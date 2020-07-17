Пентагон впервые раскрыл детали испытаний "супер-пупер-ракеты" Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп похвастался испытаниями американской гиперзвуковой ракеты, назвав её "супер-пупер-ракетой".

"У нас есть - я называю это "супер-пупер-ракета". И я слышал прошлой ночью, в 17 раз быстрее, чем сейчас", - заявлял глава Белого дома в мае. Однако подробностей никаких не было.

Сейчас Пентагон впервые раскрыл некоторые детали испытаний. Ранее он только уточнил, что испытания прошли успешно. В частности, сообщает телеканал CNN, официальные лица Министерства обороны США впервые признали некоторые возможности гиперзвуковой ракеты, которую Трамп описал как имеющую скорость, в 17 раз превышающую скорость звука.

Так, высокопоставленный военный чиновник сообщил СМИ, что американский президент проявил особый интерес к ракете, и объяснил, о чём именно говорил глава Белого дома.

"На самом деле он имел в виду недавние лётные испытания, которые мы провели в марте, когда мы в 17 раз превышали скорость звука", - уточнил неназванный, но высокопоставленный представитель Пентагона.

В то же время СМИ признаёт, что американским военным необходимы ещё несколько лет до того, чтобы продемонстрировать собственное гиперзвуковое оружие. Целевой датой указывается время не позднее 2023 года. В то же время у России, напомним, уже есть своё гиперзвуковое оружие.

"Россия заявила, что в конце прошлого года поставила свою гиперзвуковую ракету с ядерным оружием, известную как "Авангард", на "боевую службу", - уточнили в СМИ. - Российские военные также испытали воздушную версию гиперзвуковой ракеты, известной как "Кинжал".

В то же время помощник министра обороны по стратегии, планам и возможностям Вик Меркадо заявил о том, что у него есть "полная уверенность, что мы наверстаем упущенное", добавив, что США вкладывают средства в "гиперзвуковую деятельность".