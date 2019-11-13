Пентагон снова назвал Россию и Китай "главными серьёзными угрозами" для США

В заявлении пресс-службы Пентагона, распространённом в минувший вторник, отмечается, что "стратегия нацбезопасности США строится на "восстановлении конкуренции великих держав. При этом главными угрозами для существования Америки по-прежнему остаются Москва и Пекин".

"Китай с его быстро растущей экономикой представляет более значительную угрозу", - утверждается в заявлении.

Всё дело в том, что Пекин вкладывает огромные средства в развитие и модернизацию Народно-освободительной армии Китая, которая, в свою очередь, представляет собой военную силу компартии Поднебесной. При этом китайские власти последовательны в своём стремлении инвестировать в модернизацию вооружённых сил страны, наращивать военный потенциал и улучшать военную подготовку.

Среди "главных китайских потенциалов" Пентагон назвал искусственный интеллект, авианосцы, гиперзвуковые ракеты и прочее вооружение. При этом, подчеркнули в военном ведомстве, всё это разрабатывается "с учётом состояния американских вооружённых сил".