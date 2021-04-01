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Пентагон вызвал союзников по НАТО: "Украина сообщила о перемещении русских"
01 апреля 2021, 01:25 • 55 • В мире
В Пентагоне сообщили, что обсуждают сообщения от украинских военных с союзниками по Североатлантическому альянсу.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США вняли сообщениям Украины о неких перемещениях на границах. В частности, указал он, украинские военные сообщили о перемещениях военнослужащих РФ возле границ страны.
По словам Кирби, это вызывает озабоченность американской стороны.
"Мы обсуждаем наши озабоченности об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с нашими союзниками по НАТО", - отметил он.
Кроме того, добавил Кирби на брифинге, США в целом испытывают обеспокоенность в связи с последними событиями на востоке Украины.
"Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины", - ответил он на вопрос о состоявшихся переговорах председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США, генерала Марка Милли и начальника Генштаба ВС РФ, первого замминистра обороны России, генерала армии Валерия Герасимова.
Ранее издание The New York Times рассказало о якобы стягиваемых на границу с Украиной российских войсках, указав конкретное количество - четыре тысячи военнослужащих.
По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, эта публикация появилась не просто так. "Нынешняя обстановка в Донбассе очень тревожная. Очевидно, что идёт очередное обострение", - отметил он.
Пока неизвестно, завершится это обострение полномасштабным конфликтом или нет. Но определённая информационная подготовка необходима, чтобы выставить РФ виноватой, полагает он.
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