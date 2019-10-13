Перебил провокационным вопросом: В Японии заявили, что американские ПРО бесполезны против ракет России

Стало известно о том, что экс-глава Министерства иностранных дел Японии Сэйдзи Маэхара во время слушаний заявил о невозможности перехвата американскими ракетами (ЗУР) RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) ракет российского комплекса "Искандер".

Отмечается, что Маэхара прервал выступление действующего главы Министерства обороны Таро Коно. В частности, Маэхара резко спросил того, способны ли противоракеты SM-3 и MIM-104F (PAC-3), которые входят сейчас в систему противоракетной обороны Японии, перехватывать русские ракеты.

Однако Коно с ответом замялся.

Не услышав ничего вразумительного в ответ, Маэхара заявил, что американские ракеты с российскими - не справятся.