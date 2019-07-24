Пентагон возглавил лоббист, заинтересованный в срыве поставок С-400 Турции

Автор:

Гасанов Камран

У США снова есть министр обороны. 90 голосами за и 8 против Сенат одобрил кандидатуру министра армии Марка Эспера. Пост главы Пентагона оставался вакантным уже семь месяцев. Это самый длительный «простой» за последние 70 лет.

Конец чехарды в Пентагоне

Чехарда в Пентагоне возникла в конце прошлого года. Бывший министр Джеймс Мэттис по кличке Бешеный пёс раскритиковал решение Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии и обозвал его «демократом».

Д. Мэттис. Фото: www.globallookpress.com

Мэттис также критиковал отправку армии на границу с Мексикой и не разделял взгляды Трампа в отношении России и Китая. 1 января на место Мэттиса в качестве и.о. министра обороны перешёл его заместитель Патрик Шанахан. Трамп планировал закрепить его на своей позиции, но этому помешал скандал.

Американские СМИ распространили сообщения о том, что в 2010 году между Шанаханом и его женой Кимберли Джординсон произошла драка. Полиция арестовала женщину, а не Шанахана, но обвинения в бытовом насилии были сняты. И.о. министра обороны отрицал, что поднимал руку на жену. Однако из-за шумихи Шанахан добровольно отказался от выдвижения на пост главы Пентагона.

Герой войны в Персидском заливе

Новый министр обороны США Марк Эспер – человек с большим опытом. Он обучался в военной академии в Вест-Пойнте и имеет степень доктора философии в сфере госуправления.

М. Эспер. Фото: www.globallookpress.com

Эспер поднялся по карьерной лестнице в годы Второй войны в Персидском заливе. 26-летний офицер из Пенсильвании впервые почувствовал «запах крови», когда в 1990-м его в составе 101-й военно-воздушной дивизии США его перебросили в зону Персидского залива. За свой вклад в победу над армией Саддама Хусейна он получил Бронзовую звезду и Медаль за освобождение Кувейта. Продолжив работу в Пентагоне, Эспер дослужился до звания подполковника.

В 1998-м он ушёл в политику. Успел поработать в обеих палатах Конгресса США: сначала в комитете по иностранным делам Сената, затем в комитете Палаты представителей по вооружённым силам. Эспер также был советником сенатора Чака Хэйгела – того самого министра обороны США, который ушёл в отставку из-за нежелания Барака Обамы наносить ракетный удар по силам Башара Асада в 2014 году.

При администрации Джорджа Буша-младшего Эспер работал замминистра обороны и отвечал за переговоры о нераспространении и контроле над вооружениями. До своего сегодняшнего назначения Эспер являлся министром армии США.

Ещё один лоббист

Несмотря на свои заслуги в Пентагоне и Конгрессе, у Эспера есть один «изъян». До возвращения в Пентагон ветеран войны в Заливе занимал должность вице-президента Raytheon – одного из двух главных подрядчиков ВПК США. Так же, как и на Шанахана, проработавшего 30 лет в компании Boeing, на Эспера тоже повесили клеймо лоббиста.

Фото: www.globallookpress.com

В 2016 и 2017 годах газета The Hill включала его в список 40 главных «корпоративных лоббистов» США. Эспер продавливал законы в пользу расширения закупок ВС США и ракетных систем. До начала работы в Raytheon, он занимал пост вице-президента Ассоциации аэрокосмической промышленности и замглавы Торговой палаты США по Европе и Азии.

(Работа в Raytheon) может доставить хлопот, поскольку министр обороны имеет огромное влияние на то, какое оружие закупает Пентагон. Возможно, ему придется отказаться от любого решения, связанного с Raytheon,

– написало издание Vox.

Восемь демократов, включая пятерых кандидатов в президенты, подчёркивали лоббистское прошлое Эспера, чтобы помешать его избранию. Но в ходе горячих споров с одним из фаворитов президентской гонки Элизабет Уоррен министр армии смог убедить Сенат в том, что его назначение не приведёт к конфликту интересов.

Китай и Россия – соперники

В «прощальном письме» президенту Джеймс Мэттис назвал Россию и Китай главными соперниками США. Новый глава Пентагона придерживается той же точки зрения.

Сегодня Россия и Китай агрессивно развивают военные формирования, возможности и системы вооружений, которые лишают нас существовавшего ранее преимущества,

– сказал он в Атлантическом совете в мае прошлого года.

В интервью CNBC министр обороны сказал, что в период с 2025 по 2035 год «головной болью» американцев будет Россия, после 2035-го – китайцы. Чтобы противостоять этим угрозам, Эспер призывает укрепить связи с союзниками, усиливать армию и увеличить расходы на оборону.

На встрече министров обороны стран НАТО Эспер обвинял Россию в нарушении ДРСМД и осуждает её военные действия в Сирии. Он также раскритиковал Турцию за покупку С-400, которая нанесёт ущерб F-35. За этой реакцией могли стоять лоббистские интересы, потому что те системы ПВО Patriot, которые США пытались продать туркам, производятся Raytheon.

Эспер вступил в должность в тот момент, когда США и их союзники находятся на грани вооружённого противостояния с Ираном. Сегодня американцы вновь заявили о том, что сбили иранский беспилотник. Эспер одобряет выход Трампа из ядерной сделки, но допускает её модернизацию.

Хотя взгляды его в целом совпадают с трамповскими, у главы Пентагона есть вызов, стоивший Мэттису карьеры. Сможет ли он говорить Трампу правду в лицо и защищать интересы Пентагона от нападок Белого дома?

Хотя у Эспера есть боевой опыт, его самые тяжёлые сражения могут быть ещё впереди,

– пишет Vox.

Д. Трамп и М. Эспер. Фото: www.globallookpress.com

Новому министру обороны США будет непросто работать с Трампом, но у него есть влиятельный союзник в истеблишменте. Госсекретарь Майк Помпео одним из первых поздравил своего бывшего сокурсника по Вест-Пойнту с получением новой должности.