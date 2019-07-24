Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грузины наскакали рекордные цены на бензин (Руслан Осташко)
Политолог оценил требование Зеленского уволить Кличко
"Скверный образ проститутки и заказчика убийств": жена Ходорковского пошла судом...
"Сразу хотела туда, и, слава Богу, желание исполнилось": Наталья Покло...
Главная / В мире

Пентагон возглавил лоббист, заинтересованный в срыве поставок С-400 Турции

24 июля 2019, 20:39  •  54 • В мире
Новый глава Пентагона Марк Эспер считает Китай и Россию главными угрозами и призывает увеличить расходы США на оборону
Автор:
Гасанов Камран
У США снова есть министр обороны. 90 голосами за и 8 против Сенат одобрил кандидатуру министра армии Марка Эспера. Пост главы Пентагона оставался вакантным уже семь месяцев. Это самый длительный «простой» за последние 70 лет.
Конец чехарды в Пентагоне
Чехарда в Пентагоне возникла в конце прошлого года. Бывший министр Джеймс Мэттис по кличке Бешеный пёс раскритиковал решение Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии и обозвал его «демократом».
Д. Мэттис. Фото: www.globallookpress.com
Мэттис также критиковал отправку армии на границу с Мексикой и не разделял взгляды Трампа в отношении России и Китая. 1 января на место Мэттиса в качестве и.о. министра обороны перешёл его заместитель Патрик Шанахан. Трамп планировал закрепить его на своей позиции, но этому помешал скандал.
Американские СМИ распространили сообщения о том, что в 2010 году между Шанаханом и его женой Кимберли Джординсон произошла драка. Полиция арестовала женщину, а не Шанахана, но обвинения в бытовом насилии были сняты. И.о. министра обороны отрицал, что поднимал руку на жену. Однако из-за шумихи Шанахан добровольно отказался от выдвижения на пост главы Пентагона.
Герой войны в Персидском заливе
Новый министр обороны США Марк Эспер – человек с большим опытом. Он обучался в военной академии в Вест-Пойнте и имеет степень доктора философии в сфере госуправления.
М. Эспер. Фото: www.globallookpress.com
Эспер поднялся по карьерной лестнице в годы Второй войны в Персидском заливе. 26-летний офицер из Пенсильвании впервые почувствовал «запах крови», когда в 1990-м его в составе 101-й военно-воздушной дивизии США его перебросили в зону Персидского залива. За свой вклад в победу над армией Саддама Хусейна он получил Бронзовую звезду и Медаль за освобождение Кувейта. Продолжив работу в Пентагоне, Эспер дослужился до звания подполковника.
В 1998-м он ушёл в политику. Успел поработать в обеих палатах Конгресса США: сначала в комитете по иностранным делам Сената, затем в комитете Палаты представителей по вооружённым силам. Эспер также был советником сенатора Чака Хэйгела – того самого министра обороны США, который ушёл в отставку из-за нежелания Барака Обамы наносить ракетный удар по силам Башара Асада в 2014 году.
При администрации Джорджа Буша-младшего Эспер работал замминистра обороны и отвечал за переговоры о нераспространении и контроле над вооружениями. До своего сегодняшнего назначения Эспер являлся министром армии США.
Ещё один лоббист
Несмотря на свои заслуги в Пентагоне и Конгрессе, у Эспера есть один «изъян». До возвращения в Пентагон ветеран войны в Заливе занимал должность вице-президента Raytheon – одного из двух главных подрядчиков ВПК США. Так же, как и на Шанахана, проработавшего 30 лет в компании Boeing, на Эспера тоже повесили клеймо лоббиста.
Фото: www.globallookpress.com
В 2016 и 2017 годах газета The Hill включала его в список 40 главных «корпоративных лоббистов» США. Эспер продавливал законы в пользу расширения закупок ВС США и ракетных систем. До начала работы в Raytheon, он занимал пост вице-президента Ассоциации аэрокосмической промышленности и замглавы Торговой палаты США по Европе и Азии.
(Работа в Raytheon) может доставить хлопот, поскольку министр обороны имеет огромное влияние на то, какое оружие закупает Пентагон. Возможно, ему придется отказаться от любого решения, связанного с Raytheon,
– написало издание Vox.
Восемь демократов, включая пятерых кандидатов в президенты, подчёркивали лоббистское прошлое Эспера, чтобы помешать его избранию. Но в ходе горячих споров с одним из фаворитов президентской гонки Элизабет Уоррен министр армии смог убедить Сенат в том, что его назначение не приведёт к конфликту интересов.
Китай и Россия – соперники
В «прощальном письме» президенту Джеймс Мэттис назвал Россию и Китай главными соперниками США. Новый глава Пентагона придерживается той же точки зрения.
Сегодня Россия и Китай агрессивно развивают военные формирования, возможности и системы вооружений, которые лишают нас существовавшего ранее преимущества,
– сказал он в Атлантическом совете в мае прошлого года.
В интервью CNBC министр обороны сказал, что в период с 2025 по 2035 год «головной болью» американцев будет Россия, после 2035-го – китайцы. Чтобы противостоять этим угрозам, Эспер призывает укрепить связи с союзниками, усиливать армию и увеличить расходы на оборону.
На встрече министров обороны стран НАТО Эспер обвинял Россию в нарушении ДРСМД и осуждает её военные действия в Сирии. Он также раскритиковал Турцию за покупку С-400, которая нанесёт ущерб F-35. За этой реакцией могли стоять лоббистские интересы, потому что те системы ПВО Patriot, которые США пытались продать туркам, производятся Raytheon.
Эспер вступил в должность в тот момент, когда США и их союзники находятся на грани вооружённого противостояния с Ираном. Сегодня американцы вновь заявили о том, что сбили иранский беспилотник. Эспер одобряет выход Трампа из ядерной сделки, но допускает её модернизацию.
Хотя взгляды его в целом совпадают с трамповскими, у главы Пентагона есть вызов, стоивший Мэттису карьеры. Сможет ли он говорить Трампу правду в лицо и защищать интересы Пентагона от нападок Белого дома?
Хотя у Эспера есть боевой опыт, его самые тяжёлые сражения могут быть ещё впереди,
– пишет Vox.
Д. Трамп и М. Эспер. Фото: www.globallookpress.com
Новому министру обороны США будет непросто работать с Трампом, но у него есть влиятельный союзник в истеблишменте. Госсекретарь Майк Помпео одним из первых поздравил своего бывшего сокурсника по Вест-Пойнту с получением новой должности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
24 июля 2019, 00:54
«Ситуация становится критической»: почему Мадуро заявил о «криминальной атаке» на энергосистему Венесуэлы
24 июля 2019, 01:09
Предложивший сделать прозрачным "ядерный зонтик" России человек Трампа возглавил Пентагон
24 июля 2019, 10:54
Конфронтация, оборона или мир? Moody's предсказало, как Зе-команда поведет себя в отношении России
24 июля 2019, 20:39
Пентагон возглавил лоббист, заинтересованный в срыве поставок С-400 Турции
24 июля 2019, 17:24
Апокалипсис завтра? Джонсон пишет письма на случай ядерной войны
23 июля 2019, 21:39
Фаворит Трампа: что может изменить приход Бориса Джонсона к власти в Великобритании
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 июля 2019, 10:54
"Победа человека, пообещавшего развал страны": Захарова тонко намекнула на ...
24 июля 2019, 04:09
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за акции протеста
24 июля 2019, 07:39
"Это искажение исторических фактов": Сюжет немецкого телеканала вызвал недо...
24 июля 2019, 01:09
Киев отправил спецназ на подавление Майдана в Донецкой области? МВД Украины сообщило ...
24 июля 2019, 01:09
В Европе назвали Украину угрозой газовому партнёрству: От Киева потребовали заплатить...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2019, 12:09
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому бомбардировщику - СМИ
20 июля 2019, 12:39
"С лупой изучали?": Карта военных баз НАТО от посольства России вызвала ажиотаж у украинцев
20 июля 2019, 06:09
"Уничтожить армию": Советник Зеленского взялся прогнозировать итоги наступления на Крым или Донбасс
18 июля 2019, 11:39
«Такой непослушный ребёнок»: в Ярославской области будут судить приёмных родителей, привязавших сына к столбу
23 июля 2019, 05:39
"Американцам уже не смешно": Кедми – о том, почему Россия стала "угрозой" для существования США
18 июля 2019, 16:39
Добро пожаловать в рабство, дорогие украинцы
24 июля 2019, 07:39
"Это искажение исторических фактов": Сюжет немецкого телеканала вызвал недовольство посольства Грузии в ФРГ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.