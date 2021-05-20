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Пентагон устроит слежку за военными США
20 мая 2021, 10:50 • 84 • Политика
Пентагон планирует создать специальную программу, с помощью которой будет проверять соцсети военных на предмет экстремизма и информации, связанной с ним.
Пентагон хочет создать программу, которая будет проверять социальные сети военных на наличие записей, связанных с экстремизмом. Об этом сообщает портал Intercept со ссылкой на внутренние документы инистерства обороны США.
Отмечается, что программа будет работать совместно с одной из частных компаний.
Об опасности правого экстремизма и расизма среди военнослужащих сообщал Пентагон, он предоставил специальный доклад в марте. Это произошло за несколько месяцев до того момента, как сторонники Дональда Трампа разгромили Капитолий, пытаясь помешать утверждению выборов.
Среди двух погибших в результате столкновений была ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Полиция задержала множество ультраправых.
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