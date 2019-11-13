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Пентагон снова назвал Россию и Китай "главными серьёзными угрозами" для США
13 ноября 2019, 16:39 • 23 • В мире
Россия и Китай продолжают оставаться для Соединённых Штатов "самыми серьёзными угрозами", считают в американском военном ведомстве, при этом Китай из двух "угроз" является ещё и "более значительной".
В заявлении пресс-службы Пентагона, распространённом в минувший вторник, отмечается, что "стратегия нацбезопасности США строится на "восстановлении конкуренции великих держав. При этом главными угрозами для существования Америки по-прежнему остаются Москва и Пекин".
Всё дело в том, что Пекин вкладывает огромные средства в развитие и модернизацию Народно-освободительной армии Китая, которая, в свою очередь, представляет собой военную силу компартии Поднебесной. При этом китайские власти последовательны в своём стремлении инвестировать в модернизацию вооружённых сил страны, наращивать военный потенциал и улучшать военную подготовку.
Среди "главных китайских потенциалов" Пентагон назвал искусственный интеллект, авианосцы, гиперзвуковые ракеты и прочее вооружение. При этом, подчеркнули в военном ведомстве, всё это разрабатывается "с учётом состояния американских вооружённых сил".
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