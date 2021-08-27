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Пентагон запретил военным базам в Европе использовать российские энергоресурсы

27 августа 2021, 21:15  •  141 • Политика
Фото: Liu Jie/XinHua/www.globallookpress.com
Американское оборонное ведомство хочет показать союзникам на континенте, как бороться против "Северного потока-2"
Пентагон запретил американским базам в Европе закупать российские энергоресурсы во исполнение положений оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Таким образом, военное ведомство хочет продемонстрировать союзниками на континенте солидарность с противниками газопровода "Северный поток-2".
Об этом заявил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, комментируя RT решение Пентагона. По его мнению, Минобороны США действуют исключительно в политическом русле Вашингтона. При этом те исключения, о которых говорится в документах ведомства, будут применимы в тех случаях, когда невозможно обойтись без российских источников энергии или нельзя установить их принадлежность.
"Это не связано напрямую с обороноспособностью, с обеспечением военной безопасности в Европе. Это следствие политических маневров администрации США, связанных с "Северным потоком – 2", с декларируемым обеспечением "энергетической безопасности" в Европе", – считает Ярыгин.
По его мнению, выполнить такой запрет представляется вообще маловероятным, т.к. технологически проблематично установить или заменить "условно российскую на условно нероссийскую" энергию. А вот делать соответствующие громкие заявления стало в настоящее время весьма популярно, резюмировал эксперт.
Ранее в пятницу, 27 августа, Пентагон запретил американским военным базам в Европе заключать контракты на приобретение всех видов российских энергоресурсов. Одновременно, согласно опубликованному документу, допускается возможность исключений из правила.
В комментариях пользователи с иронией и сарказмом представили, как американские военные будут жить в Европе без российского топлива или лампочки Ильича, особенно пребывая на Украине (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"в розетку вилку не втыкай, на плитке газ не зажигай!!!", "Это если Россия продала газ Германии, Германия сгенерировала из газа электроэнергию, а на американской базе зажглась лампочка то это зрада зрадная. И как с этим сейчас жить?", "Американцы будут использовать "реверс" !!!!", "будут топить кизяками. На украине сейчас идет заготовка кизяков", "Понятно, будут покупать "словацкий газ". У некроликов нахватались", "И это все, чем могут ответить США на запуск СП-2?))) Стыдно Америка, очень стыдно, вся Украина в тебя верила!)))))".

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