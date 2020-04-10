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Пентагону пришлось раскрыть масштабы распространения COVID-19 на военных базах в США

10 апреля 2020, 11:35  •  48 • В мире
Пентагону пришлось раскрыть данные о случаях заражения SARS-CoV-2 в американской армии. Таким образом, появились данные о том, что на 150 военных базах, расположенных в 41 американском штате, военные подхватили COVID-19.
Американское издание Newsweek получило эксклюзивную информацию из Пентагона, согласно которой за последнюю неделю число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось в два раза, достигнув 3000. COVID-19 был диагностирован у военных на 150 базах, расположенных в 41 штате.
По мнению журналистов, такой "географический охват" говорит о том, что пандемия не показывает "признаки ослабления". Согласно данным, положительный результат на SARS-CoV-2 был получен при обследовании 2120 мужчин и женщин в военной форме. Больше всего пострадали ВМС США, следующие по числу заражённых - военно-воздушные силы, затем - морская пехота.
Вторую по величине группу заразившихся коронавирусной инфекцией составили гражданские лица, работающие на Пентагон, затем семьи военных и подрядчики, работающие на военных объектах.
Из-за распространения SARS-CoV-2 среди военнослужащих на военных базах, расположенных как в США, так и за рубежом, Пентагон вынужден был прервать набор новобранцев и их базовую подготовку. Это уже привело к остановке крупномасштабной деятельности военного ведомства.
Кроме того, отмечает Newsweek, это стало причиной "драконовской секретности" о данных по COVID-19 в армии США. Объясняется это "требованиями сохранения оперативной безопасности". Однако такая "политика секретности" вызывает резкое недовольство как со стороны законодателей, так и среди жителей населённых пунктов, расположенных вокруг военных баз.
Как сообщил в четверг, 9 апреля, телеканал CNN, по меньшей мере 15 членов команды американского атомного авианосца "Рональд Рейган", находящегося у берегов Японии в Йокосуке, заболели COVID-19. Заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов Джон Хайтен назвал это "небольшой вспышкой", добавив, что на корабле есть "физическое разделение моряков". Ранее на другом атомном авианосце ВМС США - "Теодор Рузвельт" - выявили более 400 случаев заражения.

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