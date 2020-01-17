Пентагон взял тайм-аут: у США не получается заменить бронемашины «Брэдли» • 93 • Аналитика

США давно планировали разработать и принять на вооружение боевую машину, которая могла бы стать альтернативой знаменитой Bradley. Но сейчас военное ведомство берет временную паузу в создании прототипа новой боевой машины.



16 января 2020 года Пентагон сообщил, что пока берёт тайм-аут и отменяет запрос на создание прототипа новой бронированной машины. Заменить "Брэдли" на новые вариант пока не получается.







Начальник отдела закупок американского военного ведомства Брюс Джетт объяснил это решение тем, что Пентагону необходимо пересмотреть требования к новой машине, стратегию приобретения и график разработки, создания и поставок в войска.



Напомним, что программа OMFV предусматривает разработку альтернативы традиционной американской боевой машине «Брэдли». Военное руководство рассчитывает получить такую машину, которая бы отличалась более высокими характеристиками в плане маневренности и летальности.



При этом американский военный чиновник отметил огромную важность программы OMFV для американской армии и специально подчеркнул, что отказываться от нее военное ведомство не собирается. Тайм-аут берется исключительно для того, чтобы решить некоторые технические вопросы.



На самом деле, главной причиной приостановки программы является то, что американские и иностранные военно-промышленные компании не согласились с чрезмерно агрессивным графиком разработки новой боевой машины. К тому же, при обозначенных кратчайших сроках армейское начальство предлагало и деньги, которые бы не устроили разработчиков. В итоге потенциальные исполнители армейского заказа стали попросту разбегаться.





Одной из первых от участия в конкурсе отказалась BAE Systems, которая прежде продвигала свой прототип CV90 Mark IV как достойную альтернативу «Брэдли».



BAE – одна из ведущих оборонных компаний, работающих в сфере именно боевых машин. Так, именно ВАЕ была отобрана для предоставления прототипов MPF - новой бронированной гусеничной машины. Также компания занимается производством самоходной гаубицы M109A7 и сопутствующих автомобилей-носителей боеприпасов M992A3.



Еще в июне 2019 года директор по развитию бизнеса в сфере боевых машин компании BAE Systems Джим Миллер подчеркнул, что компания выходит из конкурса, хотя и не делает каких-либо оценок жизнеспособности программы OMFV.



Затем генеральный директор BAE Systems Джерри Де Муро отметил, что воплощение в жизнь ожиданий заказчика потребовало бы гораздо большего времени, чем тот срок, который был заявлен отделом закупок вооруженных сил. Хотя сами представители вооруженных сил утверждают, что количество компаний, желающих принять участие в разработке и создании новой боевой машины было значительным, и бизнесы даже вступили между собой в конкуренцию за право разрабатывать альтернативу Bradley.





Недавно был дисквалифицирован участник конкурса - боевая машина пехоты Lynx 41 от Rheinmetall, которая прежде также рассматривалась в качестве вероятной альтернативы Bradley.



Южнокорейская компания Hanwha, первоначально собиравшаяся участвовать в конкурсе со своим проектом, в последний момент все же решила отказаться от участия. Таким образом, в итоге у американского военного ведомства осталась лишь единственная заявка от General Dynamics Land Systems.



Компания General Dynamics Land Systems считает, что именно ее прототип боевой машины способен стать достойной заменой «Брэдли» и лучшей боевой машиной пехоты в современном мире. При этом основное внимание разработчики уделили повышению летальности вооружения новой боевой машины.







Стоит отметить, что финансовые аспекты модернизации военной техники сухопутных войск и Корпуса морской пехоты США играют очень существенную роль и если в армии рассчитывают получить боевую машину сравнительно дешево, то военно-промышленные круги работать, на их взгляд, задарма не хотят. США давно планировали разработать и принять на вооружение боевую машину, которая могла бы стать альтернативой знаменитой Bradley. Но сейчас военное ведомство берет временную паузу в создании прототипа новой боевой машины.16 января 2020 года Пентагон сообщил, что пока берёт тайм-аут и отменяет запрос на создание прототипа новой бронированной машины. Заменить "Брэдли" на новые вариант пока не получается.Начальник отдела закупок американского военного ведомства Брюс Джетт объяснил это решение тем, что Пентагону необходимо пересмотреть требования к новой машине, стратегию приобретения и график разработки, создания и поставок в войска.Напомним, что программа OMFV предусматривает разработку альтернативы традиционной американской боевой машине «Брэдли». Военное руководство рассчитывает получить такую машину, которая бы отличалась более высокими характеристиками в плане маневренности и летальности.При этом американский военный чиновник отметил огромную важность программы OMFV для американской армии и специально подчеркнул, что отказываться от нее военное ведомство не собирается. Тайм-аут берется исключительно для того, чтобы решить некоторые технические вопросы.На самом деле, главной причиной приостановки программы является то, что американские и иностранные военно-промышленные компании не согласились с чрезмерно агрессивным графиком разработки новой боевой машины. К тому же, при обозначенных кратчайших сроках армейское начальство предлагало и деньги, которые бы не устроили разработчиков. В итоге потенциальные исполнители армейского заказа стали попросту разбегаться.Одной из первых от участия в конкурсе отказалась BAE Systems, которая прежде продвигала свой прототип CV90 Mark IV как достойную альтернативу «Брэдли».BAE – одна из ведущих оборонных компаний, работающих в сфере именно боевых машин. Так, именно ВАЕ была отобрана для предоставления прототипов MPF - новой бронированной гусеничной машины. Также компания занимается производством самоходной гаубицы M109A7 и сопутствующих автомобилей-носителей боеприпасов M992A3.Еще в июне 2019 года директор по развитию бизнеса в сфере боевых машин компании BAE Systems Джим Миллер подчеркнул, что компания выходит из конкурса, хотя и не делает каких-либо оценок жизнеспособности программы OMFV.Затем генеральный директор BAE Systems Джерри Де Муро отметил, что воплощение в жизнь ожиданий заказчика потребовало бы гораздо большего времени, чем тот срок, который был заявлен отделом закупок вооруженных сил. Хотя сами представители вооруженных сил утверждают, что количество компаний, желающих принять участие в разработке и создании новой боевой машины было значительным, и бизнесы даже вступили между собой в конкуренцию за право разрабатывать альтернативу Bradley.Недавно был дисквалифицирован участник конкурса - боевая машина пехоты Lynx 41 от Rheinmetall, которая прежде также рассматривалась в качестве вероятной альтернативы Bradley.Южнокорейская компания Hanwha, первоначально собиравшаяся участвовать в конкурсе со своим проектом, в последний момент все же решила отказаться от участия. Таким образом, в итоге у американского военного ведомства осталась лишь единственная заявка от General Dynamics Land Systems.Компания General Dynamics Land Systems считает, что именно ее прототип боевой машины способен стать достойной заменой «Брэдли» и лучшей боевой машиной пехоты в современном мире. При этом основное внимание разработчики уделили повышению летальности вооружения новой боевой машины.Стоит отметить, что финансовые аспекты модернизации военной техники сухопутных войск и Корпуса морской пехоты США играют очень существенную роль и если в армии рассчитывают получить боевую машину сравнительно дешево, то военно-промышленные круги работать, на их взгляд, задарма не хотят. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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