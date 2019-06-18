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Пентагон считает "доказанной" вину Ирана: США опубликовали новые снимки с места "танкерной атаки" в Оманском заливе

18 июня 2019, 03:54  •  4 • В мире
Новые снимки, которые, как утверждают в Пентагоне, "неоспоримо доказывают" вину Ирана в атаке на нефтеналивные суда в Оманском заливе, произошедшей 13 июня. На кадрах неизвестные люди снимают неразорвавшуюся мину с борта танкера Kokuka Courageous.
Фотографии опубликовало в понедельник, 17 июня, пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM). Судя по всему, снимки, как и публиковавшаяся ранее видеозапись, сделаны с вертолета. Ни людей, ни белый катер, который находится рядом с пострадавшим от взрыва танкером, точно идентифицировать невозможно.
На катере нет никаких опознавательных знаков, можно рассмотреть только пулеметную турель. Мужчины, которые снимают взрывное устройство, одеты в зеленую военную форму и спасательные жилеты оранжевого цвета. По мнению представителей Пентагона, все указывает на то, что катер принадлежит Корпусу стражей Исламской революции.
На кадрах можно увидеть снятое крупным планом крепление некоего предмета, предположительно, мины. На обшивке танкера осталось одно из креплений "из алюминия и композитного материала". Можно рассмотреть и два небольших отверстия, которые, как утверждают американские эксперты, оставлены шурупами, фиксировавшими мину, сообщает ТАСС.
Все это, считают в Пентагоне, "неопровержимо доказывает" причастность Тегерана к атаке на танкеры в Оманском заливе. О том, что атака на нефтеналивные суда была совершена именно Ираном, буквально сразу после инцидента заявил госсекретарь США Майк Помпео, пообещав предоставить "убедительные свидетельства". Которые подтверждали бы его обвинения.
В свою очередь представитель Пентагона на условиях анонимности рассказал телеканалу CBS некоторые подробности позиции Вашингтона. Так, по словам собеседника канала, ответ на действия Ирана "обязательно последует", но он будет зависеть от того, какие улики удастся собрать против Ирана.
Безосновательными назвал глава МИД Ирана Мохаммад Джафар Зариф заявления Вашингтона о причастности Тегерана к "атаке" на танкеры в Оманском заливе.
"То, что США незамедлительно воспользовались возможностью выдвинуть обвинения против Ирана, не имея никаких фактических или косвенных доказательств, лишь делает очевидным, что группа Б переходит к плану Б: к попыткам саботировать дипломатические усилия, в том числе (премьер-министра Японии) Абэ Синдзо, а также к прикрытию экономического терроризма против Ирана", - написал он на личной странице в Twitter.

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