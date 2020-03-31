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Пентагон сообщил о смерти первого американского военнослужащего, заразившегося коронавирусом

31 марта 2020, 17:35  •  87 • В мире
Первый из заразившихся коронавирусом военнослужащих скончался в США. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Министр уточнил, что умерший военный служил в рядах Национальной гвардии. При этом имя скончавшегося Эспер называть не стал.
"Это горькая утрата для нашего военного сообщества. Мы соболезнуем его семье, друзьям, гражданским коллегам и всей Национальной гвардии", - цитирует РИА Новости слова главы Пентагона.
По данным военного ведомства, новым штаммом коронавируса заразились уже почти 600 американских военнослужащих.
На сайте Университета Джона Хопкинса, который мониторит официальные данные и составляет онлайн-карту заражения коронавирусом, сообщается о том, что число подтверждённых случаев COVID-19 в США превысило 163 тысячи человек. Скончались от коронавируса в общей сложности 3 тысячи человек.
Ранее американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист Энтони Фаучи в интервью СМИ выдал весьма печальный прогноз для США по дальнейшему развитию ситуации с коронавирусом, пишет Nation News.
Эксперт, основываясь на том, что сегодня происходит в Соединённых Штатах, и скорости распространения в стране вируса, не исключил того, что им заразятся "миллионы". А вот летальный исход, как считает Фаучи, грозит сотням тысяч.

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