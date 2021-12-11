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Пентагон вновь увидел наращивание сил России возле украинской границы
11 декабря 2021, 02:15 • 86 • В мире
Представитель Минобороны США Джон Кирби заявил, что значительных улучшений по ситуации на границе России и Украины не наблюдается.
Россия продолжает наращивать военную мощь у рубежей с Украиной. С таким заявлением выступил представитель Пентагона Джон Кирби.
Он утверждает, что у границы Незалежной по-прежнему есть значительное число военного контингента России. При этом, указал представитель американского ведомства, наращивание военной мощи наблюдается и в "последние дни и недели".
Кирби указал, что ему "нечего сказать о каком-либо значительном изменении ситуации".
Отметим, что ранее в западных СМИ массово обсуждалась тема "вторжения" России на Украину. При этом в Москве неоднократно подчёркивали, что подобная информация является безосновательной и пустой.
Кроме того, в России указывали западным партнёрам, что передвижение наших вооружённых сил по территории своей страны ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку Россия ни для кого не представляет угрозу.
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