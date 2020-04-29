|
Пентагон так и не смог объяснить появление НЛО в небе и показал эти видео миру
29 апреля 2020, 02:10 • 51 • В мире
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с "неопознанными летающими объектами".
В минобороны США официально обнародовали видеозаписи, на которых с борта боевых самолётов запечатлены "неопознанные летающие объекты". В ведомстве заявили, что до сих пор не могут понять природу данных летающих объектов, однако представили эти видеоролики миру, чтобы "развеять сомнения".
В Пентагоне отметили, что публикация данных видео не раскрывает возможности американских военных систем, потому данные видео и появились в открытом доступе.
Примечательно, что ранее эти кадры, снятые в 2004 и 2015 годах, были "слиты" в Сеть. ВМС США ранее признали подлинность этих видео. Объекты запечатлели благодаря инфракрасной камере, которая располагалась на борту самолёта.
"Дни.ру" отмечает, что на оригинальной записи за кадром слышны голоса военнослужащих. Они с удивлением комментируют, как перемещается объект в пространстве, а кто-то из лётчиков выдвинул версию, что "НЛО" в действительности может быть попросту дроном.
На фоне утечек из американских военных структур годами ранее журналисты выяснили, что военные США вели секретную программу для сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах".
При этом даже обнародованные сведения, по мнению аппарата Конгресса США, не несут ничего впечатляющего.
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 апреля 2020, 18:10
|
22 апреля 2020, 07:10
|
28 апреля 2020, 01:10
|
22 апреля 2020, 07:10
|
24 апреля 2020, 06:10
|
22 апреля 2020, 16:10
|
22 апреля 2020, 14:10