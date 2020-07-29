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Пентагон запуган русскими подлодками и ракетами? Генерал ВВС США не стал скрывать правду от сената

29 июля 2020, 23:05  •  20 • В мире
Генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк на слушаниях не стал скрывать правду от американских сенаторов и признал, что сегодня российские подлодки представляют собой "серьёзную проблему" для Пентагона, а русские крылатые ракеты - "серьёзную угрозу".
На слушаниях в американском сенате генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк обратил внимание присутствующих, что последние три десятка лет потенциальные противники Соединённых Штатов, мол, смотрели, как американцы ведут себя во время конфликтов, соревнуются и проявляют сдерживание.
При этом генерал отметил, что всё это время у России и Китая была возможность развиваться во всех областях, включая стратегические. Говоря о нашей стране, Глен Ван Хёрк признал, что у России появились подводные лодки, которые представляют для американских военных "серьёзную проблему" в плане слежения.
Именно эти субмарины, как отметил генерал, "потенциально могут нанести удар крылатыми ракетами по территории США".
Впрочем, не только русские подлодки, судя по признанию американского генерала, запугали Пентагон. Но и отечественные крылатые ракеты. В Вашингтоне не сомневаются: наша страна продолжит их создавать. И это, как уточнил Глен Ван Хёрк, "представляет серьёзную угрозу".

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