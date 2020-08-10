Перебдели - что пошло не так на выборах в Белоруссии? "Не надо было метаться"

В Белоруссии прошло голосование на президентских выборах. Как сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает во всех районах страны, которые отчитались о подсчёте голосов на выборах президента.

Однако соперница Лукашенко Светлана Тихановская, по всей видимости, так не считает. "Я считаю, что мы победили, потому что победили свой страх, мы победили свою аполитичность, победили апатию и безразличие", - заявила она.

Отметим, что после окончания голосования в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Силовики приняли меры для разгона демонстрантов, сообщалось о нескольких раненных во время акций в Минске.

Политический обозреватель телеканала Царьград Андрей Перла оценил ситуацию с выборами в Белоруссии. По его словам, в Минске сложилась "очень нервозная ситуация, когда все стороны политического конфликта ожидают, что он перейдёт из холодной в горячую стадию".

"Одни задают вопрос: достаточно ли они сильны, чтобы выводить людей на улицы и требовать пересчёта голосов и пытаться начать то движение, которое в других странах называлось "цветными революциями", "революциями достоинства". Другая сила, которая группируется вокруг действующего президента, законной власти, задаёт себе вопрос: достаточно ли она сильна, чтобы противостоять этим выступлениям, насколько велико сейчас реальное возмущение людей и как именно с этим работать", - объяснил он.

По мнению эксперта, опасным просчётом белорусских властей стало преувеличение опасности. Вероятность какого-то госпереворота в Беларуси преувеличена.

"Объективно, для того чтобы в Беларуси случилось что-то многодневное и подобное украинскому Майдану, приводящее к смене власти… такой возможности в Белоруссии нет, и взяться ей неоткуда. Но у меня такое впечатление, что кто-то во власти республики настолько сильно себя запугали этой опасностью, что стали в последние дни избирательной кампании и сейчас производить действия, не вполне соответствующие реальной обстановке", - пояснил он.

Перла подчёркивает, что чем больше власть демонстрирует неуверенность, тем больше она провоцирует противников на решительные действия.

Потому, отметил он, наиболее выигрышным для официального Минска было бы не метаться и не пытаться понравиться всем и вся.

Чтобы не допустить нервозной обстановки, поясняет эксперт, следовало бы… не делать ничего. Поскольку поддержка у действующего лидера Беларуси, несмотря на нынешние возмущения активистов, далеко не малая.

"[Следовало бы] не метаться, ничего лишнего не заявлять, а сидеть в президентском кресле, излучая уверенность в победе. И это само привело к победе и к тому, что противники пожали бы плечами, сказав "ну да, большинство за него", - заметил он.