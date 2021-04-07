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Пентагон сообщил о поставках оружия на Украину
07 апреля 2021, 11:25 • 216 • Политика
Повышение военной мощи Незалежной, по задумке США, должно снизить напряжение в регионе
Россия должна уважать территориальную целостность Украины. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
Он сообщил, что США фиксируют увеличение численности российских войск в Крыму и у границ РФ с двумя странами на юго-востоке. С какой целью Москва перемещает армейские подразделения, Кирби ответить затруднился и подчеркнул, что США продолжают следить за развитием ситуации.
При этом в Пентагоне признали, что снабжают Киев разными видами вооружения, "нелетальными и смертоносными", чтобы он мог "лучше защищаться", говорится на сайте американского военного ведомства.
Но в целом США призывают стороны к прекращению огня, как это было предусмотрено Минскими соглашениями, передает URA.RU.
Ранее глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может начать ответные боевые действия в Донбассе. При этом президент Владимир Зеленский уверен, что Незалежная сможет почувствовать себя в безопасности только после вступления в НАТО. Комментируя эти слова, в Белом доме отметили, что одного желания Киева присоединиться к альянсу недостаточно.
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