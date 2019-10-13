Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Источник мира»: Германия оставит Турцию без оружия
Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
Дипломатическое оружие: как демократы используют экс-посла США на Украине для им...
«Касается всех»: Путин попросил иностранцев на выход из Сирии
Главная / Политика

Перебил провокационным вопросом: В Японии заявили, что американские ПРО бесполезны против ракет России

13 октября 2019, 00:39  •  92 • Политика
Япония признала бесполезность систем ПРО из США против ракет России. Бывший глава МИД Японии перебил коллегу провокационным вопросом про американские и российские ракеты.
Стало известно о том, что экс-глава Министерства иностранных дел Японии Сэйдзи Маэхара во время слушаний заявил о невозможности перехвата американскими ракетами (ЗУР) RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) ракет российского комплекса "Искандер".
Отмечается, что Маэхара прервал выступление действующего главы Министерства обороны Таро Коно. В частности, Маэхара резко спросил того, способны ли противоракеты SM-3 и MIM-104F (PAC-3), которые входят сейчас в систему противоракетной обороны Японии, перехватывать русские ракеты.
Однако Коно с ответом замялся.
Не услышав ничего вразумительного в ответ, Маэхара заявил, что американские ракеты с российскими - не справятся.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
12 октября 2019, 05:09
Зеленскому светят грабли Порошенко: Закон о госязыке не объединит, а расколет Украину
12 октября 2019, 14:54
«Зеленский признал независимость Донбасса»: Соцсети о пресс-марафоне президента Украины
12 октября 2019, 05:09
На курдов бросили большой калибр: Турецкие танки продвигаются к городу Тель-Абьяд
12 октября 2019, 14:54
Неуместный шантаж: Угрозы Эрдогана выпустить беженцев обеспокоили Европу
12 октября 2019, 01:54
"Еще тысячи военных": США усиливают группировку в Саудовской Аравии
12 октября 2019, 11:39
Турция ударила по базе спецназа США в Сирии: Под обстрелом оказалось от 15 до 100 военных - СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 октября 2019, 00:24
Затяжная битва: смогут ли Вашингтон и Пекин прекратить торговую войну
13 октября 2019, 00:24
Дипломатическое оружие: как демократы используют экс-посла США на Украине для импичме...
13 октября 2019, 00:39
Трамп дал шанс Путину на "сделку века" по Сирии - Guardian
13 октября 2019, 00:39
Не подходит: Россия блокировала заявление Совбеза ООН по Сирии
13 октября 2019, 00:39
В Сирии оппозиция при поддержке Турции захватила центр Рас-эль-Айна - СМИ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2019, 15:54
«Родители держатся из последних сил»: подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признал вину
06 октября 2019, 02:39
«Тупиковая ситуация»: как планы Анкары начать операцию в Сирии могут сказаться на американо-турецких отношениях
09 октября 2019, 12:09
"Украина будет прикидываться шлангом": Публицист объяснил внезапное "прозрение" Нидерландов по MH17
10 октября 2019, 17:24
Наступление Эрдогана: Россия предала и курдов, и сирийцев
07 октября 2019, 03:09
Путин встретил день рождения, забравшись выше облаков
10 октября 2019, 04:09
«Потеря военно-морского потенциала»: почему на Украине забуксовала программа строительства новых кораблей
08 октября 2019, 01:54
Владимир Соловьев - про зарплату, дом в Италии, обвинения в пропаганде и скандалы с Гребенщиковым, Дудем, Ургантом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.