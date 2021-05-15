Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
По-русски: Чего боятся Путин и Скабеева выяснил украинец
Раскрыт "план Б" Пентагона после отказа Ташкента
Савченко унизила солдат "самой сильной армии" Европы
Суровая правда вызвала истерику главы Минобороны Норвегии: "У России нет пр...
Главная / В мире

Перебои в сердце Европы, или Трагическая ответственность

15 мая 2021, 01:35  •  25 • В мире
О танках и цветах
Бравая война чешского правительства на два фронта – с памятниками советским освободителям 1945 года и с российскими дипломатами года 2021-го – заставляет вспомнить другие эпизоды из истории Чехии.
Экономические выгоды положения Чехии «в самом сердце Европы» отмечают давно. Реже говорят о трагической ответственности такого положения, а между тем кризисы и государственные провалы Чехии оборачивались всеевропейскими катастрофами.
Поражение в знаменитой битве на Белой горе 1618 года лишило чехов независимости и нарушило равновесие сил протестантского и католического блоков, запустив главный кошмар XVII века в истории Европы – Тридцатилетнюю войну 1618-48 гг. Но обратимся к ХХ веку.
В статье «Как Гитлер стал Гитлером и почему это важно сегодня?» я подчёркивал, что только «Мюнхенский сговор», предавший Чехословакию и, как оказалось, всю Европу, создал Гитлера и нацистскую Германию, какими мы их знаем. До Мюнхена Гитлер – зарвавшийся игрок, политик накануне свержения…
О «Мюнхенском сговоре», этом фундаменте гитлеризма, говорят обычно: ошибка / преступление Британии, Франции. Реже вспоминают Польшу: «гиена Европы» урвала кусок Чехословакии. Ещё реже вспоминают готовность СССР спасти чехов; помешал запрет румын и поляков пропустить советские войска через свою территорию.
И совсем редко вспоминают признание чешского министра иностранных дел Крофты от 17 сентября 1938 г.: «СССР делает для Чехословакии больше, чем можно требовать по договору». И практически никогда западные историки не вспоминают, что в это самое время СССР уже вёл «прокси-войну» с Германией: наши летчики и танкисты сражались в Испании. А это обнаруживает меру решимости СССР и меру предательства мюнхенских подписантов.
Во всех подобных исследованиях Чехословакия – всегда «жертва предательства (ошибки) Запада». А роль самого чешского правительства спрятана. Да, чехов подло предали, да в Мюнхене, договариваясь с Гитлером, заставили чешских дипломатов ждать в коридоре… Но у чехов оставались Судеты! А Судеты – это горы, где фортификация дает мультиплицирующий эффект (сравните один и тот же дот в поле и на горном перевале).
С первых дней своего существования Чехословакия, не жалея сил, укрепляла Судеты. Возглавлял эти работы бывший русский генерал Сергей Николаевич Войцеховский. О результатах работ свидетельствовал в Нюрнберге фельдмаршал Кейтель: «Мы были необычайно рады, что дело не дошло до военной операции, поскольку... всегда придерживались мнения, что наших наступательных средств недостаточно для штурма пограничных сооружений Чехословакии. С чисто военной точки зрения у нас просто не было средств для атаки, которая разбилась бы как волна о волнолом пограничных укреплений в Судетах».
Сознавая невозможность взятия Судет, немецкие генералы и решили убрать «авантюриста Гитлера». И только взятие мощных укреплений без единого выстрела дало Гитлеру запас власти, которого ему хватило до апреля 1945 года!
А в роковую ночь 30 сентября 1938 года, когда на совещании у президента Чехословакии решали, принимать или нет условия Мюнхена, по воспоминаниям чешского дипломата Яромира Смутного, против капитуляции высказались только начальник канцелярии президента Прокоп Дртина и командующий Пражским военным округом генерал Сергей Войцеховский. Из военных чинов он единственный был за сопротивление, единственный вспомнил про соотношение армий (Германия: 2,2 миллиона человек, 720 танков, 2500 самолетов; Чехословакия: 2 миллиона человек, 469 танков, 1582 самолетов). С таким перевесом сил, как тогда у немцев, перейти Судетскую линию было невозможно.
В книге «Вторая мировая война» Черчилль писал:
«Из-за падения Чехословакии мы потеряли силы 35 дивизий. Кроме того в руки противника попали заводы “Шкода” – второй по значению арсенал Европы, который с августа 38-го по сентябрь 39-го выпустил почти столько же продукции, что и все английские заводы за тот же период».
Гитлер заявил: Германия предоставит чешскому народу автономный протекторат, управляемый этническими чехами. Сменивший Бенеша Гаха был назначен президентом протектората. Находившееся в Лондоне чешское золото англичане отдали под управление Рейхсбанка. Radio Prague International в статье «Протекторат Богемии и Моравии – как все начиналось» цитирует историка Ярослава Шебека:
«Фотографии запечатлели, как чехи встречали немцев: со сжатыми кулаками, слезами на глазах и злыми взглядами. Казалось, природа подчеркивала гнетущую атмосферу того дня: дул сильный ветер, шел снег с дождем. В некоторых местах оккупанты попали в метель… Уже в первые часы оккупации зародилась ненависть местного населения к немцам, которая проявилась в 1945 году... Тогда поднялась сильная волна патриотизма. Например, памятник Святого Вацлава на одноименной площади в Праге был завален цветами… Единственным неоспоримым козырем в руках у нацистов была работа: предложение работы в Рейхе. В конце тридцатых годов в Чехии было около 100 тысяч безработных, которые были благодарны за любую возможность заработка. С марта 1939 года тысячи чехов устремились на работу в Германию – они заменяли немцев, ушедших на фронт… Постепенно желание работать на Рейх среди чехов угасало: условия работы становились все хуже, зарплаты снижались».
Ещё один интересный момент. После Первой мировой войны тяготы репараций распределили в основном между Германией и Австрией. Значительные части распавшейся Австро-Венгрии – Чехия и Словакия – от репараций были освобождены: в Версале, видно, учли «заслуги» чехословацкого корпуса в Советской России…
А как будет после Второй мировой?! Как соотнести цветы, приносимые к памятнику Святого Вацлава (движение Сопротивления), и тысячи изготовленных чехословаками для Гитлера танков и самолётов?
Возглавляли правительства «протектората Чехии и Моравии» чехи. Чем президент Эмиль Гаха отличался от Квислинга (Норвегия) или Петэна (Франция)? А в целом по результатам Второй мировой войны и подсчету вкладов, сделанных в вооружение гитлеровской Германии, Чехия могла бы оказаться посередине между Италией и Финляндией! Однако дружественный СССР «зачёл» чехам их героические забастовки и цветы к памятнику Святого Вацлава, «нейтрализовавшие» чешские танки для вермахта…
В дни Пражского восстания в мае 45-го чехи в отчаянии обратились по радио за помощью «ко всем, кто слышит». Войска маршала Конева совершили 200-километровый марш-бросок и через сутки после 8 мая спасли Прагу. Наши потери в Пражской операции составили 11.997 человек убитыми и 40.501 ранеными… В ноябре 1945 года советские войска были выведены с территории Чехословакии.
«Медленно, но верно превращают в антипод России»: Путин прокомментировал действия властей Украины против оппозиции
…Рузвельт предлагал разделить Германию на пять государств, забрав у немцев Кильский канал, Рур, Саар, Гамбург – так он представлял гарантии того, что жертвы его народа были не напрасны. Сталин, видевший неполноценность небольших европейских государств-лимитрофов, которые стали мастерскими Гитлера, конструировал свою систему гарантий… В 1988-1989 годах эта система рухнула.
9 мая 2021 года благодарные чехи снова почтили память советских освободителей на Ольшанском кладбище в Праге. Однако речь не только о благодарности. Речь о понимании важности геополитической устойчивости. О гарантиях неповторения чешских кризисов, которые оборачивались кризисами европейскими и мировыми.
Фото: rg.ru
Игорь ШУМЕЙКО

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
14 мая 2021, 18:15
О закате Европы было возвещено век назад
14 мая 2021, 20:05
Ведущая CNN оборвала русского дипломата на полуслове ради своей речи
14 мая 2021, 20:05
Европейцы подсчитали убытки от русских туристов
14 мая 2021, 18:15
Экспертов ЕС упрекнули за "близорукость" к паспортам украинцев
14 мая 2021, 20:00
«Медленно, но верно превращают в антипод России»: Путин прокомментировал действия властей Украины против оппозиции
14 мая 2021, 16:20
«Напрямую затрагивает интересы нашей безопасности»: Путин прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 мая 2021, 17:30
Новая победа Черноморского флота над США. Без шуток
12 мая 2021, 16:45
Суровая правда вызвала истерику главы Минобороны Норвегии: "У России нет причин так реагировать"
12 мая 2021, 23:10
Украина вляпалась в скандал после жалобы в Дублинский университет из-за России
11 мая 2021, 22:25
«Мы готовы уехать с вокзалом», — житель Славянска «уничтожил» украинского пропагандиста
09 мая 2021, 18:10
Генерал раскрыл мнение Путина и Шойгу о параде Победы: Что омрачило мероприятие?
14 мая 2021, 07:15
Украинский эксперт заявил о глубоком кризисе: "Дорога в Россию закрыта… мы одиноки"
08 мая 2021, 17:25
Лидеры G7 угрожали русским и прокололись на единственном фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.