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Пентагон впервые раскрыл детали испытаний "супер-пупер-ракеты" Трампа

17 июля 2020, 21:00  •  41 • В мире
CNN сообщает, что в Пентагоне подтвердили проведение испытаний гиперзвуковой ракеты, названной президентом США Дональдом Трампом "супер-пупер-ракетой". В министерстве впервые раскрыли некоторые детали испытаний, подтвердив, что скорость данного оружия превысила скорость звука в 17 раз.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп похвастался испытаниями американской гиперзвуковой ракеты, назвав её "супер-пупер-ракетой".
"У нас есть - я называю это "супер-пупер-ракета". И я слышал прошлой ночью, в 17 раз быстрее, чем сейчас", - заявлял глава Белого дома в мае. Однако подробностей никаких не было.
Сейчас Пентагон впервые раскрыл некоторые детали испытаний. Ранее он только уточнил, что испытания прошли успешно. В частности, сообщает телеканал CNN, официальные лица Министерства обороны США впервые признали некоторые возможности гиперзвуковой ракеты, которую Трамп описал как имеющую скорость, в 17 раз превышающую скорость звука.
Так, высокопоставленный военный чиновник сообщил СМИ, что американский президент проявил особый интерес к ракете, и объяснил, о чём именно говорил глава Белого дома.
"На самом деле он имел в виду недавние лётные испытания, которые мы провели в марте, когда мы в 17 раз превышали скорость звука", - уточнил неназванный, но высокопоставленный представитель Пентагона.
В то же время СМИ признаёт, что американским военным необходимы ещё несколько лет до того, чтобы продемонстрировать собственное гиперзвуковое оружие. Целевой датой указывается время не позднее 2023 года. В то же время у России, напомним, уже есть своё гиперзвуковое оружие.
"Россия заявила, что в конце прошлого года поставила свою гиперзвуковую ракету с ядерным оружием, известную как "Авангард", на "боевую службу", - уточнили в СМИ. - Российские военные также испытали воздушную версию гиперзвуковой ракеты, известной как "Кинжал".
В то же время помощник министра обороны по стратегии, планам и возможностям Вик Меркадо заявил о том, что у него есть "полная уверенность, что мы наверстаем упущенное", добавив, что США вкладывают средства в "гиперзвуковую деятельность".

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