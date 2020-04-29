Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ
МИД Украины взбесили результаты американских опросов в Крыму (Обзор ИноСми)
Плохая новость для США: на каждом корабле РФ — «сюрприз» от Шойгу
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
Главная / В мире

Пентагон так и не смог объяснить появление НЛО в небе и показал эти видео миру

29 апреля 2020, 02:10  •  51 • В мире
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с "неопознанными летающими объектами".
В минобороны США официально обнародовали видеозаписи, на которых с борта боевых самолётов запечатлены "неопознанные летающие объекты". В ведомстве заявили, что до сих пор не могут понять природу данных летающих объектов, однако представили эти видеоролики миру, чтобы "развеять сомнения".
В Пентагоне отметили, что публикация данных видео не раскрывает возможности американских военных систем, потому данные видео и появились в открытом доступе.
Примечательно, что ранее эти кадры, снятые в 2004 и 2015 годах, были "слиты" в Сеть. ВМС США ранее признали подлинность этих видео. Объекты запечатлели благодаря инфракрасной камере, которая располагалась на борту самолёта.
"Дни.ру" отмечает, что на оригинальной записи за кадром слышны голоса военнослужащих. Они с удивлением комментируют, как перемещается объект в пространстве, а кто-то из лётчиков выдвинул версию, что "НЛО" в действительности может быть попросту дроном.
На фоне утечек из американских военных структур годами ранее журналисты выяснили, что военные США вели секретную программу для сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах".
При этом даже обнародованные сведения, по мнению аппарата Конгресса США, не несут ничего впечатляющего.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
28 апреля 2020, 13:10
Заразившаяся коронавирусом медсестра в предсмертных посланиях описала мучительные симптомы COVID-19
28 апреля 2020, 20:10
Россия, оставив себе зерно, дестабилизирует весь мир? Bloomberg нашел повод укорить Москву
28 апреля 2020, 18:10
США открыто курировали опасные биолаборатории? На Украине выдвинули обвинения
28 апреля 2020, 21:05
По следам Украины: что стоит за угрозами Польши наложить арест на активы «Газпрома» в Европе
28 апреля 2020, 13:10
Коронавирус против реформы образования Латвии
28 апреля 2020, 23:05
Инопланетный манёвр: почему Пентагон снова поднял тему неопознанных летающих объектов
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 апреля 2020, 00:10
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
29 апреля 2020, 00:10
"Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?": Лавров лишь скромно отш...
29 апреля 2020, 00:10
Заражённых больше 3 млн: Университет Джона Хопкинса обновил статистику
29 апреля 2020, 00:05
«Рассчитываю на вашу поддержку»: Собянин продлил режим повышенной готовности в Москве...
29 апреля 2020, 01:10
ВОЗ модно называть бесполезной. Но каким будет мир без нее? (Анна Сочина)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 апреля 2020, 18:10
«На украинском народе лежит родовая карма Владимира Великого»: Печальное предсказание мольфара Нечая для Украины
22 апреля 2020, 07:10
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
28 апреля 2020, 01:10
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
22 апреля 2020, 07:10
В Эстонии признали, что Крым - русский. Что случилось с "кастрюльным" конгрессом"?
24 апреля 2020, 06:10
"Жратвы осталось на два дня - это Москва. Собянин хочет так по всей России?": Делягин жёстко высказался о пропусках
22 апреля 2020, 16:10
СМИ: наследный принц Саудовской Аравии угрожал Путину войной
22 апреля 2020, 14:10
Коронавирус был создан на территории США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.