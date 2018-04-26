Пентагону на заметку: в России изучают обнаруженные в Сирии «умные» ракеты США

Официальные представители Пентагона отказываются признавать, что образцы крылатых ракет Tomahawk Block IV, выпущенных 14 апреля по сирийским целям, попали в руки российских специалистов. Работы над высокотехнологичной модификацией снаряда велись более десяти лет, а последние испытания состоялись всего год назад. Теперь Россия сможет усовершенствовать средства защиты от новых версий Tomahawk, и это ослабит достижения США в сфере создания «умного» оружия, считают эксперты. RT разбирался, к каким последствиям может привести промах американских военных.

В Пентагоне сомневаются, что в распоряжение России действительно попали ракеты Tomahawk, упавшие в ночь на 14 апреля на территорию Сирийской Арабской Республики. Как заявил официальный представитель Пентагона Эрик Паон, американское оборонное ведомство не доверяет этим сообщениям.

«По поводу Tomahawk, мы не видели никаких доказательств, кроме заявлений, сделанных российским государственным СМИ, что эти утверждения верны», — приводит телеканал CNBC слова Паона.

По его мнению, сообщения о передаче российской стороне американских крылатых ракет следует рассматривать как пропаганду.

«Это, вероятно, очередная пропагандистская дымовая завеса с целью отвлечь внимание от имеющихся реальных проблем — убийств невинных мирных жителей кровавым режимом, пользующимся поддержкой России», — подчеркнул представитель Пентагона.

Напомним, накануне начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, выступая на брифинге, рассказал, что две неразорвавшиеся американские крылатые ракеты уже доставлены в российскую столицу для изучения. Речь идёт об одной крылатой ракете Tomahawk и авиационной высокоточной ракете. Исследование снарядов, попавших в распоряжение российских военных специалистов, поможет усовершенствовать отечественные образцы вооружений.

«Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей», — пояснил Рудской, показав журналистам слайд с боевой частью ракеты Tomahawk.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Между тем на брифинге прессе были представлены элементы не только американского вооружения, но также британских и французских ракет воздушного базирования SCALP и Storm Shadow. Как пояснил специалист Генштаба в области противовоздушной обороны Сергей Безногих, в руки российских экспертов попали фрагменты ракетных двигателей и космической радионавигационной системы. Речь идёт о тех ракетах, которые не достигли своей цели, а были поражены средствами ПВО. На это указывает хорошее состояние элементов, пояснил Безногих.

«На узлах и агрегатах имеются отметки с серийными номерами, датами и фирмами-изготовителями, а также другие данные», — добавил представитель Генштаба.

Напомним, 11 апреля американский президент Дональд Трамп анонсировал возможные удары по САР новыми «умными» ракетами. В ночь на 14 апреля эта угроза была воплощена в жизнь — атака была произведена с кораблей и самолётов США, Франции и Великобритании. Предлогом для атаки стали очередные обвинения в применении химического оружия, выдвинутые против официального Дамаска западными странами.

После массированного ракетного удара ВС США и союзников по сирийским объектам российские специалисты установили, что из 105 выпущенных ракет по целям попали только 22. На это указывают фрагменты снарядов и воронки от взрывов, а также особенности причинённых разрушений.

Две ракеты вообще упали на землю, не разорвавшись, их нашли сирийские военные. Однако американская сторона отказывается признавать этот факт. Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в сирийских армейских структурах сообщило, что найденные ракеты 17 апреля были отправлены в Россию. Комментируя эту информацию, представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил: о том, что российские военные получили образцы американского оружия, Пентагону ничего не известно.

Ракета в небе над Дамаском

© SANA/Handout via REUTERS

«Я не знаю, для меня это новость», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

«Если американские военные сомневаются, что именно их ракеты оказались в распоряжении России, то на презентации Минобороны были приведены даже серийные номера этой техники. Речь идёт в том числе о ракете Tomahawk Block IV — эти ракеты участвовали в ударе, часть их была сбита, а одна ракета с незначительными повреждениями была передана в Москву. Если серийные номера собственного производителя являются для Пентагона фейком — тут уже сложно о чём-то говорить. Похоже, что речь идёт о некой психологической травме», — отметил в интервью RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский.

Трофейные технологии

Между тем это далеко не первый случай, когда образцы американской боевой техники попадают в распоряжение российских специалистов. Чаще всего трофеи оказывались у российских военых в ходе локальных конфликтов. Так, во время Корейской войны 1952 года СССР получил в своё распоряжение два реактивных истребителя F-86 Sabre. Ряд технических решений, применённых в этом аппарате, был позаимствован отечественными конструкторами. А в 1958 году Москве были переданы две авиационные ракеты AIM-9 Sidewinder, они были получены китайской стороной в ходе вооружённого конфликта с тайваньской армией. Эти ракеты тоже послужили советской оборонке — полученные сведения были использованы при конструировании отечественной ракеты К-13 (Р-3С).

Но больше всего трофеев удалось захватить армии Северного Вьетнама. За почти десять лет боевых действий в регионе было захвачено и передано Москве около 500 различных видов оружия, применяемого американскими военными. Попадали трофеи в руки советских специалистов и случайно. Например, в 1983 году советская субмарина К-324 неожиданно намотала на винт секретную низкочастотную гидроакустическую антенну ВС США. Этот инцидент произошёл в Саргассовом море.

«Примеров, когда исследование чужих вооружений помогало заметно продвинуться в собственных разработках, немало. Так, был случай с американскими противотанковыми управляемыми ракетами Tow, которые нам удалось получить во время вьетнамской кампании США. Это помогло усовершенствовать броневую защиту наших танков и другой бронетехники, — отметил Мураховский. — После войны в Ливане 1982 года, в ходе которой в эту страну вторгся Израиль, в руки советских специалистов попали образцы бронетанковой техники, а также бронебойных подкалиберных снарядов. Это тоже позволило нам улучшить характеристики нашей техники. Приземлившийся после Второй мировой войны на нашей территории американский бомбардировщик и вовсе стал прототипом для нашего стратегического бомбардировщика».

Особую досаду американского командования должен вызывать тот факт, что в руки российских конструкторов попала ракета самой новой модификации — Tomahawk Block IV, то есть именно та «умная» ракета, ударом которой грозил Дональд Трамп. Работа над новой модификацией Tomahawk стартовала в начале 2000-х годов, предполагалось внедрить в ракету новые компоненты и сделать её многоцелевой.

В отличие от своих предшественниц, ракета Tomahawk Block IV должна держать на мушке до 15 объектов и уметь менять цель прямо во время полёта. Дальность полёта такой ракеты — 1600 км. Уже в 2004 году ракета была официально принята на вооружение, однако продолжала дорабатываться вплоть до сегодняшнего дня. Хотя её создатели не стали вводить новые номерные обозначения для последующих модификаций, изменения вносились значительные.

Промежуточные испытания доработанной ракеты Tomahawk Block IV состоялись в 2014 году. Причём во время испытаний связь ракеты с пультом управления поддерживалась до момента поражения цели. Пуски были признаны удачными. Ещё одна серия вновь переработанной ракеты Tomahawk Block IV появилась в конце 2016 — начале 2017 года. Как отмечают эксперты, от исходного варианта остался разве что планер — были переработаны практически все узлы. Сделать это позволило внедрение модульного принципа: компоненты ракеты легко заменяются при необходимости. Ещё одна новинка — использование в качестве взрывчатки оставшегося топлива. Конструкторы фактически превратили топливные баки в дополнительный боеприпас.

Ракета Tomahawk Block IV

AFP

© US NAVY

«Tomahawk Block IV — очень интересная модификация, и для нас изучение её особенностей важно с точки зрения организации противоракетной обороны. Мы уточним параметры наших средств радиоэлектронной борьбы и воздушной обороны. Это очень болезненный факт для Пентагона, как и то, что многие ракеты оказались просто сбиты», — считает Мураховский.

По словам эксперта, сейчас технический уровень наших и американских вооружений примерно сопоставим, поэтому при получении трофейной техники ставится задача не копировать чужие образцы, а совершенствовать средства противодействия.

Негативная реклама

Эксперты отмечают, что планировавшийся в качестве триумфа ракетный удар 14 апреля стал для Вашингтона скорее политической неудачей.

«Можно считать, что негативная реклама американской военной продукции создана. Но не секрет, что американцы имеют стратегию навязывания продаж военной техники. Поэтому США смогут обойти эту неприятную для себя ситуацию при помощи политических инструментов давления», — пояснил в интервью RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По мнению эксперта, со стороны сложно оценить, насколько американцы озадачены своим промахом. Они, конечно, могут начать разработку более совершенных крылатых ракет, чтобы нивелировать ущерб, но это очень длительный процесс.

Между тем эта история может получить последствия и политического плана. Как отметил Васильев, прежде Пентагон применял такие ракеты против слабых противников, которым нечего было противопоставить современным видам вооружения, но, столкнувшись с более совершенной техникой, американские разработки оказались слабы. И это главное разочарование американцев.

«Американцы слишком уверовали в превосходство своего оружия. Возможно, в Пентагоне задумаются о том, насколько опасна политика бряцания оружием. Для населения эта тема пока по возможности замалчивается. Скорее, выводы могут сделать эксперты и политические круги. На внутриполитическом уровне не исключён также новый виток нагнетания антироссийской истерии — это тоже очень возможная ответная реакция», — подвёл итог эксперт.