Пентаграммы на мордах, уже 3 трупа: Загадочные убийства овец напугали британских фермеров

Потрясённые местные жители считают, что за "сатанинскими убийствами" может стоять один из фермеров. Они объяснили это журналистам Daily Mail тем, что животные были убиты профессионально и со знанием дела. Кроме того, жители Брэмшоу уверены, что преступников было несколько, поскольку в одиночку, без сообщников поймать и зарезать овцу, а тем более корову почти невозможно.

"Мы живём здесь 40 лет, и раньше ничего подобного не было", - говорят потрясённые супруги Радд. "Это либо колдовство, либо что-то ещё. Это очень тревожно", - говорят они.

С ними согласен викарий местной церкви: он предположил, что серия ритуальных убийств могла быть результатом "колдовства" или "чёрной магии", тем более, что район Нью-Форест, в котором находится деревня, с давних времен славился колдунами, связанными с тёмными силами.