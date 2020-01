Пентагон уcкоряет темп гонки вооружений в космосе • 41 • Война США отвергают любые международные ограничения, стремясь к военному доминированию в космическом пространстве В США принят «Закон об ассигнованиях на национальную оборону» (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год, подписанный президентом Трампом 20 декабря. Общая сумма военных расходов, $738 млрд, несколько меньше того, что запрашивали Пентагон и Белый дом ($750 млрд), но всё равно это абсолютный рекорд расходов на военные цели. NDAA-2020 предусматривает формирование Космических сил США как шестого вида вооружённых сил. Организационное оформление американских космических войск подкрепляется прорывом в сфере пусков: два следующих пуска тяжёлой ракеты Илона Маска SpaceX Falcon Heavy будут осуществлены в интересах военных. В 2020 году состоится первый воздушный старт компании Ричада Брэнсона Virgin Orbit, которая отправит на орбиту малый спутник. Для старта будет использована ракета LauncherOne, запускаемая с модифицированного самолёта Boeing 747 (в компании его называют Cosmic Girl). Базироваться самолёт-матка будет на одном из крупнейших аэродромов стратегической авиации США на острове Гуам. Ведение боевых действий средствами космического базирования позволяет достичь решающего превосходства над противником, не имеющим сопоставимой по возможностям спутниковой группировки. Необходимость формирования космических сил стала остроактуальной для Вооружённых сил США в ходе создания Россией и Китаем мощных систем A2/AD (anti-access and area denial – ограничение и воспрещение доступа и маневра). Так в терминологии американских военных называется подход к сдерживанию противника с помощью комплекса конвенциональных вооружений. Этот термин стал применяться с момента разработки Россией и Китаем дальних ракетных систем и противокорабельных ракетных комплексов, создающих «защитную сферу», куда войска противника не могут проникнуть без риска неприемлемого ущерба. Китайские системы A2/AD сориентированы на уничтожение авианосных ударных групп за счёт противокорабельных баллистических ракет DF-31D и DF-26, а также закупленных в России подводных лодок класса «Варшавянка» и ЗРК С-300. Ещё в 2002 году аналитики RAND Corporation по заказу ВВС США подготовили доклад Space Weapons – Earth Wars, в котором говорилось, что, поскольку появления оружия в космосе не избежать, США должны опередить другие страны в милитаризации околоземного пространства. RAND даёт следующую классификацию космических вооружений: 1. Оружие направленной энергии (directed-energy weapons). Космические лазеры мегаваттной мощности с ядерной накачкой и совершенной оптикой, способные уничтожить ракету или цель на Земле, нанеся удар со скоростью света; 2. Кинетическое оружие (kinetic-energy weapons). Это вид оружия, действие которого основано на использовании кинетической энергии поражающих элементов, движущихся со скоростью свыше 1000 м/с). В качестве таких элементов могут применяться малогабаритные управляемые и неуправляемые ракеты, артиллерийские снаряды, металлическая шрапнель. Кинетическое оружие может уничтожать цели, находящиеся в космосе, в верхних слоях земной атмосферы, а также на поверхности Земли; 3. Обычные вооружения космического базирования. Кроме артиллерийских и ракетных систем могут применяться радиочастотные и микроволновые излучатели. Доклад RAND предшествовал появлению стратегической концепции «Глобального мгновенного удара», опубликованной в 2003 году. Эти концептуальные документы и подвигли военно-политическое руководство США взять курс на милитаризацию космоса. США отвергают любые международные ограничения, отстаивая своё «право» военного доминирования в космосе. Один из основных проектировщиков космической военной стратегии США – агентство перспективных исследовательских оборонных разработок Минобороны США – DARPA. В декабре 2018 года заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майк Гриффин поручил Фреду Кеннеди, директору Бюро тактических технологий DARPA, возглавить исследовательскую группу и подготовить рекомендации по работе вновь созданного Агентства космического развития (Space Development Agency). Фред Кеннеди Майк Гриффин представил Конгрессу США докладную записку, в которой сформулировал восемь ключевых задач Space Development Agency (DoD Space Vision): постоянное глобальное раннее ракетное предупреждение;

индикация, предупреждение, нацеливание и отслеживание ракетных угроз;

обеспечение альтернативного позиционирования, навигации и синхронизации всех боевых систем в случае отказа GPS;

глобальная ситуационная разведка в реальном масштабе времени;

развитие потенциала сдерживания;

обеспечение устойчивой наземной инфраструктуры космической поддержки (наземных станций связи и ракетных стартовых комплексов);

обеспечение мультидоменного, сетевого управления, независимого от центра управления боевыми действиями, включая ядерное командование;

постоянная глобальная разведка на основе систем искусственного интеллекта. Обеспечить выполнение этих задач Пентагон и DARPA предполагают с помощью программы Blackjack. Программа предусматривает вывод на низкую околоземную орбиту огромной группировки малых спутников для глобального охвата всех военных операций Вооружённых сил США. Китаю и России будет сложнее уничтожить большую сеть небольших дешёвых спутников, созданных на основе недорогих коммерческих технологий, чем «горстку дорогих, изысканных и уникальных в военном отношении аппаратов», считают в Пентагоне. Такой подход («количество в ущерб качеству») говорит о том, что уникальных разработок для военного космоса, неуязвимых для систем вооружений РФ и КНР, у США нет. Спутник R3D2 Основным преимуществом США в военно-космической гонке является её мощное финансовое обеспечение. Американские военно-промышленные корпорации буквально сражаются за контракты. Так, корпорация Northrop Grumman в стремлении обеспечить рекордный график постройки малого спутника R3D2 пошла даже на снижение технических требований и сокращение проверок в ходе производственного процесса, принимая риск возможных отказов и неисправностей техники. «Был сбит»: крушение украинского самолета обрастает новыми версиями Программу Blackjack, которая, по замыслу американских военных, должна обеспечить им разведывательную, навигационную и управленческую инфраструктуру в космосе, предполагается развернуть к 2022 году. Что касается ударных космических систем, космическое командование ВВС США выделяет следующие приоритетные проекты: 1. XS-1 - авиационно-космическая система. DARPA совместно с компаниями Northrop Grumman, Scaled Composites и Virgin Galactic работает над созданием многоразового беспилотного космического самолёта XS-1. Предполагается, что он будет развивать скорость до 10М и выводиться на низкую околоземную орбиту. Прототипом XS-1 является орбитальный самолет Х-37В компании Boeing и NASA, совершающий космические полеты с 2006 года; 2. Space-Based Laser (SBL) – противоракетные лазеры космического базирования. В США в течение многих лет идут разработки лазерного оружия космического базирования в рамках программы Space Based Laser. Работы ведёт агентство министерства обороны The Ballistic Missile Defense Organization (BMDO) совместно с компаниями Boeing, Lockheed Martin и TRW Inc.; В рамках программы SBL предполагается создать космическую группировку из 20 боевых лазерных платформ, находящихся на орбитах с наклоном 40 градусов относительно экватора и высотой 1300 км над поверхностью Земли. На этой орбите группировка SBL за время от двух до пяти секунд может уничтожить, как надеются в Пентагоне, боевой блок ракетного комплекса «Авангард» и боеголовки ракеты РС-28 «Сармат». Каждая платформа SBL будет использовать фтористо-водородный лазер мощностью 8 МВт с длиной волны 2,7 мкм, который будет поражать цели с помощью параболического зеркала. Расчётная масса боевой лазерной SBL – 35 тонн. Для их вывода на орбиту Илон Маск разработал тяжёлую ракету SpaceX Falcon Heavy. Стоимость программы SBL – $81 млрд. Единственное, что пока сдерживает США от выведения на космическую орбиту боевых лазерных платформ, – отсутствие у американцев технологий космических ядерных установок. У России эти технологии имеются. 3. Противоракеты космического базирования. В рамках данного проекта на орбиту должен быть выведен кассетный модуль с ракетами-перехватчиками, стартующими навстречу ядерным ракетам противника, которые выйдут на баллистические траектории в космосе. Кассетный модуль будет выводиться на орбиту ракетой-носителем или авиационно-космической системой XS-1. Добиваясь доминирования в космосе, американские военные сделали ставку на его опережающую милитаризацию. Некоторое время назад они были уверены, что полтора десятка ударных авианосных групп обеспечат им безусловное доминирование в конфликтах на море и на суше, пока не обнаружили, что РФ и КНР создали эффективные системы сдерживания A2/AD. Сегодня, не найдя эффективного «земного» ответа на системы сдерживания России и Китая, США переносят извечную «конкуренцию брони и снаряда» в космос. Вероятно, после того как «американский космический лев прыгнул», дискутировать бессмысленно – нужны надёжные способы его укрощения. Владимир ПРОХВАТИЛОВ Фонд Стратегической Культуры Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





