Пентагон запуган русскими подлодками и ракетами? Генерал ВВС США не стал скрывать правду от сената

На слушаниях в американском сенате генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк обратил внимание присутствующих, что последние три десятка лет потенциальные противники Соединённых Штатов, мол, смотрели, как американцы ведут себя во время конфликтов, соревнуются и проявляют сдерживание.

При этом генерал отметил, что всё это время у России и Китая была возможность развиваться во всех областях, включая стратегические. Говоря о нашей стране, Глен Ван Хёрк признал, что у России появились подводные лодки, которые представляют для американских военных "серьёзную проблему" в плане слежения.

Именно эти субмарины, как отметил генерал, "потенциально могут нанести удар крылатыми ракетами по территории США".

Впрочем, не только русские подлодки, судя по признанию американского генерала, запугали Пентагон. Но и отечественные крылатые ракеты. В Вашингтоне не сомневаются: наша страна продолжит их создавать. И это, как уточнил Глен Ван Хёрк, "представляет серьёзную угрозу".