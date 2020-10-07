«Переболевшие должны соблюдать те же рекомендации»: Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19

За минувшие сутки более тысячи человек были госпитализированы в Москве из-за заболевания COVID-19, растёт число пациентов на аппаратах ИВЛ, вновь открыты два временных коронавирусных госпиталя. По словам мэра столицы Сергея Собянина, ситуация меняется «не в лучшую сторону». Градоначальник ответил на вопросы граждан, связанные с предпринимаемыми властями мерами по борьбе с распространением COVID-19, а также сообщил, что с начала эпидемии поддержку уже получили более 8 млн горожан. Он добавил, что на борьбу с пандемией направлено 284 млрд рублей, а фактические расходы столицы превысили 213 млрд рублей. За последние сутки в России выявили 11 115 новых случаев COVID-19. В общей сложности в стране коронавирус диагностирован у 1 248 619 человек, выздоровели 995 275 пациентов, умерли 21 865 человек.

В России вторые сутки подряд число выявляемых случаев коронавирусной инфекции превышает 11 тыс. — это максимальные значения с момента весеннего пикового показателя (11 656). За минувшие сутки диагноз COVID-19 был подтверждён у 11 115 человек, за день до этого — у 11 615. По сообщению оперативного штаба, в 27,2% из вновь выявленных случаев у пациентов не наблюдалось клинических проявлений болезни.

С начала эпидемии в стране в общей сложности выявлено 1 248 619 заболевших COVID-19. Выздоровели 995 275 пациентов (79,71%), в том числе 6699 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 21 865 человек (1,75%). За последние сутки — 202.

В число регионов РФ, где за сутки выявили наибольшее число новых случаев, вошли Москва (3229), Санкт-Петербург (456), Московская (395), Ростовская (255) и Нижегородская (227) области.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 48,7 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 237 тыс. человек.

«Ситуация с активным приростом числа заболевших может стабилизироваться в конце октября. Естественно, это произойдёт из-за инкубационного периода», — заявил член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев. Его слова приводит РИА Новости.

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (314 788, из них активных — около 53 тыс.).

Как отметили в Департаменте здравоохранения столицы, за сутки 1035 человек помещены в стационары, а за последнюю неделю было госпитализировано на 13% больше пациентов, чем за предыдущую.

«Число находящихся на ИВЛ по сравнению со вчерашним днём выросло на 4%, сейчас на ИВЛ в больницах Москвы находятся 264 человека», — сообщили в оперштабе столицы.

Накануне стало известно, что в Москве вновь открылись временные госпитали для больных COVID-19 в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское». По словам мэра Сергея Собянина, речь идёт о самых современных инфекционных клиниках, оснащённых всем необходимым. При этом заммэра Анастасия Ракова рассказала, что коек для заболевших коронавирусом в Москве пока достаточно, но резервы не бесконечны. Она добавила, что при необходимости могут расконсервировать ещё два временных госпиталя для больных коронавирусом — в ТЦ «Москва» и центре на ВДНХ.

В среду, 7 октября, были опубликованы ответы Сергея Собянина на вопросы относительно ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции. Градоначальник с сожалением констатировал, что «ситуация с распространением COVID-19 меняется не в лучшую сторону».

В частности, мэр пояснил, что введённые указом от 25 сентября рекомендации пожилым москвичам оставаться дома касаются и тех горожан, которые уже переболели COVID-19. Собянин добавил, что официальное разделение людей на «переболевших» и «не болевших» неизбежно простимулирует чёрный рынок поддельных справок и сертификатов. В связи с этим (а также по причине отсутствия репрезентативных данных о том, много ли людей из-за особенностей организма не приобретают иммунитет и могут заболеть повторно) градоначальник призвал переболевших граждан соблюдать общие для всех рекомендации.

Мэр отметил, что власти не обязывают, но рекомендуют частным школам и учреждениям дополнительного образования уйти на двухнедельные каникулы, которые совпали бы с осенними каникулами в большинстве столичных школ.

По словам Собянина, с 1 октября стоимость масок в метро снижена до 5 рублей. Он также пояснил, что магазины имеют право отказать в обслуживании посетителям без масок и перчаток, а о допущенных в магазинах нарушениях масочного режима москвичи могут сообщить в электронную приёмную правительства города.

«Штраф за отказ использовать средства индивидуальной защиты составляет 4 тыс. рублей. Административные протоколы составляются по ст. 3.18.1 КоАП города Москвы сотрудниками ОВД», — заявил Собянин.

Помимо этого мэр сообщил, что контроль за выполнением указа по удалёнке возложен на Объединение административно-технических инспекций Москвы. С 5 октября начался перевод сотрудников на дистанционный формат — работодатели обязаны перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников, а предприятиям, имеющим такую возможность, рекомендовано отправить на удалённую работу до 50% сотрудников.

«Правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 млрд рублей. Фактические расходы на сегодня превысили 213 млрд рублей. В разных формах поддержку получили свыше 8 млн москвичей», — отметил Собянин.

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Вакцина от COVID-19

Добавим, что накануне глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил: стоимость российской вакцины от коронавирусной инфекции не будет превышать 1 тыс. рублей за дозу. По его словам, вакцины выпускаются маленькими партиями, а для расширения производства нужен капитал.

«Дальше он (тариф. — RT) будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», — сказал Артемьев, не уточнив о какой именно отечественной вакцине идёт речь.

Также во вторник, 6 октября, Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что в России нужно сделать миллионы прививок от COVID-19. По его словам, необходимо наладить промышленное производство препаратов.

«Как вы знаете, прививка института Гамалеи, она проходит только третью фазу проверки, испытания, но тем не менее она зарегистрирована, поступает в гражданский оборот. Нам нужно наладить, и сейчас будет зарегистрирована, надеюсь, в течение ближайших нескольких дней и вторая вакцина института «Вектор» из Новосибирска. Всё это вакцины высочайшего мирового класса: и первая, и вторая. Уверен, что скоро будет и третья российская вакцина», — заметил президент России.

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат в данный момент проходит пострегистрационные исследования, участниками которых станут 40 тыс. человек.

До 15 октября ожидается завершение процесса регистрации вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». В ноябре должны быть завершены клинические исследования препарата, над которым работают в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.