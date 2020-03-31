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Пентагон сообщил о смерти первого американского военнослужащего, заразившегося коронавирусом
31 марта 2020, 17:35 • 87 • В мире
Первый из заразившихся коронавирусом военнослужащих скончался в США. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Министр уточнил, что умерший военный служил в рядах Национальной гвардии. При этом имя скончавшегося Эспер называть не стал.
По данным военного ведомства, новым штаммом коронавируса заразились уже почти 600 американских военнослужащих.
На сайте Университета Джона Хопкинса, который мониторит официальные данные и составляет онлайн-карту заражения коронавирусом, сообщается о том, что число подтверждённых случаев COVID-19 в США превысило 163 тысячи человек. Скончались от коронавируса в общей сложности 3 тысячи человек.
Ранее американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист Энтони Фаучи в интервью СМИ выдал весьма печальный прогноз для США по дальнейшему развитию ситуации с коронавирусом, пишет Nation News.
Эксперт, основываясь на том, что сегодня происходит в Соединённых Штатах, и скорости распространения в стране вируса, не исключил того, что им заразятся "миллионы". А вот летальный исход, как считает Фаучи, грозит сотням тысяч.
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