Пентагон так и не смог объяснить появление НЛО в небе и показал эти видео миру

В минобороны США официально обнародовали видеозаписи, на которых с борта боевых самолётов запечатлены "неопознанные летающие объекты". В ведомстве заявили, что до сих пор не могут понять природу данных летающих объектов, однако представили эти видеоролики миру, чтобы "развеять сомнения".

В Пентагоне отметили, что публикация данных видео не раскрывает возможности американских военных систем, потому данные видео и появились в открытом доступе.

Примечательно, что ранее эти кадры, снятые в 2004 и 2015 годах, были "слиты" в Сеть. ВМС США ранее признали подлинность этих видео. Объекты запечатлели благодаря инфракрасной камере, которая располагалась на борту самолёта.

"Дни.ру" отмечает, что на оригинальной записи за кадром слышны голоса военнослужащих. Они с удивлением комментируют, как перемещается объект в пространстве, а кто-то из лётчиков выдвинул версию, что "НЛО" в действительности может быть попросту дроном.

На фоне утечек из американских военных структур годами ранее журналисты выяснили, что военные США вели секретную программу для сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах".

При этом даже обнародованные сведения, по мнению аппарата Конгресса США, не несут ничего впечатляющего.