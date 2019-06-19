Пентагон сменил менеджера на служаку: Что означает отставка Шанахана

Автор:

Кучер Егор

Администрацию Дональда Трампа все четыре года её существования преследуют постоянные отставки и рокировки. Часть из них Трамп предпринимал с формулировкой, схожей с нашей «утратой доверия». Так было, например, с советниками по нацбезопасности Майклом Флинном и Гербертом Макмастером. Примерно так же выглядела и отставка пассивного госсекретаря Рекса Тиллерсона, на смену которому пришёл гиперактивный и воинственный Майк Помпео.

Все эти отставки и перетасовки состава команды имеют одну цель — собрать вокруг себя только преданных и покорных единомышленников в преддверии выборов 2020 года. Трампу не нужны скандалы, ему необходимо полное подчинение членов команды и отсутствие спекуляций. Кстати, Макмастер покинул свой пост именно с такой формулировкой — после беседы тет-а-тет с Трампом, в ходе которой они согласились, что смена советника по нацбезопасности «избавит Белый дом от спекуляций».

18 июня стало известно о смене и. о. главы Пентагона. Патрик Шанахан уходит и не будет претендовать на утверждение постоянным министром обороны. Уже известно имя его преемника — им 24 июня станет Марк Эспер, глава Сухопутных сил США. Эта перестановка вызывает сейчас массу вопросов. Для того чтобы понять её смысл, необходимо посмотреть на причины и оценить последствия.

Шанахан в центре скандала

Об отставке Шанахана наперебой сообщили все американские СМИ и сам Трамп в своём Twitter. Президент США поблагодарил и. о. министра обороны за «отличную работу» и отметил, что тому необходимо заняться семейными делами.

Исполняющий обязанности министра обороны Пэт Шанахан решил не добиваться утверждения Сенатом статуса постоянного главы Пентагона на фоне тщательного изучения его бурных семейных отношений,

— написала об этом Wall Street Journal.

Д. Трамп и П. Шанахан. Фото: www.globallookpress.com

Однако что имеется в виду? Американские СМИ уже принялись смаковать детали драмы, произошедшей в семье Шанахана почти 10 лет назад. Судя по сообщениям Washington Post и New York Times, у исполняющего обязанности министра обороны действительно были большие проблемы в семье.

В 2011 году 17-летний сын Шанахана Уильям напал на свою мать и нанёс ей удар бейсбольной битой, проломив голову. Её госпитализировали, и она перенесла операцию. Супруга Шанахана, Кимберли, подозревала своего сына в «романтических отношениях» с 36-летней няней, тогда как отец отказывался в это верить.

Годом ранее полиция уже приезжала в дом Шанаханов в Сиэтле после звонка в 911, тогда Кимберли подралась с мужем и расцарапала ему лицо, заявив, что он ударил её в живот. Полиция встала на сторону Шанахана и обвинила его жену в насилии, после чего пара подала на развод.

Однако в случае с бейсбольной битой Кимберли признали пострадавшей. После развода с мужем она выиграла дело об опекунстве и забрала с собой детей. И вот теперь, спустя почти 10 лет, история семейной драмы Шанаханов всплывает в СМИ и бросает тень на кандидатуру будущего главы Пентагона.

Накануне Шанахан заявил, что «и с хорошими семьями иногда происходят плохие вещи». Он назвал произошедшее трагедией и отметил, что дальнейшая публичность «разрушит жизнь» его сына, поэтому он подаёт в отставку.

Эсминец-невидимка

В реальности же «дело Шанахана» не ограничивается семейными проблемами. В конце мая Wall Street Journal написала, что Белый дом решил «спрятать» от Дональда Трампа эсминец «Джон Маккейн» во время визита президента США в Японию. Корабль находится на ремонте в японском порту Йокосука, куда Трамп приезжал для встречи с американскими моряками.

Газета пишет о директиве, которая была направлена сначала в ВМС США, а затем – Тихоокеанскому командованию флота. В ней было сказано: «USS John McCain должен быть вне поля зрения» Трампа. Сообщается, что для этого название корабля было скрыто брезентом, а сам он — заслонён баржей, чтобы Трампу было сложнее разглядеть эсминец.

Однако история всё же всплыла, и Трампу не понравилось, что его одурачили его же подчинённые. Патрик Шанахан отрицал всякую причастность к этому инциденту, однако Wall Street Journal получила копии писем между оборонными структурами от 15 мая 2019 года, и в них сказано иное.

По словам представителя США, исполняющий обязанности министра обороны Пэт Шанахан осознал обеспокоенность по поводу присутствия американского военного корабля «Джон Маккейн» в Японии и одобрил меры по обеспечению того, чтобы он не мешал визиту президента,

— пишет издание.

USS John McCain. Фото: www.globallookpress.com

Узнав об этом, Трамп сделал вид, что не обиделся, и написал в Twitter, что «его не проинформировали о делах с «Джоном Маккейном», однако в любом случае он завидует американским морякам, потому что у них «замечательная работа».

Почему же военачальники и чиновники так испугались, что Трамп заметит «Джона Маккейна»? Считается, что нынешний американский президент не просто недолюбливал скончавшегося не так давно от рака яростного сенатора-республиканца, а вообще ненавидел его. Маккейн неоднократно критиковал политику Трампа, да и его самого, и, по свидетельству очевидцев, президент США приходил в ярость всякий раз, когда упоминали имя его недоброжелателя. Семья Маккейна при этом даже не пригласила Трампа на похороны.

Эсминец «Джон Маккейн» на самом деле назван в честь отца и деда сенатора Джона Маккейна – адмиралов американского флота. Однако после смерти 82-летнего сенатора, ВМС США заявили, что теперь корабль называется в том числе и в честь политика-республиканца.

Зачем в Пентагон идёт Марк Эспер?

Шанахану также ставили в вину пассивность и отсутствие военного опыта. Руководить Пентагоном, хоть и временно, Шанахан пришёл из корпорации Boeing, где сделал впечатляющую карьеру, поднявшись по служебной лестнице от низов до члена исполнительного совета. В ведении Шанахана находилась деятельность военного подразделения Boeing, которое занимается разработкой лазерного оружия, систем ПРО и конвертопланов. Тогда-то на него обратили внимание, Шанахан стал заместителем «бешеного пса» Джеймса Мэттиса, а впоследствии сменил его на посту главы министерства.

М. Эспер. Фото: www.globallookpress.com

Теперь уже самого Шанахана сменит Марк Эспер — глава Сухопутных сил США. Эспер, таким образом, станет уже вторым чиновником Пентагона, работавшим в структуре оборонных предприятий. 15 ноября 2017 года он прошёл процедуру утверждения в Сенате, затем его привели к присяге, и 17 ноября он официально стал 23-м секретарём армии США. До этого Эспер семь лет работал в крупнейшей оборонной корпорации США — Raytheon, где занимал пост (это важно) вице-президента компании по связям с правительством.

Raytheon — одно из крупнейших оборонных предприятий США, производитель знаменитых ракетных комплексов Patriot и крылатых ракет Tomahawk. И именно сейчас перед этой корпорацией открываются совершенно новые горизонты — начинается разработка гиперзвукового оружия.

Это стало возможным благодаря «сделке века» в оборонной промышленности США: слиянии корпораций Raytheon и United Technologies, о котором было объявлено в начале июня. Первая компания располагает компетенциями в вооружениях, а вторая — в аэрокосмической области. Ранее United Technologies «проглотила» компанию Pratt & Whitney, которая производит двигатели для «гордости Пентагона» и самого дорогостоящего оборонного проекта — истребителей F-35. А ещё ранее корпорация купила компанию Rockwell — одного из ведущих производителей запасных частей и электронного оборудования для авиастроительной отрасли.

Сделка расценивается как слияние оборонного и аэрокосмического секторов американской экономики, и пальма первенства в авиационных оборонных проектах, вероятно, теперь перейдёт от Boeing к Raytheon (после слияния компания будет называться Raytheon Technologies).

Фото: www.globallookpress.com

Сделка сопровождается теперь заменой в руководстве Пентагона человека из Boeing на человека из Raytheon, да ещё и с опытом взаимодействия с правительством. То есть Дональд Трамп делает ставку на связи Эспера как в Пентагоне, где тот уже работал на должности заместителя помощника министра обороны, так и на контакты с Raytheon, которая начинает разработку гиперзвукового оружия.

Для России данная рокировка означает консолидацию в оборонном секторе США производственных и корпоративных ресурсов с одной стороны и административных — с другой. Это также означает, что у Пентагона теперь, как и у Raytheon Technologies, станет гораздо меньше проблем с финансированием новых проектов. Известно, что Патрик Шанахан не терял связи с Boeing, заняв пост и. о. главы Пентагона. Подобным образом поступит и Эспер.

Наконец, проблема для всей новой системы может состоять лишь в том, если Эспер что-либо не поделит с Трампом или будет открыто спорить с ним. Президент США начинает предвыборную кампанию и в рамках подготовки к ней «вымел» из своего окружения уже очень многих членов команды, посчитав их неблагонадёжными. Приставка «и. о.» к должности Эспера оставляет ему примерно такие же шансы сохранить свой пост, какие были у Шанахана. А Трампу — пространство для маневра на случай очередного прокола очередного главы оборонного ведомства.