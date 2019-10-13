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Перебил провокационным вопросом: В Японии заявили, что американские ПРО бесполезны против ракет России
13 октября 2019, 00:39 • 92 • Политика
Япония признала бесполезность систем ПРО из США против ракет России. Бывший глава МИД Японии перебил коллегу провокационным вопросом про американские и российские ракеты.
Стало известно о том, что экс-глава Министерства иностранных дел Японии Сэйдзи Маэхара во время слушаний заявил о невозможности перехвата американскими ракетами (ЗУР) RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) ракет российского комплекса "Искандер".
Отмечается, что Маэхара прервал выступление действующего главы Министерства обороны Таро Коно. В частности, Маэхара резко спросил того, способны ли противоракеты SM-3 и MIM-104F (PAC-3), которые входят сейчас в систему противоракетной обороны Японии, перехватывать русские ракеты.
Однако Коно с ответом замялся.
Не услышав ничего вразумительного в ответ, Маэхара заявил, что американские ракеты с российскими - не справятся.
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