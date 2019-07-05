Пентагон в Арктике. Заявления, планы и сложности • 93 • Аналитика









Слова и планы

Намечающееся противостояние крупных государств в Арктике уже давно является темой активных обсуждений и порой выносится на самый высокий уровень. Высокопоставленные лица из Вашингтона регулярно поднимают эту тему и делают весьма интересные заявления.



К примеру, в мае этого года советник президента США Джон Болтон, выступая на церемонии выпуска академии береговой охраны, призвал молодых офицеров бросить вызов растущему влиянию России. Кроме того, они должны будут ответить на китайские планы. Также Дж. Болтон напомнил, что Вашингтон планирует обеспечить постоянное и круглогодичное военное присутствие в Арктике, чтобы сохранять и улучшать свои позиции.



В конце июня американские СМИ сообщили о наличии любопытных планов. Структурам Пентагона предлагается изучить нынешнее положение дел и выработать программу по строительству нового морского порта в арктической зоне. В дальнейшем эта программа должна привести к появлению военно-морской базы, при помощи которой ВМС США смогут влиять на обстановку в Заполярье. Впрочем, сроки завершения такого строительства не уточняются, и есть все основания считать, что порт появится лишь в отдаленном будущем.



Параллельно осуществляется модернизация обеспечивающих структур. Так, несколько дней назад компания Northrop Grumman получила контракт Пентагона стоимостью 82 млн долларов, предусматривающий модернизацию спутниковой группировки вооруженных сил. Соглашение требует обновить группировку космических аппаратов связи, а также, при получении дополнительных указаний, запустить еще два. За счет этого будет создана более крупная система типа CASP, способная обеспечить связь и управление в Арктике.



Северные трудности

Последние заявления и планы американского военного и политического руководства имеют под собой две основные причины. Во-первых, США планируют сохранять лидирующие позиции во всем мире, в том числе в северных широтах. Второй фактор – недостаточные возможности для реализации таких планов в этом регионе. Потенциал Пентагона в арктическом регионе ограничен, и для получения требуемых возможностей необходимо принимать те или иные меры. Часть подобных шагов уже делается, что реальные последствия от них появятся позже.



В контексте действий на Крайнем Севере лучше всего себя чувствуют военно-воздушные силы. В северных районах США и дружественных стран имеется масса аэродромов, пригодных для базирования самолетов ВВС тактического и стратегического звена. Самостоятельно и при взаимодействии с другими родами войск ВВС способны защищать указанные районы воздушного пространства или наносить удары, в том числе по удаленным целям. Впрочем, несение службы на северных аэродромах представляет определенную сложность для личного состава и материальной части.



Важнейшим инструментом в борьбе за Арктику должны стать военно-морские силы, однако их потенциал ограничивается объективными факторами и затруднениями. Прежде всего, эффективной работе флота мешают льды, и пока эта проблема остается без решения. Сейчас у Береговой охраны имеется только два ледокола тяжелого класса, способных осуществлять проводку крупных боевых кораблей. Не так давно началось восстановление ледокольного флота, но первое судно нового проекта войдет в строй только через несколько лет.



Подводные силы ВМС США тоже сталкиваются с проблемами в северных широтах, но они не имеют решающего значения. Подлодки неоднократно доказывали свою способность работы под многолетними льдами с всплытием и решением боевых задач. Таким образом, действующие на Севере подлодки США на данный момент более опасны, чем надводные корабли. При выполнении всех текущих планов отставание надводных сил сократится, и ВМС смогут полноценно действовать в удаленных регионах.



Сухопутные войска и Корпус морской пехоты тоже готовятся к службе в Арктике. Различные соединения и подразделения проходят необходимую подготовку, а также участвуют в американских и международных учениях. При этом имеются определенные проблемы в сфере материальной части. Так, подразделения, работающие в Арктике, имеют минимум специализированной техники – в отличие от армий дружественных северных стран или вероятного противника в лице России.



Сухопутные войска, КМП, ВВС и ВМС США регулярно проводят различные учения в арктическом регионе, как самостоятельно, так и при взаимодействии с дружественными странами. Подобные мероприятия в целом признают успешными, но по результатам каждого из них появляется список мер, необходимых для повышения боеспособности в сложных северных условиях.



Вероятный противник

В намечающемся противостоянии в Арктике основным противником США должна стать Россия. Именно ее деятельность в регионе является официальным и формальным поводом для усиления вооруженных сил на северном направлении. Действительно, российская армия в последние годы сделала достаточно много для возвращения на Крайний Север и восстановления обороны в этом регионе. Учитывая нынешние планы Москвы, нетрудно понять, с чем предстоит столкнуться Пентагону.









Российские вооруженные силы в Арктике представляет Объединенное стратегическое командование «Северный флот». Надводные и подводные силы, береговые войска и морская авиация, а также некоторые соединения из состава Центрального и Восточного военного округов призваны защищать все северные рубежи России, от Кольского до Чукотского полуострова. Также в зону ответственности ОСК входят острова в морях Северного Ледовитого океана.



В последние годы на побережье и на островах были построены новые базы разного назначения, предназначенные для слежения за обстановкой и непосредственной боевой работы в регионе. Также в интересах «арктических войск» разрабатываются специализированные образцы вооружений и техники.



Развитие арктической группировки войск продолжается всеми доступными методами. В результате этого в обозримом будущем оборона северных рубежей будет усилена, что известным образом затруднит деятельность вероятного противника.



Вопросы будущего

Россия еще несколько лет назад начала восстанавливать свою группировку вооруженных сил на Крайнем Севере, и эти действия стали поводом для беспокойства со стороны США. Видя результаты российской деятельности в регионе, Вашингтон вынужден запускать собственные программы и проекты того же назначения. Их результаты можно будет наблюдать через несколько лет.



Очевидно, что в нынешней ситуации Россия имеет определенные преимущества в Заполярье, особенно в ближайших морях. ОСК «Северный флот» и другие формирования способны ответить на актуальные и перспективные угрозы и исключить эффективную военную деятельность вероятного противника в регионе. Для этого есть вся необходимая матчасть и инфраструктура, развитие которой к тому же продолжается.



Пентагону и другим структурам пока приходится догонять вероятного противника в лице России. Другой вероятный противник, Китай, пока сам находится в положении догоняющего. Таким образом, в борьбе за Арктику США предстоит участвовать в весьма специфической гонке, причем стартуя с невыгодной позиции и имея двух конкурентов.



Тем не менее, США не намерены отказываться от своих планов в отношении региона и принимают необходимые меры. Ведется подготовка войск, строятся новые корабли и суда, а также осуществляется поиск мест для новых военно-морских баз. Эти меры в отдаленном будущем должны привести к существенному повышению боеспособности американских вооруженных сил в особых условиях. Однако Россия и Китай не будут простыми наблюдателями и тоже продолжат развитие своих армий. К чему это приведет – большой вопрос. Однако очевидно, что противостояние в арктическом регионе будет усиливаться. Крупнейшие запасы полезных ископаемых, выгодные судоходные маршруты и другие факторы делают Арктику крайне интересной для множества стран. Вместе с другими государствами осваивать регион стремятся США. Для обеспечения безопасности экономической и иной деятельности в полярных широтах Вашингтон намерен предпринимать меры военного характера. С их помощью предполагается нарастить потенциал вооруженных сил для работы в регионе.Намечающееся противостояние крупных государств в Арктике уже давно является темой активных обсуждений и порой выносится на самый высокий уровень. Высокопоставленные лица из Вашингтона регулярно поднимают эту тему и делают весьма интересные заявления.К примеру, в мае этого года советник президента США Джон Болтон, выступая на церемонии выпуска академии береговой охраны, призвал молодых офицеров бросить вызов растущему влиянию России. Кроме того, они должны будут ответить на китайские планы. Также Дж. Болтон напомнил, что Вашингтон планирует обеспечить постоянное и круглогодичное военное присутствие в Арктике, чтобы сохранять и улучшать свои позиции.В конце июня американские СМИ сообщили о наличии любопытных планов. Структурам Пентагона предлагается изучить нынешнее положение дел и выработать программу по строительству нового морского порта в арктической зоне. В дальнейшем эта программа должна привести к появлению военно-морской базы, при помощи которой ВМС США смогут влиять на обстановку в Заполярье. Впрочем, сроки завершения такого строительства не уточняются, и есть все основания считать, что порт появится лишь в отдаленном будущем.Параллельно осуществляется модернизация обеспечивающих структур. Так, несколько дней назад компания Northrop Grumman получила контракт Пентагона стоимостью 82 млн долларов, предусматривающий модернизацию спутниковой группировки вооруженных сил. Соглашение требует обновить группировку космических аппаратов связи, а также, при получении дополнительных указаний, запустить еще два. За счет этого будет создана более крупная система типа CASP, способная обеспечить связь и управление в Арктике.Последние заявления и планы американского военного и политического руководства имеют под собой две основные причины. Во-первых, США планируют сохранять лидирующие позиции во всем мире, в том числе в северных широтах. Второй фактор – недостаточные возможности для реализации таких планов в этом регионе. Потенциал Пентагона в арктическом регионе ограничен, и для получения требуемых возможностей необходимо принимать те или иные меры. Часть подобных шагов уже делается, что реальные последствия от них появятся позже.В контексте действий на Крайнем Севере лучше всего себя чувствуют военно-воздушные силы. В северных районах США и дружественных стран имеется масса аэродромов, пригодных для базирования самолетов ВВС тактического и стратегического звена. Самостоятельно и при взаимодействии с другими родами войск ВВС способны защищать указанные районы воздушного пространства или наносить удары, в том числе по удаленным целям. Впрочем, несение службы на северных аэродромах представляет определенную сложность для личного состава и материальной части.Важнейшим инструментом в борьбе за Арктику должны стать военно-морские силы, однако их потенциал ограничивается объективными факторами и затруднениями. Прежде всего, эффективной работе флота мешают льды, и пока эта проблема остается без решения. Сейчас у Береговой охраны имеется только два ледокола тяжелого класса, способных осуществлять проводку крупных боевых кораблей. Не так давно началось восстановление ледокольного флота, но первое судно нового проекта войдет в строй только через несколько лет.Подводные силы ВМС США тоже сталкиваются с проблемами в северных широтах, но они не имеют решающего значения. Подлодки неоднократно доказывали свою способность работы под многолетними льдами с всплытием и решением боевых задач. Таким образом, действующие на Севере подлодки США на данный момент более опасны, чем надводные корабли. При выполнении всех текущих планов отставание надводных сил сократится, и ВМС смогут полноценно действовать в удаленных регионах.Сухопутные войска и Корпус морской пехоты тоже готовятся к службе в Арктике. Различные соединения и подразделения проходят необходимую подготовку, а также участвуют в американских и международных учениях. При этом имеются определенные проблемы в сфере материальной части. Так, подразделения, работающие в Арктике, имеют минимум специализированной техники – в отличие от армий дружественных северных стран или вероятного противника в лице России.Сухопутные войска, КМП, ВВС и ВМС США регулярно проводят различные учения в арктическом регионе, как самостоятельно, так и при взаимодействии с дружественными странами. Подобные мероприятия в целом признают успешными, но по результатам каждого из них появляется список мер, необходимых для повышения боеспособности в сложных северных условиях.В намечающемся противостоянии в Арктике основным противником США должна стать Россия. Именно ее деятельность в регионе является официальным и формальным поводом для усиления вооруженных сил на северном направлении. Действительно, российская армия в последние годы сделала достаточно много для возвращения на Крайний Север и восстановления обороны в этом регионе. Учитывая нынешние планы Москвы, нетрудно понять, с чем предстоит столкнуться Пентагону.Российские вооруженные силы в Арктике представляет Объединенное стратегическое командование «Северный флот». Надводные и подводные силы, береговые войска и морская авиация, а также некоторые соединения из состава Центрального и Восточного военного округов призваны защищать все северные рубежи России, от Кольского до Чукотского полуострова. Также в зону ответственности ОСК входят острова в морях Северного Ледовитого океана.В последние годы на побережье и на островах были построены новые базы разного назначения, предназначенные для слежения за обстановкой и непосредственной боевой работы в регионе. Также в интересах «арктических войск» разрабатываются специализированные образцы вооружений и техники.Развитие арктической группировки войск продолжается всеми доступными методами. В результате этого в обозримом будущем оборона северных рубежей будет усилена, что известным образом затруднит деятельность вероятного противника.Россия еще несколько лет назад начала восстанавливать свою группировку вооруженных сил на Крайнем Севере, и эти действия стали поводом для беспокойства со стороны США. Видя результаты российской деятельности в регионе, Вашингтон вынужден запускать собственные программы и проекты того же назначения. Их результаты можно будет наблюдать через несколько лет.Очевидно, что в нынешней ситуации Россия имеет определенные преимущества в Заполярье, особенно в ближайших морях. ОСК «Северный флот» и другие формирования способны ответить на актуальные и перспективные угрозы и исключить эффективную военную деятельность вероятного противника в регионе. Для этого есть вся необходимая матчасть и инфраструктура, развитие которой к тому же продолжается.Пентагону и другим структурам пока приходится догонять вероятного противника в лице России. Другой вероятный противник, Китай, пока сам находится в положении догоняющего. Таким образом, в борьбе за Арктику США предстоит участвовать в весьма специфической гонке, причем стартуя с невыгодной позиции и имея двух конкурентов.Тем не менее, США не намерены отказываться от своих планов в отношении региона и принимают необходимые меры. Ведется подготовка войск, строятся новые корабли и суда, а также осуществляется поиск мест для новых военно-морских баз. Эти меры в отдаленном будущем должны привести к существенному повышению боеспособности американских вооруженных сил в особых условиях. Однако Россия и Китай не будут простыми наблюдателями и тоже продолжат развитие своих армий. К чему это приведет – большой вопрос. Однако очевидно, что противостояние в арктическом регионе будет усиливаться. Рябов Кирилл Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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