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Пентагон стягивает войска к России

09 августа 2020, 13:50  •  29 • Политика
Фото: US Joint Staff/www.globallookpress.com
В НАТО активизировали усилия по "сдерживанию" Москвы
США переводят военнослужащих из Германии в другие страны Европы, чтобы иметь более мощную группировку сил вблизи России. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. Он признал, что США предпринимают шаги по укреплению НАТО для сдерживания РФ.
"Мы передислоцируем больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать ее", – подчеркнул Эспер в эфире Fox News.
Глава Пентагона заявил, что практически все члены НАТО приветствовали данные действия США. Он не уточнил, когда именно состоится переброска войск и в каком составе. Известно, что американская группировка, размещенная в Германии, сокращается на треть. Там останется 24 тысячи военнослужащих. Остальные частично вернутся в США, частично перебазируются в Италию и Бельгию, но значительное количество американских солдат направят к самым восточным рубежам НАТО – в Польшу и Прибалтику.
Ранее президент США Дональд Трамп представлял вывод войск из Германии как наказание Берлину, который вносит в бюджет НАТО меньше, чем должен. Сейчас ФРГ может лишиться не только подразделений солдат США, но и ядерных боеприпасов. Впрочем, последнее обстоятельно многих политиков и граждан Германии только радует.

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