Пентагон захотел сделать из авианосца новую страшилку морей и океанов? Военный эксперт о странностях с моряками

Ранее стало известно о том, что и. о. министра ВМС США Томас Модли сообщил о снятии с атомного авианосца Theodore Roosevelt 2700 человек. На борту корабля к этому моменту более 90 человек с подтверждённым коронавирусом. Результаты тестов свыше 1200 человек ещё пока не готовы.

О плачевной судьбе американских моряков с этого авианосца, напомним, стало известно после того, как в СМИ попало обращение капитана судна. Тот просил руководство снять с борта четыре тысячи человек.

Военный эксперт Алексей Леонков у себя в авторском Telegram-канале прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"На сигналы SOS командование Пентагона в лице Марка Эспера отреагировало, мягко говоря, безразлично, - обратил внимание военный эксперт. - Глава военного ведомства заявил в интервью телеканалу CBS, что "никакой эвакуации заражённых вирусом проводиться не будет". Потом, видимо подумав, он добавил: "Никто, конечно, не должен умирать. В этот момент мы не находимся на войне. Наша задача номер один - заботиться о здоровье военнослужащих и их семей".

Леонков задался вопросом: "Как понимать Эспера?" Он предположил, что представитель Пентагона "в детстве читал книги про "Летучего голландца", встречу с которым моряки всего мира старались избегать". "Может, он захотел сделать из авианосца новую страшилку морей и океанов - "Летучий американец"?" - предположил эксперт.

И обратил внимание на странность с заражёнными моряками на авианосце.

"Странно, в США не хватает врачей, тестов и аппаратов ИВЛ - количество заражённых перевалило отметку в 200 тысяч, а на "Теодоре Рузвельте" - всё ОК?" - удивился такому положению вещей эксперт.

Командование ВМС США и Пентагон он обвинил в безответственности и не исключил того, что "эпидемия вырвется из-под контроля и Эспер получит своего "Летучего американца".