Переболевшего коронавирусом Трампа сочли психически нестабильным для распоряжения ядерной кнопкой

Дональд Трамп. Фото: Erin Scott/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Американские врачи опасаются последствий накачивания президента стероидами

После лечения от коронавируса глава США Дональд Трамп может принимать неадекватные решения, поэтому ему нельзя доверять ядерные арсеналы страны. Такое мнение высказывают американские эксперты.

На прошлой неделе стало известно, что, помимо противовирусного препарата, Трампу давали дексаметазон – стероид, влияющий на психическое состояние человека.

По мнению профессора Массачусетского технологического института Випина Наранга, это лекарство способно превратить пациента в параноика. Поэтому дежурные в центре командования вооруженными силами США должны иметь полномочия не выполнять приказ президента, если он покажется ему странным, пишет The New York Times.

Аналогичное мнение высказал и представитель Федерации американских ученых в Вашингтоне Ханс Кристенсен. По его словам, принимающий такие лекарства президент не должен иметь доступа к ядерной кнопке.

Эти высказывания подхватили в Демократической партии США. Так, сенатор Нэнси Пелоси внесла законопроект о создании специальной комиссии, которая должна определить дееспособность президента. В ответ Трамп назвал "сумасшедшей" саму Пелоси.

Crazy Nancy is the one who should be under observation. They don’t call her Crazy for nothing! https://t.co/7vE0Jvq0dM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020

Трамп, его жена и несколько человек в президентской администрации заразились коронавирусом в начале октября. Спустя несколько дней Трампа госпитализировали, но в больнице он провел всего три дня, после чего объявил о выздоровлении и призвал американцев не бояться COVID-19. Некоторые предположили, что ощущение неуязвимости появилось у Трампа в связи с приемом дексаметазона, пишет "Свободная пресса".

При этом в СМИ появились публикации, доказывающие, что президент скрывает правду о своем реальном самочувствии перед выборами. До заражения Трампа коронавирусом опасения вызывало состояние здоровье его оппонента Джо Байдена.