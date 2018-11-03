Пентагон вместе с американскими разведчиками готовится к кибератаке на Россию - СМИ

Пентагону было дано разрешение провести серию ответных кибернетических атак против России в случае, если последняя «вмешается» в ноябрьские выборы в конгресс США, пишет The Daily Beast.

Если в американском интернет-пространстве во время промежуточных выборов в конгресс будет замечена активность «российских хакеров», Пентагону дан «зеленый свет» для ответных кибератак на Москву.

Об этом в эту пятницу сообщило издание The Daily Beast. Сделано это было со ссылкой на слова источника, якобы знакомого с ситуацией внутри военного ведомства США.

Источник новостного агентства утверждает, что потенциальный ответный выпад в сторону России уже согласован Пентагоном с представителями разведывательного сообщества. Он также настаивает, что враждебные действия Москвы в день выборов могут последовать в первые же часы после открытия избирательных участков.

Напомним, что американские СМИ и политики неоднократно обвиняли нашу страну в попытках вмешаться в работу американских демократических институтов с помощью кибератак и пропагандистской активности в соцсетях. В частности, Россия обвинялась во «вмешательстве в выборы» президента США в 2016 году.