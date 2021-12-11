Пентагон вновь увидел наращивание сил России возле украинской границы

Представитель Минобороны США Джон Кирби заявил, что значительных улучшений по ситуации на границе России и Украины не наблюдается.

Россия продолжает наращивать военную мощь у рубежей с Украиной. С таким заявлением выступил представитель Пентагона Джон Кирби.

Он утверждает, что у границы Незалежной по-прежнему есть значительное число военного контингента России. При этом, указал представитель американского ведомства, наращивание военной мощи наблюдается и в "последние дни и недели".

Кирби указал, что ему "нечего сказать о каком-либо значительном изменении ситуации".

Отметим, что ранее в западных СМИ массово обсуждалась тема "вторжения" России на Украину. При этом в Москве неоднократно подчёркивали, что подобная информация является безосновательной и пустой.

Кроме того, в России указывали западным партнёрам, что передвижение наших вооружённых сил по территории своей страны ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку Россия ни для кого не представляет угрозу.