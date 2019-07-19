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Пентагон учит Индию считать? Американский адмирал назвал невыгодной покупку С-400

19 июля 2019, 10:39  •  74 • Политика
В Пентагоне решили научить власти Индии считать на примере российских зенитно-ракетных систем С-400. Американский адмирал Филип Дэвидсон выступил с разъяснениями о том, почему закупка вооружений у России невыгодна.
Возглавляющий Индо-Тихоокеанское командование США адмирал Филип Дэвидсон решил поучить индийские власти считать на примере контракта с Россией на приобретение ЗРК С-400.
Выступая на ежегодном форуме по безопасности в Аспене (Колорадо, США), Дэвидсон назвал Индию крупнейшим покупателем и эксплуатантом американских военных транспортников С-17 и других самолётов производства США.
"Это помогает сближать тактические подходы и будет способствовать развитию наших отношений", - пояснил он.
Пентагон, отметил он, ведёт диалог с Нью-Дели по поводу закупки российских С-400, поскольку это представляет проблему для Вашингтона. "Мы продолжаем обсуждать, но они собираются это сделать", - пожаловался он.
Адмирал попытался убедить аудиторию, что закупка российских вооружений невыгодна для Индии, поскольку американское оборудование "намного лучше" в плане совместимости и взаимозаменяемости.

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