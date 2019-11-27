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Пентаграммы на мордах, уже 3 трупа: Загадочные убийства овец напугали британских фермеров

27 ноября 2019, 05:39  •  68 • В мире
Жители тихой деревушки Брэмшоу в графстве Гэмпшир на юге Англии взбудоражены жестокими убийствами животных. Две овцы и корова были зарезаны неизвестными. Но самое странное в том, что на шкурах животных были нарисованы пентаграммы, кроме того, сатанинские символы были обнаружены также на стенах старинной церкви, сообщает Daily Mail.
Потрясённые местные жители считают, что за "сатанинскими убийствами" может стоять один из фермеров. Они объяснили это журналистам Daily Mail тем, что животные были убиты профессионально и со знанием дела. Кроме того, жители Брэмшоу уверены, что преступников было несколько, поскольку в одиночку, без сообщников поймать и зарезать овцу, а тем более корову почти невозможно.
"Мы живём здесь 40 лет, и раньше ничего подобного не было", - говорят потрясённые супруги Радд. "Это либо колдовство, либо что-то ещё. Это очень тревожно", - говорят они.
С ними согласен викарий местной церкви: он предположил, что серия ритуальных убийств могла быть результатом "колдовства" или "чёрной магии", тем более, что район Нью-Форест, в котором находится деревня, с давних времен славился колдунами, связанными с тёмными силами.

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