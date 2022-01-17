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Переброс армейской группировки в Казахстан обошёлся в миллиард рублей
17 января 2022, 11:30 • 179 • Аналитика
Операция ОДКБ в Казахстане скорее всего станет одной из самых коротких миротворческих миссий. Уже спустя неделю после старта миссии начался вывод военного контингента из республики. В чём был резон затевать дорогостоящую переброску войск?
Сюжет: Войны XXI века, Армия
В ситуации с Казахстаном скорость реакции имела определяющее значение. Нужно было показать миру, что Российская армия способна мгновенно перебросить необходимое количество войск. Поэтому кадры с перемещением, погрузкой и выгрузкой военной техники буквально заполонили интернет.
Демонстрация боеготовности
Незамысловатые съёмки с разного ракурса, сделанные с явно позирующими солдатами, уже породили в Сети множество удивлённых комментариев. Очевидно, что пресс-служба Минобороны пыталась всеми силами показать боеспособность Российской армии. А чтобы подчеркнуть масштаб происходящего, рискнули даже запустить дрон с видеокамерой над аэродромом, чего с точки зрения безопасности полётов лучше не делать.
На фоне этой видеофиксации с гордостью сообщалось, что за трое суток в Казахстан самолётами доставили более 2 тыс. военных ОДКБ и 250 единиц военной техники. Для этого была создана воздушная группировка из более 70 самолётов Ил-76 и пяти Ан-124, которая круглосуточно перебрасывала подразделения миротворческих сил в Казахстан. Полёты велись с аэродромов Чкаловский, Иваново-Северный и Ульяновск-Восточный.
Судя по опубликованным кадрам, военнослужащие были вооружены новыми автоматами АК-12, пулемётами «Печенег», снайперскими винтовками. Ещё один повод показать, что Российская армия активно перевооружается. Форма на бойцах стандартная для подразделений ВДВ, что наводит на мысль, что спецназ решили не показывать. Хотя анонсировалось, что в числе российских миротворцев, отправившихся в Казахстан, была рота спецназа 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ (Псков) и рота 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. Позднее список расширился подразделениями 98-й воздушно-десантной дивизии (дислокация – Иваново и Кострома), а также 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ (Ульяновск).
Зато на видео засветилась спецтехника. Пока эксперты гадают, что это – пункты управления или средства радиолокационной борьбы. Судя по кадрам, в Казахстан направляли БМД-3, БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», а также комплекс РЭБ «Леер-3». Последний предназначен для радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, специализирующейся на сетях сотовой связи стандарта GSM. Официально о применении этого вооружения ничего не сообщается.
Быстрая реакция
Обращает на себя внимание, что в составе Коллективных миротворческих сил, направленных в Казахстан, исключительно десантники. Понятно, что показали максимальную мобильность именно подразделения ВДВ, «привязанные» к аэродромам базирования военно-транспортной авиации. На переброску обычных мотострелков потребовалось бы несколько недель, а возможно, и больше.
Однако остаётся вопрос, зачем понадобилось нести такие огромные расходы, которые, по оценкам экспертов, превышают миллиард рублей, при том, что российские миротворцы сыграли исключительно декоративную роль. Тем более что элитному спецназу фактически были поручены несложные задачи, с которыми справились бы патрульно-постовые службы, – охрана военных объектов и инфраструктуры. Видимо, ставка прежде всего делалась на медийный эффект.
Впрочем, в случае обострения ситуации работа для российских военных всё же нашлась бы. В Казахстане есть как минимум пять российских объектов стратегического значения. Это 5-й государственный испытательный полигон (космодром Байконур), отдельный полк транспортной авиации в Кустанае, отдельный радиотехнический узел в Приозёрске на полигоне Сары-Шаган, там же расположен государственный испытательный полигон средств ПВО и ПРО, а также 20-я отдельная испытательная станция ракетных войск стратегического назначения в посёлке Новая Казанка.
История Вопроса
Миротворческие миссии Российской армии: успехи и провалы
Не всегда российские военные во время миротворческих операций решали исключительно пиар-задачи. Были и действительно боевые операции в горячих точках.
Первым миротворческим опытом для Российской армии стало Приднестровье. Здесь после распада СССР Кишинёв попытался силой вернуть мятежную территорию. Весной 1992 года командующий 14-й гвардейской общевойсковой армией генерал Александр Лебедь подавил обстреливавшую Бендеры молдавскую артиллерию, затем в город вошёл спецназ, разоруживший бесчинствовавшие в нём вооружённые формирования. В августе 1992 года было завершено разведение вооружённых формирований конфликтующих сторон.
Эта миссия продолжается и по сей день, сейчас безопасность в зоне конфликта обеспечивают Совместные миротворческие силы, в состав которых входят воинские контингенты от России, Молдовы, Приднестровской Молдавской Республики и военные наблюдатели от Украины. В ходе многочисленных переговоров при посредничестве России, Украины и ОБСЕ достигнуть соглашения по поводу статуса Приднестровья не удалось. Отношения между сторонами конфликта остаются напряжёнными. Официальный Кишинёв неоднократно высказывался за вывод российских войск из региона.
Краткосрочную миротворческую миссию в 1999 году выполняли российские военные в бывшей Югославии. Миротворческий контингент был представлен, как и в Казахстане, десантниками: в Хорватии – батальоном, а в Боснии и Герцеговине – отдельной воздушно-десантной бригадой в составе международных сил KFOR, сформированной на базе 106-й ВДД (Тула) и ряда других подразделений, в том числе 45-го полка спецназа ВДВ. Именно батальон десантников совершил знаменитый рейд на Приштину 12 июня 1999 года. Целью операции было установление контроля над аэропортом Слатина (ныне – Международный аэропорт Приштины) раньше британского подразделения KFOR. Эта операция не имела никакого миротворческого или военного значения, но вызвала серьёзный общественный резонанс в мире. Целью ставилось продемонстрировать присутствие России на мировой арене. При этом был риск боевой стычки с силами НАТО.
Миротворческая операция в Абхазии проводилась с 1994 по 2008 год Коллективными силами по поддержанию мира в СНГ на базе Вооружённых сил РФ. Официально деятельность миротворческого контингента была прекращена с 1 сентября 2008 года. Тогда группировка КСПМ насчитывала 1561 человек. При этом миротворческая операция фактически была провалена, поскольку завершилась спустя 14 лет восьмидневной грузино-российской войной, которая оказала глубокое воздействие на весь процесс его урегулирования. Россия признала Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых государств. Грузия объявила Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией, а российских миротворцев – оккупационными силами.
В ноябре прошлого года Россия, Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение. Одним из условий договора стал ввод около 2 тыс. российских миротворцев в Нагорный Карабах. Согласно договорённостям российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Для выполнения миссии в зону конфликта Москва отправит 1960 военных, 90 бронетранспортёров, а также 380 единиц автомобильной и спецтехники. Контингент будет находиться в регионе пять лет с автоматическим продлением, если какая-либо из сторон не заявит о намерении прекратить эти договорённости. На сегодняшний день стороны конфликта позитивно оценивают действия российских миротворцев в Карабахе.
По сути, ситуация в Казахстане больше всего напоминает гражданскую войну в Сирии, где Россия не разводила две противоборствующие армии, а поддержала силой действующую власть. Операция в Сирии длится с 2015 года, в 2017 году было громко объявлено о выводе российских войск из Сирийской Республики в связи с разгромом противника, однако военный контингент всё ещё остаётся в горячей точке.
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