Пентагону дали денег на борьбу с двумя главными угрозами: "Неожиданный поворот"

Пентагону дали денег на борьбу с двумя главными угрозами. России среди них не оказалось - только Китай и изменение климата. Ситуацию прокомментировала Анна Шафран: "Неожиданный поворот".

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев в программе "Шафран" на Царьграде оценил доклад аналитического центра Пентагона под названием "Сверхлюди: Последствия генной инженерии и биоинженерии, ориентированной на человека".

По мнению эксперта, данный документ преследует две задачи - подготовить законодателей к внесению необходимых изменений в регулирование и нормативные акты, а также выбить больший объём финансирования из бюджета.

Собеседник "Первого русского" напомнил, что недавно начальник Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, якобы Китай уже создаёт генномодифицированных солдат.

А КНР для Соединённых Штатов - теперь враг номер один, подчеркнул Лосев. Неслучайно министр обороны страны Ллойд Остин, когда получил проект бюджета на 2022 финансовый год, очень обрадовался.

В его заявлении, которое размещено на сайте Пентагона, говорится о том, мол, что наконец-то нам дают денег и мы будем бороться с двумя угрозами. К сожалению, там нет России, представляете? - иронично заметил эксперт.

Это Китай и изменение климата, пояснил собеседник Царьграда. Такое положение дел в ответной реплике прокомментировала Анна Шафран: