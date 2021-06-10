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Пентагону дали денег на борьбу с двумя главными угрозами: "Неожиданный поворот"
10 июня 2021, 18:20 • 168 • Политика
Пентагону дали денег на борьбу с двумя главными угрозами. России среди них не оказалось - только Китай и изменение климата. Ситуацию прокомментировала Анна Шафран: "Неожиданный поворот".
Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев в программе "Шафран" на Царьграде оценил доклад аналитического центра Пентагона под названием "Сверхлюди: Последствия генной инженерии и биоинженерии, ориентированной на человека".
По мнению эксперта, данный документ преследует две задачи - подготовить законодателей к внесению необходимых изменений в регулирование и нормативные акты, а также выбить больший объём финансирования из бюджета.
Собеседник "Первого русского" напомнил, что недавно начальник Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, якобы Китай уже создаёт генномодифицированных солдат.
А КНР для Соединённых Штатов - теперь враг номер один, подчеркнул Лосев. Неслучайно министр обороны страны Ллойд Остин, когда получил проект бюджета на 2022 финансовый год, очень обрадовался.
Это Китай и изменение климата, пояснил собеседник Царьграда. Такое положение дел в ответной реплике прокомментировала Анна Шафран:
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