неделю после старта миссии начался вывод военного контингента из республики. В чём был резон затевать дорогостоящую переброску войск?

Сюжет: Войны XXI века, Армия

В ситуации с Казахстаном скорость реакции имела определяющее значение. Нужно было показать миру, что Российская армия способна мгновенно перебросить необходимое количество войск. Поэтому кадры с перемещением, погрузкой и выгрузкой военной техники буквально заполонили интернет.

Демонстрация боеготовности

Незамысловатые съёмки с разного ракурса, сделанные с явно позирующими солдатами, уже породили в Сети множество удивлённых комментариев. Очевидно, что пресс-служба Минобороны пыталась всеми силами показать боеспособность Российской армии. А чтобы подчеркнуть масштаб происходящего, рискнули даже запустить дрон с видеокамерой над аэродромом, чего с точки зрения безопасности полётов лучше не делать.

На фоне этой видеофиксации с гордостью сообщалось, что за трое суток в Казахстан самолётами доставили более 2 тыс. военных ОДКБ и 250 единиц военной техники. Для этого была создана воздушная группировка из более 70 самолётов Ил-76 и пяти Ан-124, которая круглосуточно перебрасывала подразделения миротворческих сил в Казахстан. Полёты велись с аэродромов Чкаловский, Иваново-Северный и Ульяновск-Восточный.

Судя по опубликованным кадрам, военнослужащие были вооружены новыми автоматами АК-12, пулемётами «Печенег», снайперскими винтовками. Ещё один повод показать, что Российская армия активно перевооружается. Форма на бойцах стандартная для подразделений ВДВ, что наводит на мысль, что спецназ решили не показывать. Хотя анонсировалось, что в числе российских миротворцев, отправившихся в Казахстан, была рота спецназа 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ (Псков) и рота 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. Позднее список расширился подразделениями 98-й воздушно-десантной дивизии (дислокация – Иваново и Кострома), а также 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ (Ульяновск).

Зато на видео засветилась спецтехника. Пока эксперты гадают, что это – пункты управления или средства радиолокационной борьбы. Судя по кадрам, в Казахстан направляли БМД-3, БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», а также комплекс РЭБ «Леер-3». Последний предназначен для радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, специализирующейся на сетях сотовой связи стандарта GSM. Официально о применении этого вооружения ничего не сообщается.

Быстрая реакция

(фото: Минобороны России/YouTube.com)

Обращает на себя внимание, что в составе Коллективных миротворческих сил, направленных в Казахстан, исключительно десантники. Понятно, что показали максимальную мобильность именно подразделения ВДВ, «привязанные» к аэродромам базирования военно-транспортной авиации. На переброску обычных мотострелков потребовалось бы несколько недель, а возможно, и больше.

Однако остаётся вопрос, зачем понадобилось нести такие огромные расходы, которые, по оценкам экспертов, превышают миллиард рублей, при том, что российские миротворцы сыграли исключительно декоративную роль. Тем более что элитному спецназу фактически были поручены несложные задачи, с которыми справились бы патрульно-постовые службы, – охрана военных объектов и инфраструктуры. Видимо, ставка прежде всего делалась на медийный эффект.

Впрочем, в случае обострения ситуации работа для российских военных всё же нашлась бы. В Казахстане есть как минимум пять российских объектов стратегического значения. Это 5-й государственный испытательный полигон (космодром Байконур), отдельный полк транспортной авиации в Кустанае, отдельный радиотехнический узел в Приозёрске на полигоне Сары-Шаган, там же расположен государственный испытательный полигон средств ПВО и ПРО, а также 20-я отдельная испытательная станция ракетных войск стратегического назначения в посёлке Новая Казанка.

Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования – Если отбросить политическую составляющую, то можно однозначно сказать, что ситуация в Казахстане показала, что в России есть военная сила, которая может сработать, когда это нужно. Миротворчество – это одна из форм пиара национальной армии. По большому счёту операция в Казахстане – это работа над имиджем России, её армии и ОДКБ в целом. Пока сложно сказать, насколько эффективно армия будет действовать в случае масштабного вооружённого конфликта, но ситуация в Сирии и теперь в Казахстане наглядно показала, что в случае террористической угрозы есть кого выставить на поле боя, причём реально, а не на бумаге.