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Пентагон захотел украсть идею русского "морского чудовища". PM выдала планы США
28 августа 2021, 23:50 • 117 • Политика
В США хотят построить новый транспорт на базе советского экраноплана, сообщает Popular Mechanics. Пентагон планирует использовать "летучие морские чудовища" для транспортировки войск и военной техники.
Военное ведомство США хочет заполучить себе гидросамолёты на основе советских технологий эпохи холодной войны. О планах Пентагона рассказало американское издание Popular Mechanics.
Речь идёт о так называемых экранопланах, которые ещё в 1960-х придумали инженеры СССР. Они передвигаются над поверхностью за счёт взаимодействия с воздухом, отражённым от земли, воды, снега или льда. При движении крыла на небольшой высоте образовывается так называемый аэродинамический экран. Отсюда и название этих необычных машин.
- пишет Popular Mechanics.
Отмечается, что экранопланы обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными способами доставки войск и техники на большие расстояния. Так, экранопланы превосходят обычные грузовые суда по скорости перемещения. Кроме того, им не нужны специальные посадочные полосы, как грузовым военным самолётам.
Издание пишет, что первопроходцем в плане проектирования и строительства экранопланов стал Советский Союз. Именно там был построен один из самых известных экранопланов - "Лунь". Его длина достигала 73,8 метра, размах крыла - 44 метра, а взлётная масса составляла 380 тонн. Он был способен перевозить до 100 тонн войск и техники и развивать максимальную скорость до 500 км в час. За это его прозвали "летучим морским чудовищем".
- цитирует ПолитРоссия материал Popular Mechanics.
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