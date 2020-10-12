Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Польше этого никогда не простят": Сосновский сообщил о фатальном прос...
Ребята, не лезьте. Бабахнет так, что ботинок не найдёте: Баранец перевёл намёк Р...
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИ...
"Организм начал убивать сам себя изнутри": Врач Навального вскрыл прав...
Главная / Политика

Переболевшего коронавирусом Трампа сочли психически нестабильным для распоряжения ядерной кнопкой

12 октября 2020, 13:20  •  115 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Erin Scott/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американские врачи опасаются последствий накачивания президента стероидами
После лечения от коронавируса глава США Дональд Трамп может принимать неадекватные решения, поэтому ему нельзя доверять ядерные арсеналы страны. Такое мнение высказывают американские эксперты.
На прошлой неделе стало известно, что, помимо противовирусного препарата, Трампу давали дексаметазон – стероид, влияющий на психическое состояние человека.
По мнению профессора Массачусетского технологического института Випина Наранга, это лекарство способно превратить пациента в параноика. Поэтому дежурные в центре командования вооруженными силами США должны иметь полномочия не выполнять приказ президента, если он покажется ему странным, пишет The New York Times.
Аналогичное мнение высказал и представитель Федерации американских ученых в Вашингтоне Ханс Кристенсен. По его словам, принимающий такие лекарства президент не должен иметь доступа к ядерной кнопке.
Эти высказывания подхватили в Демократической партии США. Так, сенатор Нэнси Пелоси внесла законопроект о создании специальной комиссии, которая должна определить дееспособность президента. В ответ Трамп назвал "сумасшедшей" саму Пелоси.
Crazy Nancy is the one who should be under observation. They don’t call her Crazy for nothing! https://t.co/7vE0Jvq0dM
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020
Трамп, его жена и несколько человек в президентской администрации заразились коронавирусом в начале октября. Спустя несколько дней Трампа госпитализировали, но в больнице он провел всего три дня, после чего объявил о выздоровлении и призвал американцев не бояться COVID-19. Некоторые предположили, что ощущение неуязвимости появилось у Трампа в связи с приемом дексаметазона, пишет "Свободная пресса".
При этом в СМИ появились публикации, доказывающие, что президент скрывает правду о своем реальном самочувствии перед выборами. До заражения Трампа коронавирусом опасения вызывало состояние здоровье его оппонента Джо Байдена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
12 октября 2020, 01:25
Детей из школы выгнали и... отправили в торговые центры: Кто устроил коронавирусный ад Москве?
12 октября 2020, 11:30
Никита Михалков не стал молчать о Навальном. После разоблачения Михеев добавил "огня"
12 октября 2020, 11:30
Датский дипломат хотел "прижать" Сергея Лаврова в Москве, но провалился и стал мемом
12 октября 2020, 09:40
"Игра на чувствах народов": Конфликт в Нагорном Карабахе подогрели новыми авиаударами
12 октября 2020, 02:20
Одолжи руль: в думе хотят запретить передавать возмещение ущерба в ДТП
12 октября 2020, 09:40
Запрет "Северного потока - 2" окажется губительным для Европы
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 октября 2020, 08:45
Совершена большая антикитайская провокация
12 октября 2020, 01:25
Детей из школы выгнали и... отправили в торговые центры: Кто устроил коронавирусный а...
12 октября 2020, 01:25
Случайность или: Внезапным пожарам возле российских баз в Сирии нашли объяснение
12 октября 2020, 11:30
Никита Михалков не стал молчать о Навальном. После разоблачения Михеев добавил "...
12 октября 2020, 05:05
Раз в год и ботинок стреляет: как Хрущев насмешил и напугал одновременно
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 октября 2020, 17:20
"Организм начал убивать сам себя изнутри": Врач Навального вскрыл правду о его анализах
11 октября 2020, 01:35
Психопаты — норма страны победившего майдана. К чему привела реформа Супрун?
10 октября 2020, 10:00
"Польше этого никогда не простят": Сосновский сообщил о фатальном просчёте Варшавы
06 октября 2020, 17:05
Зеленский сделал заявление об объединении Украины с Россией и Белоруссией
10 октября 2020, 02:40
В Польше указали на кулинарную ошибку нескольких поколений: картошку надо в кипяток
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву, что он не мать Тереза
07 октября 2020, 00:25
Анна Каренина или Мата Хари? – кем была погибшая сотрудница посольства США в Киеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.