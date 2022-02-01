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Пентагону пришлось пояснять слова Байдена о переброске войск в Европу

01 февраля 2022, 02:55  •  105 • В мире
Представитель Пентагона Кирби заявил, что приказа о переброске войск США в Европу не было.
В Минобороны США заявили, что пока приказа о переброске военного контингента в Европу не поступало. С соответствующим заявлением выступил представитель Пентагона Джон Кирби.
Он уточнил, что военные получили распоряжение находиться в боевой готовности. При этом непосредственно приказа о развёртывании войск США не было.
На брифинге Кирби указал, что военных США обязали быть готовыми в более сжатые сроки - на случай, если альянс решит задействовать силы быстрого реагирования НАТО.
При этом Кирби не смог объяснить, что значили слова президента США Джо Байдена о переброске военных в Европу в ближайшее время.
Он лишь предположил, что американский лидер мог говорить о дополнительных американских контингентах для развёртывания на основе договорённостей с отдельными странами.
"У меня нет конкретных заявлений относительно того, сколько их, откуда и в какую страну или какие страны они могут отправиться", - сказал он, добавив, что в ближайшие дни Соединённые Штаты продолжат военные поставки на Украину.

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