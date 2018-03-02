Пентагон решил научить Украину, как вести "информационную войну"

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Управление перспективных исследовательских программ (ДАРПА) Минобороны США дало старт ряду совместных с властями Украины программ.

Пентагон развивает свое "сотрудничество" с Украиной в информационной сфере. Так, ДАРПА - Управление перспективных исследовательских программ оборонного ведомства США - сообщает о начале реализации ряда совместных проектов с украинской стороной.

По словам директора ДАРПА Стивена Уокера, основа для американо-украинского сотрудничества была налажена еще в октябре 2016 года во время визита представителей его организации в Киев. При этом, что интересно, он посчитал необходимым отметить, что его ведомство не собирается "помогать" своим украинским партнерам с поставками оружия и связанными с этой практикой вещами.

Пока чиновник Пентагона не может или не желает раскрывать какие-либо подробности о сотрудничестве ДАРПА и Украины. Он отметил лишь, что желает, чтобы с его и его людей помощью Киев стал лучше "в информационной войне и в подходах к ведению информационной войны".

"У нас действительно состоялся хороший визит на Украину. Я ездил туда лично. Мы говорили со многими представителями их промышленности, разведки и вооруженных сил. Да, мы потом продолжили с ними контакт и через Европейское командование (ВС) США начали несколько проектов с Украиной, главным образом в информационном пространстве, не предоставляя им вооружения или что-либо в этом роде. Но мы изучаем, как помочь им с информацией", - заявил Стивен Уокер.